Kommentar zu Deutschland - Serbien: Für die Scheiß-Stimmung ist nicht nur der DFB verantwortlich

Beim Länderspiel in Wolfsburg wird der Bruch zwischen den deutschen Fans und dem DFB einmal mehr deutlich. Die Hauptverantwortung für die Friedhofsstimmung trägt nach wie vor der Verband. So mancher Eventzuschauer, der ins Stadion geht, um das eigene Team auszupfeifen, sollte sich aber auch selbst hinterfragen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Kerry Hau.

Man muss ehrlicherweise sagen: Der DFB bot seinen Kritikern nicht zum ersten Mal eine große Angriffsfläche. Neue VW-Partnerschaft hin oder her: Das nicht gerade für ausgelassene Stimmung bekannte Wolfsburg als Austragungsort für das erste Länderspiel des neuen Jahres, für den Auftakt der neuen Ära nach Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller zu bestimmen, war bei weitem nicht die klügste Entscheidung.

Es knisterte in den vergangenen Wochen wegen der plötzlichen und von fragwürdigem Stil zeugenden Ausbootung des Weltmeister-Trios ohnehin schon genug im Umfeld des Verbandes.

Abgesehen davon blieben die Ticketpreisen und die Anstoßzeit unverändert unfreundlich. Bis zu 80 Euro kostete eine Eintrittskarte gegen Serbien. Ein stolzer Preis für ein Testspiel am Mittwochabend um 20.45 Uhr in der niedersächsischen Provinz. Nicht grundlos waren selbst am Tag vor dem Spiel noch 1.500 der 27.000 Tickets zu haben.

