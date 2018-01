DFB-Pokal, Viertelfinal-Auslosung: TV-Übertragung, Livestream und Termine

NCAA College Football Di 09.01. National Championship:Wer beerbt Deshaun Watson? Primera División Leganes -

Acht Mannschaften sind noch im DFB-Pokal vertreten. Wer trifft im Viertelfinale auf wen? Am Sonntag entscheidet die Auslosung über die Partien der nächsten Runde. SPOX hat die Infos zur TV-Übertragung, dem Livestream und den Mannschaften parat.

Das vorweggenommene Endspiel bekamen die Fußballfans bereits im Viertelfinale kurz vor Weihnachten zu sehen. Dort traf der FC Bayern München auf Borussia Dortmund und gewann 2:1. Damit ist der deutsche Rekordmeister endgültig Topfavorit auf den Titel. Dennoch gibt es natürlich sieben andere Mitstreiter, die den FCB aufhalten wollen.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Wann findet die Auslosung statt?

Die Kugeln der verbliebenen acht Teams werden am Sonntag, den 7. Januar ab 18 Uhr gezogen. Im Fußballmuseum in Dortmund entscheidet sich, wer im Viertelfinale auf wen trifft.

Früher fand die Auslosung noch direkt nach der vorherigen Runde statt, von diesem Prinzip sind die Verantwortlichen zur neuen Saison aber abgerückt. Weil auf die Achtelfinal-Partien direkt Weihnachten und Silvester folgte, findet die Auslosung erst jetzt statt.

Wo kann ich die Viertelfinal-Auslosung im TV sehen?

Die Auslosung überträgt die ARD live in ihrer "Sportschau" ab 18 Uhr. Losfee wird dann der Handball-Weltmeister Oliver Roggisch sein, wie der DFB unter der Woche bekanntgab.

Wo kann ich die Viertelfinal-Auslosung im Livestream verfolgen?

Die ARD zeigt sich nicht nur für die TV-Ausstrahlung verantwortlich, sie überträgt die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals auch in ihrem Livestream. Auf ard.de kann das Event online mitverfolgt werden.

Gibt es einen Liveticker zur Viertelfinal-Auslosung?

Selbstverständlich bietet SPOX einen Liveticker zur Auslosung. Kurz vor 18 Uhr geht's hier los!

DFB-Pokal-Viertelfinale: Welche Mannschaften nehmen teil?

FC Bayern München

FC Schalke 04

Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

1. FSV Mainz 05

SC Paderborn

Viertelfinal-Auslosung: Wie läuft das im DFB-Pokal ab?

Das System bei der Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals ist ganz einfach. Acht Kugeln - jede qualifizierte Mannschaft entspricht einer Kugel - kommen in einen Topf. Die Losfee, in dem Fall Oliver Roggisch, zieht der Reihe nach die wild durchgemischten Kugeln, sodass Stück für Stück die Paarungen bekanntgegeben werden können.

Dabei gibt es keine Setzliste oder dergleichen. Jeder kann auf jeden treffen. Einzige Besonderheit: Der SC Paderborn hat als einziger Drittligist immer Heimrecht - normalerweise hat diejenige Mannschaft, die jeweils als erstes im Duell gezogen wird, dieses Privileg inne.

Wann finden die Viertelfinals des DFB-Pokals statt?

Die vier Partien finden am 6. und 7. Februar 2018 statt. Zwei Spiele werden am Dienstag ausgetragen, die restlichen beiden Duelle am Mittwoch.

© getty

Wie lief das DFB-Pokal-Achtelfinale ab?

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Mainz Stuttgart 3:1 Paderborn Ingolstadt 1:0 Nürnberg Wolfsburg 0:2 (n.V.) Schalke Köln 1:0 Bremen Freiburg 3:2 Mönchengladbach Leverkusen 0:1 Bayern München Dortmund 2:1 Heidenheim Frankfurt 1:2 (n.V.)

Die Spiele fanden am 19. bzw. 20. Dezember 2017 statt.