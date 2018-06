Toni Kroos im Interview: "Wenn dieses Gefühl falsch ist, dann tut es mir leid"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Nach dem 2:1 der DFB-Elf über die Schweden stellte sich Siegtorschütze Toni Kroos in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten. Dabei sprach er über den möglichen Elfmeter für Schweden, seine Reaktion nach dem Gegentor, Mittelfeldpartner Sebastian Rudy - und die Absprache vor seinem Freistoß zum 2:1.

Frage: Toni Kroos, mit welchem Gefühl fliegen Sie zurück nach Moskau?

Toni Kroos: Mit einem guten, weil wir uns für ein mehr als ordentliches Spiel belohnt und gewonnen haben. Wir haben sehr gut angefangen und vor allem in der zweiten Halbzeit guten Fußball gespielt, Druck gemacht, uns über außen nach vorn kombiniert und flache Bälle in die Mitte gespielt. Das tat den Schweden weh.

Frage: Was kann ein so emotionaler Sieg auslösen?

Kroos: Das werden wir sehen. Wir sind erst einmal froh, weil der Sieg sehr wichtig war. Es war ein hartes Spiel, wir haben gelitten. Heute nicht zu gewinnen, hätte es für uns sehr schwierig gemacht. Ich hoffe, dass wir das gute Gefühl ins nächste Spiel mitnehmen und das Weiterkommen klar machen.

Frage: Täuscht der Eindruck, dass sie nach dem Fehler zum Gegentor besonders Gas gegeben haben?

Kroos: Nein, er täuscht nicht. Natürlich ging das 0:1 auf meine Kappe. Es war ein relativ einfacher Fehlpass, der mir normalerweise so nicht passiert. Wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, dann kommen auch mal zwei nicht an - und einer davon hat zum Tor geführt. Es gibt dann zwei Richtungen: Entweder macht ein solcher Fehler dein Spiel kaputt, oder du versuchst alles reinzuhauen. Das hat in der zweiten Halbzeit als Team dann auch gut geklappt.

Frage: War beim Freistoß sofort klar, dass Sie aufs Tor schießen?

Kroos: Wir wussten, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Es war im Spielverlauf so, dass hohe Flanken von den Schweden zumeist ohne große Mühe herausgeköpft wurden. Marco wollte erst direkt schießen, davon war ich nicht so sehr überzeugt. Dann haben wir uns für diese Variante entschieden, um einen besseren Winkel für den Schuss zu bekommen.

Frage: Was ging Ihnen nach dem Tor durch den Kopf?

Kroos: Natürlich große Freude, aber fünf Sekunden später habe ich mich gefragt, wie lange noch zu spielen ist, weil bestimmt noch ein paar lange Bälle von den Schweden kommen würden. Wir waren in Unterzahl und hatten viele relativ kleine Spieler im Gegensatz zu den Schweden. Ich habe gehofft, dass schon viel von der Nachspielzeit heruntergelaufen ist. Ein langer Ball kam noch, den haben wir gut verteidigt.

Frage: Wie lief die Partnerschaft mit Sebastian Rudy?

Kroos: Sebastian hat das wirklich gut und abgeklärt gemacht in der ersten halben Stunde, aber die Konstellation im Mittelfeld ist für mich nicht entscheidend. Wir haben als Mannschaft fußballerisch gut begonnen, aber es erneut verpasst, in Führung zu gehen. Vor dem Tor hatten aber auch die Schweden schon die eine oder andere Möglichkeit, auch mit der Eins-gegen-eins-Situation, als sie Elfmeter reklamierten. Das hätten wir wieder besser verteidigen können.

Frage: Hätte es Elfmeter geben müssen?

Kroos: Wir haben ja mittlerweile Überprüfungsmöglichkeiten en masse. Wenn dann niemand auf Elfmeter entscheidet, wird es wohl keiner gewesen sein. Aus meiner Sicht war ein Schubser da. Wenn Berg fällt und nicht zum Abschluss kommt, ist die Gefahr wohl größer, dass gepfiffen wird. Ich glaube, so muss man keinen Elfmeter geben.

Frage: Ist die offensive Ausrichtung des Teams zu gefährlich?

Kroos: Nein, wir sind allgemein eine offensiv spielende Mannschaft. Es geht um die Aufgabenverteilung in der Defensive bei Kontern. Das hat heute mit ein zwei Ausnahmen auch besser funktioniert, auch wenn Schweden nicht so viel Wert auf Offensive gelegt hat. Es war besser - aber es geht auch noch besser.

