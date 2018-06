Erdogan-Gate: Kanzlerin Angela Merkel nimmt Mesut Özil und Ilkay Gündogan in Schutz

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Live Gijon -

Valladolid Serie B Live Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights)

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Mesut Özil und Ilkay Gündogan in Schutz genommen. Deren öffentlicher Auftritt mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sei ein unbewusster Fehltritt gewesen.

"Ich glaube, die beiden Spieler haben nicht bedacht, was das Foto auslöst mit dem Präsidenten Erdogan", sagte Merkel in der ARD-Talkshow Anne Will am Sonntagabend.

Gündogan trat anders als Özil bereits mehrmals an die Presse heran und äußerte sich zur "Erdogan-Affäre". Dennoch wurde der Mittelfeldspieler von Manchester City bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien mit Pfiffen aus dem Publikum begleitet.

Merkel empfindet Gündogan-Aussagen als "sehr berührend"

Merkel hofft genauso wie Bundestrainer Jogi Löw oder Teammanager Oliver Bierhoff, dass das Thema bald ad acta gelegt werden kann. Gündogan und Özil seien schließlich Teil der Nationalmannschaft und Deutschland brauche auch ihre Qualitäten bei der WM. "Ich würde mich freuen, wenn mancher Fan auch klatschen könnte", sagte Merkel.

Gündogans Statement, er würde trotz der Antipathien gegen seine Person weiterhin gerne für Deutschland spielen, habe die Bundeskanzlerin als "sehr berührend" empfunden.