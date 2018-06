Deutschland - Schweden 2:1: "... und am Ende gewinnen die Deutschen."

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Mit einem Last-Second-Sieg über Schweden hat sich Weltmeister Deutschland den Weg ins WM-Achtelfinale offen gehalten. Dabei schien nach einem starken Beginn wenig für die Elf von Bundestrainer Joachim Löw zu laufen - bis am Ende doch der legendäre Spruch von Gary Lineker griff. Wenn auch nicht in seiner ursprünglichen Version.

28 Jahre lang hatte Gary Linekers Kultspruch mittlerweile unbeschadet überdauert. Fußball sei ein einfaches Spiel, hatte der englische Nationalspieler 1990 philosophiert, nachdem sein Team im WM-Halbfinale an Deutschland gescheitert war: 22 Spieler jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen.

In diesen 28 Jahren hatte Deutschland beileibe nicht immer gewonnen. Trotzdem: Alle Höhen und Tiefen, von Berti Vogts über Erich Ribbeck, Jürgen Klinsmann und Joachim Löw, hatten Linekers Weisheit nichts anhaben können. 22 Spieler, 90 Minuten, Sieg für Deutschland

Bis zu diesem denkwürdigen Abend im Olympiastadion von Sotschi. Da waren es keine 22 Mann mehr, denn Jerome Boateng hatte nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen. Es waren auch längst keine 90 Minuten mehr: Fast 95 Minuten waren bereits gespielt, als Toni Kroos und Marco Reus den Freistoß an der linken Strafraumkante ausführten - so spät war in der gesamten WM-Geschichte noch kein Siegtreffer gefallen.

Vom üblichen, standesgemäßen, laut Lineker in den Grundfesten des Weltfußballs festgeschriebenen Sieg für Deutschland war ebenfalls nichts zu sehen.

Es roch vielmehr nach Blamage. Nach einem zweiten Spiel in Folge ohne Sieg zum Beginn einer WM-Endrunde - das hatte es für den DFB zuletzt vor 80 Jahren gegeben. Nach einem bedeutungslosen dritten Gruppenspiel in Kasan gegen Südkorea und einem deprimierten, schweigsamen Heimflug in Richtung Frankfurt.

Deutschland mit gutem Beginn gegen Schweden - aber ohne frühes Tor

Dabei hatte alles so gut angefangen. Joachim Löw hatte vor dem Schicksalsspiel gegen Schweden mit eisernen Traditionen gebrochen, viermal gewechselt und unter anderem Spielmacher Mesut Özil bei einem großen Turnier zum ersten Mal nach 26 Startelf-Einsätzen in Folge auf der Bank gelassen.

Es schien sich auszuzahlen: Mit schwindelerregendem Tempo kombinierte sich der Noch-Weltmeister in der ersten Viertelstunde teilweise in den gelb-blau-bewachten Strafraum. Man setzte all das um, was nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko gefordert worden war: schnelles Spiel in die Tiefe, Variabilität, aber auch Leidenschaft, Einsatzfreude und Körpersprache.

Als die deutschen Schlachtenbummler - auf der Tribüne ebenfalls sehr viel präsenter als noch im Luschniki-Stadion sechs Tage zuvor - nach viereinhalb gespielten Minuten ein "Hurra, hurra, die Deutschen, die sind da!" anstimmten, hatte Schweden noch keine einzige Ballbesitzphase verzeichnet, Julian Draxler aber bereits eine Hundertprozentige vergeben. Die Zeichen standen auf Wiedergutmachung.

Altbekannte Schwächen bei der DFB-Elf - Kroos wird zum Unglücksraben

Aber auch der Strand der Schwarzmeerküste, vom Confed Cup 2017 noch in guter Erinnerung, konnte die altbekannten Schwächen der DFB-Elf nicht vergessen machen. Zweimal waren die Schweden in den ersten 13 Minuten am Ball, zweimal wurde es prompt brandgefährlich. Einmal hätte es sogar Elfmeter geben können, wenn nicht sogar müssen. Die gute Anfangsphase, sie verstrich ohne ein frühes Tor.