Noten und Einzelkritik zu Deutschland - Schweden: Schlüsselentscheidung Reus © getty 1/31 Deutschland hat sein zweites Gruppenspiel mit Ach und Krach in der letzten Minute der Nachspielzeit durch einen Glanzmoment von Kroos gewonnen. Der Schlüssel zum Sieg war die Aufstellung von Marco Reus. Die Noten und die Einzelkritik. © getty 2/31 Mit diesen elf Spielern begann Deutschland. © getty 3/31 Manuel Neuer: Spielte bei Bergs Chance seine ganze Stärke im Eins-gegen-eins aus. Beim Gegentor dann machtlos. Verhinderte kurz vor der Pause bei Bergs Kopfball einen zweiten Treffer. Zeigte zudem seine Stärke darin, das Spiel schnell zu machen. Note: 2. © getty 4/31 Joshua Kimmich: Offensiv mit einigen starken Pässen. Stand jedoch wie gegen Mexiko wieder sehr hoch und war deshalb bei zahlreichen Kontern nicht zur Stelle. Note: 3. © getty 5/31 Jerome Boateng: Glück, dass sein Tackling gegen Berg nicht mit einem Elfmeter bestraft wurde (13.). Ingesamt sicherer als Rüdiger. Guter Block gegen Berg (18.). Aufgrund einer völlig übermotivierten Grätsche mit Gelb-Rot vom Platz. Note: 5. © getty 6/31 Antonio Rüdiger: Ermöglichte Berg durch einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau die große Chance zum 0:1. Später mit schwachem Stellungsspiel beim Gegentreffer. Immerhin im Passspiel sehr sicher und im zweiten Durchgang stabiler. Note: 4,5. © getty 7/31 Jonas Hector: Postierte sich extrem hoch, teilweise sogar als Anspielstation im Strafraum. So konnte er beim Gegentor nicht mehr eingreifen. Zwei Abschlüsse im Strafraum. Insgesamt aber ineffizient. Note: 3,5. © getty 8/31 Sebastian Rudy: Ordentliches Spiel, brachte jeden Pass zum Mann und gab einen Schuss ab. Allerdings auch zweimal nachlässig im Zweikampf. Nach einem Zusammenbruch schwer angeknockt und infolgedessen in der 31. Minute ausgewechselt. Bitter. Note: 3. © getty 9/31 Toni Kroos: Leistete sich einen üblen Fehlpass vor dem 0:1. In der zweiten Halbzeit stabiler. Schlug noch eine überragende Flanke bei der Gomez-Chance. Das Siegtor per Freistoß in der 95. war absolute Weltklasse. Note: 2,5. © getty 10/31 Thomas Müller: Erneut ein unglücklicher Auftritt. Bemüht, den Knoten platzen zu lassen. Tauchte auf den Flügeln und im Zentrum auf. U.a. bei seinem Kopfball (51.) aber zu ungenau. Note: 4. © getty 11/31 Julian Draxler: Begann stark, vergab in der 3. Minute eine große Chance und hatte eine scharfe Hereingabe in der 8. Minute. Danach tauchte er unter, traf viele falsche Entscheidungen und enttäuschte. Zur Halbzeit raus. Note: 5. © getty 12/31 Marco Reus: Von allen Offensivspielern der gefährlichste. Traf dank einer Willensleistung zum Ausgleich. In der Folge bei jeder gefährlichen Szene beteiligt – wie am Siegtor, als er den Ball antippte. Note: 1,5. © getty 13/31 Timo Werner: War an der ersten Großchance in der 3. Minute direkt beteiligt. Danach lange Leerlauf, überfordert mit dem deutschen Flankenfokus. Nach der Halbzeit auf dem linken Flügel, von da an überzeugend. Starke Vorlage zum 1:1. Note: 2,5. © getty 14/31 Ilkay Gündogan: Kam in der 31. Minute für Rudy. Sein Fernschuss war die bis dato gefährlichste Aktion Deutschlands (40.). Stand aber viel höher als Rudy und war dadurch keine Konterabsicherung. Anschließend mit einigen klugen Pässen. Note: 3,5. © getty 15/31 Mario Gomez: Ersetzte in der Pause Draxler. Bekam kurz vor Reus' Ausgleichstor den Fuß an den Ball. Vergab die Riesenchance zum 2:1 – stand dabei allerdings ohnehin im Abseits. Hatte den Sieg auf dem Kopf, doch scheiterte an Olsen. Note: 3,5. © getty 16/31 Julian Brandt: Ab der 87. Minute für Hector auf dem Rasen, um noch Akzente zu setzen – und setzte wieder einen linken Hammer an den Pfosten. Keine Bewertung. © getty 17/31 Die Schweden begannen mit einer Änderung im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Südkorea: Victor Lindelöf von Manchester United startete für Pontus Jansson in der Innenverteidigung. Lindelöf fiel aufgrund einer Erkältung aus. © getty 18/31 Robin Olsen: Parierte klasse gegen Gündogan (39.) und Gomez (88.), auch bei hohen Bällen und als Anspielstation stets sicher. Bei beiden Gegentoren chancenlos. Note: 2,5. © getty 19/31 Mikael Lustig: Solide gegen Draxler, zweikampfstark und mit gutem Kopfballspiel. Im zweiten Durchgang ob der Schnelligkeit von Werner überfordert (wie beim 1:1). Note: 4. © getty 20/31 Victor Lindelöf: Stark in der Luft. Fand ansonsten allerdings kaum den Zugriff auf seine Gegenspieler und ließ sich immer wieder zu weit aus dem Zentrum herauslocken. Sehr schwach im Aufbauspiel. Note: 4. © getty 21/31 Andreas Granqvist: Warf sich in den Hector-Schuss (3.) und verhinderte den frühen Rückstand. Überzeugte mit Körperlichkeit und Einsatz. Note: 2,5. © getty 22/31 Ludwig Augustinsson: Hatte Müller im Griff, war immer in Blockdistanz. Sicher im Passpiel. Kam jedoch beim Tor von Reus zu spät. Note: 3,5. © getty 23/31 Viktor Claesson: Vor allem wichtig im Spiel gegen den Ball. Antizipierte Passwege stark und eroberte entsprechend viele Bälle. Bockstarker Assist beim Treffer von Toivonen. Note: 3. © getty 24/31 Sebastian Larsson: Blockte den Schuss von Draxler nach sieben Minuten. Dazu lauf- und zweikampfstark mit gutem Stellungsspiel. Wichtiger Energizer im Mittelfeld. Note: 3. © getty 25/31 Albin Ekdal: Neben Larsson sehr unauffällig und kein Faktor im Spiel. Wirkte etwas verloren und mit Ball nervös. Brachte nur 57 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 4,5. © getty 26/31 Emil Forsberg: Ließ seine Offensivqualitäten immer wieder aufblitzen – wie bei seinem überragenden Solo in der 6. Minute. War jedoch verstärkt in der Defensive gefragt und führte die meisten Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 27/31 Ola Toivonen: War viel unterwegs, kam häufig über die Außen. Überragend seine Ballverarbeitung bei seinem Tor zum 1:0. Note: 2,5. © getty 28/31 Marcus Berg: Hielt und verteilte sicher seine Bälle. Lauerte außerdem gut auf Pässe in die Tiefe. Hatte Pech, keinen Elfmeter beim Foul von Boateng zu bekommen. Note: 3,5. © getty 29/31 Jimmy Durmaz: Kam in der 74. Minute für Claesson. Erzwang noch eine Ecke, ansonsten wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 30/31 John Guidetti: Ersetzte den Torschützen Toivonen nach 78 Minuten. War lediglich defensiv eingebunden. Keine Bewertung. © getty 31/31 Isaac Thelin: Wurde in der 90. Minute für Berg eingewechselt. Fiel nur mit einem Foul an Rüdiger auf. Keine Bewertung.

