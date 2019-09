DFB-Team: Leroy Sanes Leid ist Timo Werners Chance - oder doch nicht?

Leroy Sane wird im Kreise der deutschen Nationalmannschaft schmerzlich vermisst. Die Zuversicht, den mehrmonatigen Ausfall des Ex-Schalkers zu kompensieren, ist dennoch groß. Bundestrainer Joachim Löw bieten sich viele Optionen - nicht nur Timo Werner.

Mit zwei Siegen gegen die Niederlande und Nordirland würde das DFB-Team einen großen, womöglich vorentscheidenden Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Unabhängig von den nackten Resultaten wäre eine erfolgreiche Länderspielpause aber auch ein Manifest der eigenen Kaderstärke. Mit Leroy Sane fehlt der Mannschaft von Joachim Löw in Hamburg und Belfast nämlich der Spieler, der es zuletzt wohl besser verstand als jeder andere, den Unterschied in des Gegners Hälfte auszumachen.

Nicht grundlos sagte Oliver Bierhoff, der Direktor der Nationalmannschaften, am Dienstag: "Wir vermissen Leroy." Und nicht grundlos bezeichnete Löw den Kreuzbandanriss des Profis von Manchester City als "extrem ärgerlich". Denn: "Er hat die Gabe, gegnerische Defensiven mit seiner Schnelligkeit und Unberechenbarkeit zu destabilisieren."

Beim DFB machen sie dieser Tage aber nicht unbedingt den Eindruck, als würde sie der Sane-Ausfall in eine Schockstarre versetzen. Wozu auch? Bei all der Klasse, die Sane besitzt, ist er zweifelsfrei nicht der einzige Kicker in Deutschland, dessen Spiel sich durch Dynamik und Fantasie auszeichnet. Löw hat genug andere Optionen, auf die er wegen Sanes Leistungsexplosion zuletzt verzichtete.

DFB-Team: Die Weltmeister von 2014 - und wo sie jetzt sind © getty 1/24 Eisladenbesitzer, Jugendtrainer oder Drittliga-Profi - der Weg der Weltmeister von 2014 ist ebenso spannend wie abwechslungsreich. Ein Überblick fünf Jahre nach dem Titelgewinn in Brasilien. © getty 2/24 TOR - MANUEL NEUER (87 Länderspiele): Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber nicht unumstritten. Die ganz großen Glanztaten sind vom Kapitän seltener zu sehen. Marc-Andre ter Stegen ist ein starker Konkurrent. © getty 3/24 ROMAN WEIDENFELLER (5): Durfte 2014 ohne Einsatz Weltmeister werden. Letztes Länderspiel im Juni 2015 gegen Gibraltar. Er beendete seine Karriere 2018 bei Borussia Dortmund. © getty 4/24 RON-ROBERT ZIELER (6): Ohne Einsatz beim WM-Triumph, lange kein Kandidat mehr für Löw. Letztes Länderspiel vor fast vier Jahren. War Stammtorwart beim VfB Stuttgart, kehrt zurück zu Hannover 96. © getty 5/24 ABWEHR - JEROME BOATENG (76): Von Joachim Löw nach dem WM-Desaster 2018 aussortiert. Auch beim FC Bayern auf der Abschussliste - aber noch nicht weg. Blingbling-Ikone mit eigenem Style-Magazin. © getty 6/24 ERIK DURM (7): WM-Tourist, anschließend und auch diesmal nicht Teil des Neuaufbaus. Stieg in England mit Huddersfield Town ab, wechselt nun zu Eintracht Frankfurt. © getty 7/24 MATTHIAS GINTER (25): Seine Zeit kam erst nach dem WM-Titel, Ginter wird wahrscheinlich auch Teil der neuen Mannschaft sein. Unverzichtbar bei Borussia Mönchengladbach. © getty 8/24 KEVIN GROSSKREUTZ (6): Der Abgestürzte unter den Weltmeistern. Nach einigen Skandälchen beim KFC Uerdingen in der 3. Liga gelandet. Darf im DFB-Pokal gegen seine große Liebe Borussia Dortmund spielen. © getty 9/24 BENEDIKT HÖWEDES (44): Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. Später von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault. Spielt bei Lokomotive Moskau. © getty 10/24 MATS HUMMELS (70): Turm in der Schlacht 2014. Später wurden Geschwindigkeitsdefizite augenscheinlich, von Löw aussortiert. Überraschender Wechsel zurück zu Borussia Dortmund, wo er als "bester Innenverteidiger Deutschlands" in Empfang genommen wird. © getty 11/24 PER MERTESACKER (104): Legendär für seinen Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal. Dort leitet er inzwischen die Jugend-Akademie. © getty 12/24 SHKODRAN MUSTAFI (20): Besonders in Erinnerung ist sein Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Seit 2016 beim FC Arsenal, aber von Löw schon länger nicht mehr berücksichtigt. © getty 13/24 MITTELFELD/ANGRIFF - JULIAN DRAXLER (50): 2014 die große Hoffnung, beim Confed Cup 2017 zum Anführer gereift. Er wechselte von Schalke erst nach Wolfsburg und dann zu Paris St. Germain. Spielt dort mit den Weltstars Neymar und Kylian Mbappe zusammen. © getty 14/24 SAMI KHEDIRA (77): Löw teilte ihm mit, er wolle "Platz und Raum schaffen" auf Khediras Sechserposition. Khedira war damit Löws erstes "Umbruchsopfer" nach der WM 2018. Spielt bei Juventus Turin, hat kürzlich einen Eingriff am Herzen gut überstanden. © getty 15/24 CHRISTOPH KRAMER (12): Kam im Endspiel unverhofft zum Einsatz - und fragte den Schiedsrichter, ob es wirklich das WM-Finale sei. Wechselte von Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen und später zurück. In Gladbach solide, aber kein Mann für die Zukunft. © getty 16/24 TONI KROOS (92): Von Bernd Schuster als "Dieseltraktor" bezeichnet. Antwortete frech: "Von wem?" Kann immer noch das Metronom einer Mannschaft sein. Spielt bei Real Madrid und hat seinen eigenen Kinofilm. © getty 17/24 PHILIPP LAHM (113): Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele verfrüht. Spielte beim FC Bayern noch bis 2017 weiter. Nebenbei Unternehmer und TV-Experte. © getty 18/24 MESUT ÖZIL (92): Nach der WM 2018 für viele der Sündenbock, weil er sich vorab mit dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan hatte fotografieren lassen. Rücktritt im Juli 2018 via Twitter mit großem Knall und einer dreiteiligen Generalabrechnung. © getty 19/24 BASTIAN SCHWEINSTEIGER (121): Das Spiel des Lebens im WM-Finale 2014 zu machen, war perfektes Timing. Letztes Länderspiel im August 2016. Lässt seine Karriere in den USA bei Chicago Fire ausklingen. © getty 20/24 MARIO GÖTZE (63): Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten Messi-Vergleich geknüpft waren. Kehrte 2016 reumütig nach Dortmund zurück. Nicht für die WM 2018 nominiert, was im Rückblick kein Nachteil ist. © getty 21/24 MIROSLAV KLOSE (137): Tormaschine vom Dienst. Schlägt den zweiten Bildungsweg ein, gehörte 2018 zu Löws erweitertem Trainerstab. Seit 2018 Trainer der U17 des FC Bayern. © getty 22/24 THOMAS MÜLLER (100): Das 100. Länderspiel gegen die Niederlande im November 2018 wird wahrscheinlich sein letztes bleiben. Lange unverzichtbar als staksiger Raumdeuter, zuletzt bei den Bayern wieder gesetzt. © getty 23/24 LUKAS PODOLSKI (130): Stimmungsonkel im Campo Bahia 2014. Traf zum Abschied aus der Nationalmannschaft 2017 nochmals gegen England mit einem Tor des Jahres. Spielt inzwischen in Japan bei Vissel Kobe, hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. © getty 24/24 ANDRE SCHÜRRLE (57): Wegbereiter des Siegtores im Finale. Die Leistungsexplosion im Anschluss blieb aus. Spielte bis 2015 für Chelsea, dann mit wenig Erfolg in Wolfsburg und Dortmund. Nach Leihe beim FC Fulham zurück beim BVB, wo er nicht gebraucht wird.

