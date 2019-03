U21 nach 2:0 nur mit Remis im EM-Härtetest gegen Frankreich

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei ihrem ersten Härtetest des EM-Jahres Licht und Schatten gezeigt. Der von Stefan Kuntz trainierte Europameister musste sich gegen den Nachwuchs von Weltmeister Frankreich mit einem 2:2 (2:0) zufrieden geben, nachdem es zur Pause nach einem verdienten Sieg ausgesehen hatte. Trotz seiner personeller Probleme bleibt das DFB-Team seit Oktober 2017 in elf Spielen ungeschlagen.

Levin Öztunali vom FSV Mainz 05 (3.) und Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC (31.) trafen in Essen für das DFB-Team, das vor allem offensiv überzeugte. Jonathan Ikone (51.) und Moussa Dembele (66.) waren für die Gäste erfolgreich. Ein großes Manko der DFB-Auswahl war die Chancenverwertung, der Start in die Mission Titelverteidigung ließ sich dennoch ordentlich an. Am kommenden Dienstag folgt mit dem Klassiker in England der letzte offizielle Test vor der EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

"Die erste Halbzeit war richtig gut", analysierte Kuntz nach dem Abpfiff bei Eurosport, fügte aber kritisch hinzu: "Die zweite Hälfte lief natürlich nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben."

Von einer "Bewährungsprobe" für die EM hatte Kuntz gesprochen, der 56-Jährige wagte aber auch Experimente: Hinter einer Dreierkette mit Arne Maier (Hertha BSC) im Zentrum gab Torhüter Florian Müller (FSV Mainz 05) sein Debüt. Der Start verlief nach Maß: Keine drei Minuten waren gespielt, als Öztunali den französischen Schlussmann umkurvte und ins leere Tor einschob. Für den Enkel von Uwe Seeler war es bereits das siebte Tor im U21-Trikot.

Das DFB-Team behielt in seiner starken Anfangsphase das hohe Tempo bei, kombinierte gekonnt auf engstem Raum und hatte in Mahmoud Dahoud seinen Dreh- und Angelpunkt. Der Dortmunder, neben Öztunali und Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim) einer von drei Europameistern von 2017 in der Startelf, hatte aus der Distanz früh das zweite Tor auf dem Fuß (9.). Von den Franzosen, die mit neun Siegen und einem Remis durch die EM-Qualifikation marschiert waren, war in dieser Phase kaum etwas zu sehen.

Deutschland hatte vor 4227 Zuschauern alles im Griff, das Fehlen von Stammkräften wie den ins A-Team berufenen Maximilian Eggestein und Lukas Klostermann oder Torhüter Alexander Nübel machte sich vor der Pause kaum bemerkbar. Gerade als Frankreich besser ins Spiel kam, erhöhte Mittelstädt auf 2:0: Der Berliner lauerte nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten und schob flach ein.