Frage: Wie kommt es zu Ihrem Eindruck, dass die Leute in der Heimat nicht wollen, dass Sie weiterkommen?

Kroos: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gewöhne es mir immer mehr ab, mir nach Spielen alles anzuschauen und durchzulesen. Wer sich da heutzutage alles zu Wort meldet und was da geschrieben wird ... Die Experten, aber auch die schreibenden Journalisten, dürfen sich angesprochen fühlen. Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr Spaß macht, schlecht über uns zu reden, zu schreiben oder zu analysieren als anders herum. Wenn dieses Gefühl falsch ist, dann tut es mir leid, aber das war in den letzten vier, fünf Tagen ganz klar mein Eindruck. Es wird uns niemand zum Titel schreiben. Wir wissen, dass wir viele Fans in Deutschland hinter uns haben. Aber mehr Hilfe kriegen wir nicht.

Frage: Kommt die Sicherheit im deutschen Spiel durch den Sieg zurück?

Kroos: Ich glaube, dass wir heute über weite Teile sehr dominant waren und vernünftig gespielt haben. Schweden hat sich von der ersten Minute an aufs Verteidigen konzentriert und auf Zeit gespielt, aber natürlich kann ein so später Sieg noch einen Push geben für den Rest des Turniers. Wir waren sehr, sehr nah am Ausscheiden dran. Ich hoffe, dass wir daraus so viel wie möglich Positives mitnehmen, auch emotional.

Frage: Kann der Sieg eine Initialzündung sein, ähnlich wie das Achtelfinale 2014 gegen Algerien?

Kroos: Ich hoffe es. Er ist eine gute Vorlage, um die gute Stimmung in die nächsten Spiele zu transportieren. Am Mittwoch haben wir schon wieder ein K.o.-Spiel. Dann müssen wir wieder da sein.