Und dann entwich die Luft Schritt für Schritt aus dem deutschen Spiel, als sei es von einem erbarmungslosen schwedischen Schraubstollen punktiert worden: Erst Antonio Rüdigers Fehler und die Schreie nach einem Elfmeter. Gute zehn Minuten später musste Sebastian Rudy mit heftig blutender Nase raus. Und während an der Seitenlinie verzweifelt versucht wurde, die Blutung zu stoppen, schob sich der Außenseiter mehrere Minuten lang den Ball zu, wurde sicherer und war endgültig im Spiel angekommen.

Noten und Einzelkritik zu Deutschland - Schweden: Schlüsselentscheidung Reus © getty 1/31 Deutschland hat sein zweites Gruppenspiel mit Ach und Krach in der letzten Minute der Nachspielzeit durch einen Glanzmoment von Kroos gewonnen. Der Schlüssel zum Sieg war die Aufstellung von Marco Reus. Die Noten und die Einzelkritik. © getty 2/31 Mit diesen elf Spielern begann Deutschland. © getty 3/31 Manuel Neuer: Spielte bei Bergs Chance seine ganze Stärke im Eins-gegen-eins aus. Beim Gegentor dann machtlos. Verhinderte kurz vor der Pause bei Bergs Kopfball einen zweiten Treffer. Zeigte zudem seine Stärke darin, das Spiel schnell zu machen. Note: 2. © getty 4/31 Joshua Kimmich: Offensiv mit einigen starken Pässen. Stand jedoch wie gegen Mexiko wieder sehr hoch und war deshalb bei zahlreichen Kontern nicht zur Stelle. Note: 3. © getty 5/31 Jerome Boateng: Glück, dass sein Tackling gegen Berg nicht mit einem Elfmeter bestraft wurde (13.). Ingesamt sicherer als Rüdiger. Guter Block gegen Berg (18.). Aufgrund einer völlig übermotivierten Grätsche mit Gelb-Rot vom Platz. Note: 5. © getty 6/31 Antonio Rüdiger: Ermöglichte Berg durch einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau die große Chance zum 0:1. Später mit schwachem Stellungsspiel beim Gegentreffer. Immerhin im Passspiel sehr sicher und im zweiten Durchgang stabiler. Note: 4,5. © getty 7/31 Jonas Hector: Postierte sich extrem hoch, teilweise sogar als Anspielstation im Strafraum. So konnte er beim Gegentor nicht mehr eingreifen. Zwei Abschlüsse im Strafraum. Insgesamt aber ineffizient. Note: 3,5. © getty 8/31 Sebastian Rudy: Ordentliches Spiel, brachte jeden Pass zum Mann und gab einen Schuss ab. Allerdings auch zweimal nachlässig im Zweikampf. Nach einem Zusammenbruch schwer angeknockt und infolgedessen in der 31. Minute ausgewechselt. Bitter. Note: 3. © getty 9/31 Toni Kroos: Leistete sich einen üblen Fehlpass vor dem 0:1. In der zweiten Halbzeit stabiler. Schlug noch eine überragende Flanke bei der Gomez-Chance. Das Siegtor per Freistoß in der 95. war absolute Weltklasse. Note: 2,5. © getty 10/31 Thomas Müller: Erneut ein unglücklicher Auftritt. Bemüht, den Knoten platzen zu lassen. Tauchte auf den Flügeln und im Zentrum auf. U.a. bei seinem Kopfball (51.) aber zu ungenau. Note: 4. © getty 11/31 Julian Draxler: Begann stark, vergab in der 3. Minute eine große Chance und hatte eine scharfe Hereingabe in der 8. Minute. Danach tauchte er unter, traf viele falsche Entscheidungen und enttäuschte. Zur Halbzeit raus. Note: 5. © getty 12/31 Marco Reus: Von allen Offensivspielern der gefährlichste. Traf dank einer Willensleistung zum Ausgleich. In der Folge bei jeder gefährlichen Szene beteiligt – wie am Siegtor, als er den Ball antippte. Note: 1,5. © getty 13/31 Timo Werner: War an der ersten Großchance in der 3. Minute direkt beteiligt. Danach lange Leerlauf, überfordert mit dem deutschen Flankenfokus. Nach der Halbzeit auf dem linken Flügel, von da