Erste Alternativ für Sane: Timo Werner ist in Topform

Zuallererst wäre da Timo Werner zu nennen. Der wirkt nach seiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig wie ausgewechselt, will laut eigener Aussage aber auch schon vor Monaten genauso akribisch an der eigenen Torgefährlichkeit gearbeitet haben.

"Ich gebe immer alles auf dem Platz. Weder hat mich das Zukunftsthema vor der Verlängerung beirrt noch beflügelt es mich jetzt besonders", sagte der wie Sane lange vom FC Bayern umworbene Angreifer nach dem ersten Training der Woche im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli - und widersprach damit den Aussagen seines Vorredners Bierhoff, heikle Vertragsthemen könne man auch als Profi "nicht vollständig" ausblenden.

Werner hinterließ im Gegensatz zur Länderspielpause im Juni zumindest einen tiefenentspannten Eindruck. Damals war er beim 8:0-Schützenfest gegen Estland lediglich zu einem Kurzeinsatz gekommen, hatte mit einem Tor aber auch seine Jokerqualitäten unter Beweis gestellt. Löw weiß: Auf Werner ist immer Verlass, zur Not auch als Bankspieler, der erst ab der 60. Minute mit seiner Schnelligkeit den müde gespielten Gegnern davonläuft.

Ohne Leroy Sane: Welches System bevorzugt Löw?

Aus diesem Grund muss der Sane-Ausfall dem gebürtigen Stuttgarter nicht zwangsläufig einen Stammplatz einbringen. Denn Löw gilt nach wie vor als Freund des kontrollierten Passspiels und hat mit Serge Gnabry einen ähnlich dynamischen, aber technisch noch stärkeren Stürmer in seinen Reihen. Bierhoff verwies am Donnerstag deshalb auch auf Akteure wie den Leverkusener Kai Havertz und die Dortmunder Julian Brandt und Marco Reus. Letzterer dürfte gegen die Niederländer ohnehin an der Seite des ausgeruhten Gnabry, der beim jüngsten 6:1-Triumph der Bayern über Mainz 05 geschont wurde, gesetzt sein.

Der erstmals nominiere Luca Waldschmidt hat allenfalls Außenseiterchancen auf einen Stammplatz, während Leon Goretzka nach seinen muskulären Problemen in den vergangenen Wochen noch Zeit benötigt. Wer den Angriff komplettiert, hängt auch davon ab, auf welches System Löw zurückreift. Lässt er im 3-4-1-2 wie beim 3:2-Sieg im Hinspiel gegen die Niederlande spielen oder setzt er wieder auf das 4-3-3, das die Esten fünf Klassen schlechter aussehen ließ? Erstere Variante würde einen klassischen Zehner wie Havertz oder Brandt zulassen, zweitere einen Außenstürmer wie Werner.

So oder so: Löw hat die Qual der Wahl. "Unsere Offensivspieler sind zum Glück sehr variabel, können auf mehreren Positionen spielen", erkannte auch Bierhoff am Dienstag. Gleichwohl fügte er an: "Timo kommt mit großem Selbstvertrauen."