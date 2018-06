Deutschland stolpert zur erfolgreichen WM-Generalprobe: Lasst das mal den Jogi machen

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Boxing Sa 09.06. Tyson Fury: Die Rückkehr des Klitschko-Bezwingers Segunda División Saragossa -

Deutschlands WM-Generalprobe ist geglückt - wenn auch mit Stolpern und Straucheln. Ein Gradmesser war der knappe Sieg gegen Russlands Auftaktgegner Saudi-Arabien nicht.

"Wir haben es in einigen Bereichen nicht gut gemacht, sind in Konter gelaufen, die Lücken waren zu groß. Aber wir sind eine Turniermannschaft. Wir haben noch eine Woche Zeit und werden gut vorbereitet sein. Da braucht sich Deutschland keine Sorgen zu machen", sagte Marco Reus, der in seinen 57 Minuten Spielzeit erneut unterstrich, wie wichtig er für diese Mannschaft werden kann.

Reus blickt wie der Rest des Teams entspannt in Richtung Russland. Denkt man an all die Testspiele vor großen Turnieren unter Löw, muss man sich wohl keine Sorgen machen. Lediglich vor der WM 2010 in Südafrika gewann das DFB-Team alle drei Vorbereitungsspiele.

Die Testspiele unmittelbar vor großen Turnieren unter Jogi Löw

Anstehendes Turnier Testspiel-Gegner Ergebnis aus deutscher Sicht EM 2008 Weißrussland 2:2 EM 2008 Serbien 2:1 WM 2010 Malta 3:0 WM 2010 Ungarn 3:0 WM 2010 Bosnien-Herzegowina 3:1 EM 2012 Schweiz 3:5 EM 2012 Israel 2:0 WM 2014 Polen 0:0 WM 2014 Kamerun 2:2 WM 2014 Armenien 6:1 EM 2016 Slowakei 1:3 EM 2016 Ungarn 2:0

Sami Khedira: "Die Mannschaft wird ihr Potenzial abrufen"

Zu hoch sollte man den teils schwachen Auftritt in Leverkusen also nicht hängen, zumal das Team die gewohnten spielerischen Lichtblicke zeigte. Jerome Boateng kehrte nach einer Verletzungspause zurück, Toni Kroos stieß erst vor wenigen Tagen zum Team, auch die Müdigkeit nach einem solchen Trainingslager ist nicht zu unterschätzen. Allzu vielsagend war der Test gegen die Saudis demnach nicht.

Sami Khedira wirkte am ARD-Mikrofon sogar richtig überrascht von der Frage, ob das WM-Ziel oder gar die Gruppenphase in Gefahr sei. "Wir haben pflichtbewusste Spieler, die wissen, worauf es ankommt", sagte er - wohl wissend, dass noch nicht alle Mannschaftsteile harmonieren: "In der zweiten Hälfte haben wir so gut wie alles vermissen lassen."

Dennoch war auch er weit entfernt von Panikmache: "Wir müssen uns jetzt erholen und ab Dienstag konzentriert vorbereiten und Details abstimmen. Die Mannschaft hat viel Potenzial und wird es abrufen."

Joachim Löw unzufrieden, aber nicht beunruhigt

Ein Blick auf die Ersatzbank verriet: wirklich zufrieden war Löw nicht. Der saß dort nämlich nicht, gestikulierte stattdessen immer wieder wild in Richtung Spielfeld. Ein wenig mehr Dominanz hätte er wohl doch von seiner Mannschaft erwartet. Kurz vor Schluss hätte die DFB-Elf beinahe noch den Ausgleich gegen im Grunde harmlose Saudis kassiert.

Die Offensive spielte zahlreiche Angriffsaktionen nicht konsequent zu Ende, die Defensive rückte nicht nach. Es entstanden Freiräume, wie man sie zuletzt schon gegen Österreich bestaunen konnte. Hinzu kamen viele einfache Ballverluste im Kombinationsspiel auf engem Raum.

