Manuel Neuer über DFB-Kampfansage von ter Stegen: "Alles legitim"

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich zum Konkurrenzkampf mit Marc-Andre ter Stegen im Tor der deutschen Nationalmannschaft geäußert und Verständnis für dessen jüngste Kampfansage gezeigt.

"Das ist ja alles legitim und er ist ja nicht der Einzige", sagte Neuer bei der Vorstellung des neuen Audi e-tron am Münchener Flughafen. "Alle wollen die Nummer Eins von Deutschland sein", erklärte der 32-Jährige, aber es könne eben immer nur einer zwischen den Pfosten stehen.

Ter Stegen, der beim FC Barcelona mittlerweile über jeden Zweifel erhaben und als Stammkeeper gesetzt ist, beim DFB aber hinter Neuer nur die Nummer Zwei ist, hatte am Mittwoch für Aufsehen gesorgt, indem er gegenüber der Sport Bild versprach, so lange Druck zu machen, "bis sich Jogi Löw irgendwann für mich entscheidet und ich die Nummer Eins im Tor werde".

Löw gibt Neuer Stammplatzgarantie bis zur EM 2020

Der 26 Jahre alte Schlussmann reagierte somit auf eine Aussage des Bundestrainers Mitte Dezember, als dieser Neuer eine Stammplatzgarantie in der Nationalmannschaft für die kommenden zwei Jahre gegeben hatte.

"Falls nichts außergewöhnliches passiert, sollte er unsere Nummer eins sein bis zur EM 2020, absolut", sagte der 58-Jährige als Gast im ZDF Sportstudio. Löw begründete sein Bekenntnis "Pro Neuer" dahingehend, dass dieser "unser Kapitän und wahnsinnig wichtig für für unsere Spieler und die Mannschaft" sei.

Von etwaigen Vorschusslorbeeren wollte Neuer am Donnerstag am Flughafen in München jedoch nichts wissen. Zwar solle der Trainer sehen, "dass ich wichtig für die Mannschaft bin und Verantwortung übernehme, auch neben dem Platz". Allerdings sei er auch jemand, "der sich jedem Konkurrenzkampf gestellt hat und [...] versuche auch immer meine Topleistung zu bringen, um den Trainern zu zeigen, dass ich zwischen den Pfosten stehen will"

Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen im DFB-Team