DFB-Team gegen Serbien in der Einzelkritik: Fehlten die Bayern-Stars? © getty 1/17 Joachim Löw experimentierte gegen die Serben, was unter anderem die Lepiziger Halstenberg und Klostermann in die Startelf spülte. Das Team brauchte etwas, um sich zu finden, drehte dann jedoch auf. Die Bewertung der einzelnen Leistungen. © getty 2/17 Manuel Neuer: Erhielt trotz aller Diskussionen den Vorzug vor ter Stegen. Der einzige Weltmeister von 2014 in der Startelf war beim Gegentor von Jovic (12.) machtlos. Wäre zur Stelle gewesen, als Ljajic den Ball über das Tor donnerte (41.). Note: 3,5. © getty 3/17 Lukas Klostermann: Engagiert und mit großen Offensivdrang bei seinem gelungenen Debüt für die Nationalelf. Starke Rettungstat gegen Jovic (25.). Musste am Ende verletzt raus. Note: 3,5. © getty 4/17 Jonathan Tah: Hatte wie sein Innenverteidigerkollege Süle Probleme mit den quirligen Offensivspielern der Serben. Wirkte manchmal etwas hüftsteif. Klärte nach kurzer Orientierungslosigkeit in höchster Not (44.). Note: 4. © getty 5/17 Niklas Süle: Verlor Gegenspieler Jovic beim 0:1 aus dem Auge. Bei Serbiens Kontern anfällig, jedoch mit undankbarer Rolle gemeinsam mit Tah, da die Außenverteidiger zumeist sehr hoch standen. Ansonsten mit starker Spieleröffnung. Note: 4. © getty 6/17 Marcel Halstenberg: Über seine linke Seite ging deutlich weniger als bei Pendant Klostermann. Wählte sehr oft die sichere Variante des Rückpasses. Note: 4,5. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Übernahm die Rolle von Kroos und agierte als Ballverteiler vor der Abwehr. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen und eine sehr gute Passquote. Muss vor dem Gegentor zum 0:1 besser per Kopf klären. Note: 3,5. © getty 8/17 Ilkay Gündogan: Sehr spielfreudig und umsichtig mit vielen starken Balleroberungen. Übernahm nach der Auswechslung von Neuer erstmals die Kapitänsbinde im DFB-Dress. Kleiner Arroganzanfall vor leerem Tor nach super Aktion. (65.). Note: 2,5. © getty 9/17 Kai Havertz: Interpretierte seine Rolle als Achter im Gegensatz zu Gündogan deutlich offensiver. Tauchte immer wieder in der letzten Reihe auf. Gewann aber keinen einzigen Zweikampf und musste folgerichtig zur Pause raus. Note: 5. © getty 10/17 Julian Brandt: Rochierte zusammen mit Werner, Sane und Havertz viel. Ließ sich zumeist in die Zwischenräume fallen und überließ Klostermann die Außenbahn. Insgesamt nicht konzentriert genug. Leistete sich 13 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 11/17 Timo Werner: Unglücklicher Auftritt des Stürmers. Hatte den Ausgleich nach starkem Ballgewinn Gündogans auf dem Fuß (22.). Muss das 1:1 alleine vor dem Tor nach abgefälschtem Havertz-Schuss machen (37.). Note: 5. © getty 12/17 Leroy Sane: Rotierte ebenfalls viel in der offensiven Dreierreihe. Drehte nach dem Pausenpfiff auf. Klasse Hacken-Ablage auf Gündogan (65.). Muss jedoch mehr aus seinen Chancen machen. Musste von Pavkov am Ende noch übel einstecken. Note: 2,5. © getty 13/17 Marc-Andre ter Stegen: Kam wie zuvor abgesprochen zur zweiten Hälfte für Neuer. Konnte sich nahezu nicht auszeichnen. Aufmerksam bei dem weiten Ball kurz vor Schluss und gewohnt sicher im Passspiel. Note: 3. © getty 14/17 Marco Reus: Durfte die komplette zweite Halbzeit ran. Belebte das deutsche Offensivspiel mit seinen Laufwegen in die Tiefe und suchte den Weg zum Tor. Dimitrovic parierte seinen Schuss klasse (59.). Bereitete auch den Ausgleich vor. Note: 2. © getty 15/17 Leon Goretzka: Der Pass auf Sane gleich bei seiner ersten Aktion war zu umständlich, muss da den Abschluss suchen. Durchbrach den Bann mit seinem wuchtigen Ausgleichtreffer (69.). Note: 2,5. © getty 16/17 Thilo Kehrer: Ersetzte für die letzten Minuten Klostermann auf der Rechtsverteidigerposition. Keine Bewertung. © getty 17/17 Nico Schulz: Ersetzte in der Nachspielzeit Leroy Sane, den Pavkov völlig übertrieben rausgetreten hatte. Keine Bewertung.

Deutschland - Serben: Zuschauer haben das Recht, die DFB-Elf auszupfeifen

Jeder Zuschauer, der sich am Ende entscheidet, diesen Preis zu bezahlen, hat natürlich das Recht, frei zu entscheiden, ob er die Mannschaft tatkräftig unterstützt oder Totenstille bevorzugt.

Und niemand, schon gar nicht die Spieler, erwarten 90-minütige Anfeuerungsrufe. Leon Goretzka verwies etwa richtigerweise auf die fehlende Ultrakultur: Anders als bei Vereinsspielen kommen nun einmal in erster Linie Familien zu Länderspielen. Daran kann und wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Schon gar nicht, wenn der DFB das Konzept seiner heteronomen Organisation namens "Fan Club Nationalmannschaft" nicht überdenkt.

Pfiffe gegen die junge Mannschaft von Joachim Löw "nicht hilfreich"

Und doch stehen auch die Konsumenten auf den Rängen in der Pflicht. Zumindest die, die wie nach der ersten Halbzeit gegen Serbien lautstark pfeifen, wenn das gewünschte Spektakel ausbleibt. Oder die, die Spieler mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigen.

So wird das ohnehin zeitaufwändige Unterfangen, eine weder vor Führungsstärke noch Selbstsicherheit strotzende junge deutsche Mannschaft wieder an die Weltspitze zu befördern, noch zeitaufwändiger. Oder, um es mit den Worten von Ilkay Gündogan auszudrücken: "Das hilft uns nicht."