Einzelkritik zu Deutschland - Saudi-Arabien: Die Noten für das DFB-Team © getty 1/18 Deutschland gewinnt das Testspiel gegen Saudi-Arabien mit 2:1 - kann aber erneut nicht überzeugen. In der Abwehr hatte nur einer einen guten Tag. Die Offensive fing stark an, baute dann aber immer weiter ab. Die Einzelkritik und die Noten des DFB-Teams. © getty 2/18 Manuel Neuer: Kaum gefordert. Bekam nur zwei Schüsse auf den Kasten und hatte dabei keine Probleme. Bei einem Klärungsversuch nach einem Rückpass mit einer kleinen Unsicherheit, ansonsten solide. Note 3. © getty 3/18 Joshua Kimmich: Traumhaft sein Zuspiel auf Reus vor dem 1:0. Auch im Zweikampf stabil (80 Prozent) und in der Offensive immer wieder mit gefährlichen Vorstößen. Allerdings auch hin und wieder nachlässig in der Rückwärtsbewegung. Note: 2,5. © getty 4/18 Etwas schwächer als Nebenmann Hummels. Hatte ungewohnte Fehler im Spielaufbau, leistete sich aber auch keinen großen Patzer in der Defensive. Note: 3,5. © getty 5/18 Mats Hummels: Spielte einen soliden Part in der Innenverteidigung ohne große Fehler. Bei Standards im gegnerischen Sechzehner darüber hinaus immer wieder gefährlich. Gewann aber nur drei seiner zehn Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/18 Jonas Hector: Wackeliger Auftritt des Kölners. Kam öfter mal im Zweikampf zu spät und offensiv ohne große Entfaltung. Strahlte nicht unbedingt die Sicherheit aus, wie ein Kimmich auf der anderen Seite. Note: 4,5. © getty 7/18 Sami Khedira: Wesentlich offensiver eingestellt als Nebenmann Kroos. Hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Al-Mayoof. Im Defensivverhalten etwas schlampig und mit einem kapitalen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Note: 4. © getty 8/18 Toni Kroos: Gewohnt passsicher und intelligent in der Ballverteilung. Verlagerte immer wieder die Seiten, um so das Spiel zu öffnen. Auch sehr präsent im Zweikampf (75 Prozent). Note: 3. © getty 9/18 Julian Draxler: Ließ ab und an sein Können aufblitzen, doch dabei blieb es dann auch. Verhaspelte sich ab und an im Eins-gegen-Eins, doch wenn er sich durchsetzte, brannte es lichterloh. Tauchte im zweiten Durchgang dann aber immer mehr ab. Note: 3,5. © getty 10/18 Thomas Müller: Hatte zu Beginn kaum eine Bindung zum Spiel. Offensiv mit wenig Impulsen und zweikampfschwach (23,1 Prozent). Dann aber unmittelbar am 2:0 beteiligt. Betrieb großen läuferischen Aufwand, allerdings ohne Ertrag. Note: 4,5. © getty 11/18 Marco Reus: Legte das 1:0 für Werner auf. Hatte Pech bei seinem Pfostenschuss (11.). Sorgte immer wieder für Gefahr und präsentierte sich gut im Zusammenspiel mit Werner. Baute nach der Pause ab und wurde nach knapp einer Stunde ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 12/18 Stark angefangen, etwas nachgelassen. Hatte bereits nach 15 Minuten drei Abschlüsse und vollstreckte eiskalt zum Führungstreffer. Auch am 2:0 direkt beteiligt. Allerdings in einigen Aktionen auch etwas überhastet. Note 2,5. © getty 13/18 Marc-Andre ter Stegen: Hatte nach seiner Einwechslung bei einer Hereingabe Probleme und klärte erst im Nachfassen. Danach aber ohne Fehl und Tadel und mit einem gehaltenen Elfmeter. Note: 3. © getty 14/18 Niklas Süle: Kam nach der Pause für Boateng und machte nicht immer den sichersten Eindruck. Ließ sich im eigenen Sechzehner austanzen und begünstigte so die größte Chance der Saudis. Stabilisierte sich danach etwas. Note: 4. © getty 15/18 Ilkay Gündogan: Nach seiner Einwechslung extrem bemüht. Führte viele Zweikämpfe (7) und spielte keinen Fehlpass. Darüber hinaus auch mit zwei Torabschlüssen. Note: 3,5. © getty 16/18 Mario Gomez: Hatte nach seiner Einwechslung eine gute Szene, als er Julian Brandt bediente, der jedoch vor Al-Mayoof vergab. Hatte aber mit nur sieben Ballaktionen in 30 Minuten nur wenig Möglichkeiten, sich noch auszuzeichnen. Note: 4. © getty 17/18 Julian Brandt: Kam eine Viertelstunde vor Schluss, brachte aber durchaus nochmal Schwung rein. Hatte noch eine Chance zum 3:0. Note: Keine Bewertung. © getty 18/18 Matthias Ginter: Kam nach gut 80 Minuten für Kimmich. Note: Keine Bewertung.

Trotz all der Negativpunkte und des vielen Haareraufens zeigte sich Löw nach Abpfiff der Partie so entspannt wie zuvor: "Ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß, dass wir uns steigern müssen. Aber wenn das Turnier beginnt, werden wir da sein." Das Vertrauen in die Turniermannschaft Deutschland ist groß. Angesichts der Qualität des Kaders sowie der Historie ist das sogar legitim.

Eine gefühlte Niederlage gegen Saudi-Arabien kann dem Team vor dem Auftakt gegen Mexiko am 17. Juni sogar den letzten Schliff verleihen. Neun Tage Regeneration, Detailabstimmung und die WM kann kommen. Im Grunde gilt wie vor jedem Turnier die Maxime: Lasst das mal den Jogi machen.