Deutschlands U21 im Kadercheck: Geballte Bundesliga-Power und eine Prise "Unbekannt" © getty 1/28 Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet mit zwei echten Härtetests gegen Frankreich (21.3.) und England (25.3.) ins EM-Jahr 2019. Wer steht im Kader von Trainer Stefan Kuntz? Wie gut ist es um den Nachwuchs bestellt? SPOX stellt die deutsche U21 vor. © getty 2/28 8 Spieler, die bei der EM im Sommer spielen könnten, befinden sich aktuell bei der A-Nationalmannschaft: Lukas Klostermann, Maxi Eggestein, Kai Havertz, Julian Brandt, Thilo Kehrer, Jonathan Tah (U21-Kapitän), Timo Werner und Leroy Sane. © getty 3/28 TOR – SVEND BRODERSEN (21): Durchlief die Jugend beim FC St. Pauli und ist dort hinter Robin Himmelmann Keeper Nummer zwei. Stammtorhüter bei der U20-WM 2017 und zum 5. Mal bei der U21 dabei. Spielte dort aber erst eine Halbzeit. © getty 4/28 MORITZ NICOLAS (21): Ausgebildet bei RW Essen und mittlerweile Stammkeeper in der Reserve von Borussia Mönchengladbach. Kommt bislang auf 4 U-Länderspiele für Deutschland. Debütierte unter Kuntz im letzten EM-Quali-Spiel der U21. © getty 5/28 FLORIAN MÜLLER (21): Der einzige Stammkeeper in der Bundesliga, den Kuntz für die Spiele gegen England und Frankreich nominierte. Müller ist zum ersten Mal bei der U21 und dürfte nach den guten Leistungen bei Mainz gleich sein Debüt geben. © getty 6/28 ALEXANDER NÜBEL (22): Stammtorhüter der U21, verzichtete aber freiwillig auf die Spiele gegen England und Frankreich, um sich auf Schalke 04 und den Kampf um die Nummer eins mit Ralf Fährmann zu konzentrieren. Dürfte bei der EM gesetzt sein. © getty 7/28 ABWEHR – WALDEMAR ANTON (22): Lange Zeit jüngster Kapitän der Bundesliga bei Hannover 96. Machte bislang jedes Spiel über die volle Distanz für die Niedersachsen, bei denen er auch schon in der Jugend spielte. © getty 8/28 TIMO BAUMGARTL (23): Ausgebildet beim VfB Stuttgart und dort auch Stammspieler (schon 119 Pflichtspiele). Fiel seit Januar für sechs Wochen mit einer Gehirnerschütterung aus. Machte seitdem kein Spiel. Davor aber sehr zweikampfstark (66,4 Prozent). © getty 9/28 BENJAMIN HENRICHS (22): Seit der U15 beim DFB. Zeigte schon früh bei Bayer Leverkusen sein riesiges Potenzial als Rechtsverteidiger. Wechselte im vergangenen Sommer für 20 Mio. zur AS Monaco, verlor dort 2019 seinen Stammplatz. Seit Februar ohne Einsatz. © getty 10/28 LUKAS KLÜNTER (22): Reifte beim 1. FC Köln zum BL-Profi und wechselte im Sommer zu Hertha BSC. Hat dort Schwierigkeiten sich durchzusetzen. Lazaro hat auf rechts die Nase vorn. Seit Februar immerhin wieder regelmäßig im Kader. © getty 11/28 MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (22): Anders als Klünter bei der Hertha auf links im Mittelfeld oder in der Abwehr gesetzt. Kommt aus der eigenen Jugend der Hauptstädter und hinterließ am Samstag gegen den BVB erneut einen starken Eindruck. © getty 12/28 PASCAL STENZEL (23): Erhielt in der A-Jugend des BVB den Feinschliff und gab in der Europa League sein Profidebüt. Eine Leihe zu Freiburg wurde zum Glücksfall. Machte 76 Spiele für den SCF und war einer der Stärksten beim 1:1 gegen Gladbach am Freitag. © getty 13/28 JORDAN TORUNARIGHA (21): Kommt trotz starker Konkurrenz in der Hertha-Innenverteidigung (Stark, Rekik) oft zum Einsatz. Stabil im Zweikampf (57 Prozent), ganz stark im Kopfballspiel. Gegen den BVB am Samstag jedoch mit einem folgenschweren Platzverweis. © getty 14/28 FELIX UDUOKHAI (21): Ausgebildet in der berüchtigten Talentschmiede von 1860. Dort in der Abstiegssaison als Innenverteidiger gesetzt und anschließend zum VfL Wolfsburg gewechselt. Dort hinter Brooks und Knoche aktuell dritter Innenverteidiger. © getty 15/28 MITTELFELD – NADIEM AMIRI (22): Schon beim EM-Titel 2017 an Bord. In der Jugend bei Lautern, Mannheim und Hoffenheim ausgebildet. Bei 1899 mit 108 Einsätzen (10 Tore, 11 Vorlagen). Vor kurzem nach langer Verletzung zurückgekehrt (Ermüdungsbruch). © getty 16/28 MAHMOUD DAHOUD (23): Schon mit 19 Leistungsträger bei Gladbach. Seit dem Wechsel im Sommer 2017 zum BVB mit Auf und Abs. Wegen der starken Konkurrenz im Mittelfeldzentrum aktuell nicht gesetzt. Dennoch: Sein Potenzial ist riesig. © getty 17/28 JOHANNES EGGESTEIN (20): Bremer Eigengewächs und mittlerweile Stammkraft mit Bruder Maximilian beim SVW. Kann auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum agieren. U21-Bilanz: 4 Einsätze und ein Treffer. © getty 18/28 EDUARD LÖWEN (22): Beim 1. FC Nürnberg in der zentral defensiven Rolle gesetzt und einer der Lichtblicke. Hatte mit einer schweren Muskelverletzung zu kämpfen, ist aber wieder fit. Hat noch Schwächen im Passspiel (70 Prozent Passquote). © getty 19/28 ARNE MAIER (20): Komplettiert das Hertha-Quartett bei der U21. Schaffte vergangene Saison als Eigengewächs den Sprung zu den Profis und wurde schnell Stammspieler. 2018/19 in nur drei Spielen verletzungsbedingt nicht in der Startelf. © getty 20/28 FLORIAN NEUHAUS (22): In der Jugend von 1860 ausgebildet, nach dem Wechsel 2017 zu Gladbach an Düsseldorf ausgeliehen und dort einer der Aufstiegsgaranten. In dieser Saison bei Gladbach einer der Shootingstars der Bundesliga (2 Tore, 9 Vorlagen). © getty 21/28 LEVIN ÖZTUNALI (23): Schon in jungen Jahren ein Wandervogel. Aus der HSV-Jugend über Stationen in Leverkusen und Bremen bei Mainz 05 gelandet. Dort in seiner ersten Saison gesetzt und gut. 2018/19 mit Problemen, zuletzt aber formverbessert. © getty 22/28 ABDELHAMID SABIRI (22): Einer der großen Unbekannten. Überzeugte Huddersfield in nur 9 Zweitliga-Spielen für Nürnberg (5 Tore) von sich. Feierte gleich sein Debüt, dann aber kaum berücksichtigt. Seit einem Schlüsselbeinbruch im Dezember ohne Einsatz. © getty 23/28 LUCA WALDSCHMIDT (22): Legt nach seinem HSV-Abschied eine glänzende Entwicklung in Freiburg hin. Flexibel einsetzbar, unter Streich gesetzt und nach Petersen Topscorer der Breisgauer. Hinterließ im letzten U21-Test gegen Italien einen starken Eindruck. © getty 24/28 ANGRIFF - EMMANUEL IYOHA: Einer der U21-Neulinge. In der Jugend bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Bei F95 unter Vertrag, aber aktuell an Erzgebirge Aue ausgeliehen. Überzeugt dort als Mittelstürmer und ist gesetzt. © getty 25/28 LUKAS NMECHA (20): In der Akademie von ManCity ausgebildet und von der U16 bis zur U21 für England. Durfte unter Guardiola bereits Premier-League-Luft schnuppern. Ist aktuell an Preston North (2. Liga) ausgeliehen. Wartet noch auf seine Spielgenehmigung. © getty 26/28 MARCO RICHTER (21): Ging von der Bayern-Jugend in die des FC Augsburg und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Gab sein Bundesliga-Debüt 2017, seit März 2018 in der FCA-Offensive gesetzt. Kann auf den Außen, als hängende und vorderste Spitze agieren. © getty 27/28 JANNI SERRA (21): Spielt eine ganz starke Zweitliga-Saison bei Holstein Kiel (10 Tore, 5 Vorlagen). Kommt aus der Jugend des BVB und war in der vergangenen Saison an Bochum ausgeliehen. Machte schon 11 Spiele für die U21 (2 Tore). © imago 28/28 TRAINER - STEFAN KUNTZ: Übernahm nach Olympia 2016 die U21 von Horst Hrubesch. Galt erst als Zwischenlösung und wurde nicht unbedingt warm empfangen. Mittlerweile unumstritten – auch durch den Gewinn des EM-Titels 2017.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Franzosen den Druck und hatten bereits in der 46. Minute durch Jonathan Bamba die Chance zum Anschlusstreffer. Fünf Minuten später überraschte dann Ikone Müller mit einem direkt geschossenen Freistoß, ehe Dembele nahezu unbedrängt der verdiente Ausgleich glückte.

In der 63. Minute kam Emmanuel Iyoha von Erzgebirge Aue zu seinem Debüt. Insgesamt wechselte Kuntz achtmal aus.

Bei der EM im Juni trifft das deutsche Team auf Dänemark, Serbien und Österreich. Der Einzug ins Halbfinale ist gleichbedeutend mit der Qualifikation für Olympia 2020 in Japan.