an überzeugend. Starke Vorlage zum 1:1. Note: 2,5. © getty 14/31 Ilkay Gündogan: Kam in der 31. Minute für Rudy. Sein Fernschuss war die bis dato gefährlichste Aktion Deutschlands (40.). Stand aber viel höher als Rudy und war dadurch keine Konterabsicherung. Anschließend mit einigen klugen Pässen. Note: 3,5. © getty 15/31 Mario Gomez: Ersetzte in der Pause Draxler. Bekam kurz vor Reus' Ausgleichstor den Fuß an den Ball. Vergab die Riesenchance zum 2:1 – stand dabei allerdings ohnehin im Abseits. Hatte den Sieg auf dem Kopf, doch scheiterte an Olsen. Note: 3,5. © getty 16/31 Julian Brandt: Ab der 87. Minute für Hector auf dem Rasen, um noch Akzente zu setzen – und setzte wieder einen linken Hammer an den Pfosten. Keine Bewertung. © getty 17/31 Die Schweden begannen mit einer Änderung im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Südkorea: Victor Lindelöf von Manchester United startete für Pontus Jansson in der Innenverteidigung. Lindelöf fiel aufgrund einer Erkältung aus. © getty 18/31 Robin Olsen: Parierte klasse gegen Gündogan (39.) und Gomez (88.), auch bei hohen Bällen und als Anspielstation stets sicher. Bei beiden Gegentoren chancenlos. Note: 2,5. © getty 19/31 Mikael Lustig: Solide gegen Draxler, zweikampfstark und mit gutem Kopfballspiel. Im zweiten Durchgang ob der Schnelligkeit von Werner überfordert (wie beim 1:1). Note: 4. © getty 20/31 Victor Lindelöf: Stark in der Luft. Fand ansonsten allerdings kaum den Zugriff auf seine Gegenspieler und ließ sich immer wieder zu weit aus dem Zentrum herauslocken. Sehr schwach im Aufbauspiel. Note: 4. © getty 21/31 Andreas Granqvist: Warf sich in den Hector-Schuss (3.) und verhinderte den frühen Rückstand. Überzeugte mit Körperlichkeit und Einsatz. Note: 2,5. © getty 22/31 Ludwig Augustinsson: Hatte Müller im Griff, war immer in Blockdistanz. Sicher im Passpiel. Kam jedoch beim Tor von Reus zu spät. Note: 3,5. © getty 23/31 Viktor Claesson: Vor allem wichtig im Spiel gegen den Ball. Antizipierte Passwege stark und eroberte entsprechend viele Bälle. Bockstarker Assist beim Treffer von Toivonen. Note: 3. © getty 24/31 Sebastian Larsson: Blockte den Schuss von Draxler nach sieben Minuten. Dazu lauf- und zweikampfstark mit gutem Stellungsspiel. Wichtiger Energizer im Mittelfeld. Note: 3. © getty 25/31 Albin Ekdal: Neben Larsson sehr unauffällig und kein Faktor im Spiel. Wirkte etwas verloren und mit Ball nervös. Brachte nur 57 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 4,5. © getty 26/31 Emil Forsberg: Ließ seine Offensivqualitäten immer wieder aufblitzen – wie bei seinem überragenden Solo in der 6. Minute. War jedoch verstärkt in der Defensive gefragt und führte die meisten Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 27/31 Ola Toivonen: War viel unterwegs, kam häufig über die Außen. Überragend seine Ballverarbeitung bei seinem Tor zum 1:0. Note: 2,5. © getty 28/31 Marcus Berg: Hielt und verteilte sicher seine Bälle. Lauerte außerdem gut auf Pässe in die Tiefe. Hatte Pech, keinen Elfmeter beim Foul von Boateng zu bekommen. Note: 3,5. © getty 29/31 Jimmy Durmaz: Kam in der 74. Minute für Claesson. Erzwang noch eine Ecke, ansonsten wirkungslos. Keine Bewertung. © getty 30/31 John Guidetti: Ersetzte den Torschützen Toivonen nach 78 Minuten. War lediglich defensiv eingebunden. Keine Bewertung. © getty 31/31 Isaac Thelin: Wurde in der 90. Minute für Berg eingewechselt. Fiel nur mit einem Foul an Rüdiger auf. Keine Bewertung.

Der Gegentreffer wenige Minuten später passte ins Bild. Ausgerechnet Passmaschine Kroos gab den Ball mit einem Aussetzer her, den man vom ihm im Trikot von Real Madrid seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ausgerechnet Ola Toivonen, der zuvor Rudy ausgeknockt hatte, kam zum Abschluss, und ausgerechnet Antonio Rüdiger, für den angeschlagenen Mats Hummels in die Mannschaft gerückt, fälschte dessen Versuch so unglücklich ab, dass sich für Manuel Neuer keine Abwehrchance bot.

22 Spieler jagen 90 Minuten einem Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen - ja, es sei denn, diese Deutschen sind Weltmeister, dann ereilt sie nämlich das gleiche Schicksal wie schon Italien 2010 und Spanien 2014: Aus in der Gruppenphase.

Deutschlands Aufholjagd scheinbar nicht von Erfolg gekrönt

Bis auf "Kniehöhe" seien die Köpfe in diesem Augenblick gesunken, verriet Timo Werner. Plötzlich sah man einen frustrierten Kroos wieder im Mittelfeld gestikulieren, blind geschlagene Flanken nach vorn und offene Flanken in der Rückwärtsbewegung. 75 Prozent Ballbesitz zur Pause, 53 Prozent Zweikämpfe, 7:4 Schüsse, 4:1 Ecken, 9:3 Flanken ... aber 0:1 Tore.

Das schnelle 1:1 von Marco Reus nach dem Seitenwechsel gab Hoffnung. Die nächste Drangphase des Titelverteidigers, die nächsten, diesmal etwas trotzig klingenden Rufe aus der Kurve: "Hurra, hurra, die Deutschen, die sind da!"

Nur schien es bei diesem einen Tor zu bleiben: Schweden rührte hinten Beton an, Boateng holte sich die Ampelkarte ab, Kopfball von Mario Gomez gehalten, Weitschuss von Julian Brandt an den Pfosten. Die DFB-Elf schien zu verzweifelten Rechenspielen verdammt: Das Achtelfinale ist noch möglich, wenn ...

Kroos in der Nachspielzeit: Erinnerungen an David Beckham?

Bis sich Kroos nach gespielten 94 Minuten und 42 Sekunden den Ball von Reus vorlegen ließ und von links im Strafraum die lange, obere Ecke anvisierte. Es hatte etwas von David Beckham, wie er den Ball streichelte, mit minimaler Rücklage und enormer Beschleunigung aus dem Fußgelenk, wie die Ausholbewegung kurz nach der Ballberührung stoppte. Wie der Telstar 18, ein für Freistöße äußerst dankbares Spielgerät, über die ausgestreckten Arme Robin Olsens hinwegflog.

Womöglich fühlte sich Lineker in diesem Augenblick an Beckhams Freistoß gegen Griechenland erinnert, ebenfalls in der Nachspielzeit, der den Three Lions in letzter Sekunde die Teilnahme an der WM-Endrunde 2002 bescherte.

Ganz sicher jedoch erinnerte sich der heutige TV-Experte an sein 28 Jahre altes Bonmot. Während Kroos trunken vor Glück und Erleichterung beide Fäuste in den Rasen hämmerte, vor jener Kurve, die ihn und sein Team fast 95 Minuten lang nach vorn gepeitscht hatte, machte sich der 57-Jährige also daran, ein Update seiner berühmten Fußballweisheit zu entwerfen:

"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Mann jagen 82 Minuten lang dem Ball nach, dann gibt es einen Platzverweis für einen Deutschen und 21 Mann jagen 13 Minuten lang dem Ball nach. Und am Ende gewinnen die Deutschen irgendwie verdammt nochmal trotzdem."