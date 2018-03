Deutschland gegen Brasilien: TV-Übertragung und Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Am 27. März kommt es im Testspiel der DFB-Elf zur Wiederholung des WM-Halbfinals zwischen Deutschland und Brasilien (20:45 Uhr im LIVETICKER) . SPOX gibt euch alle wichtigen Infos und blickt noch einmal auf das 7:1 zurück.

Den 08.07.2014 dürfte wohl jeder deutsche Fußball-Fan noch in guter Erinnerung haben. 7:1 schlug die deutsche Elf an diesem Tag in Belo Horizonte sensationell Brasilien und warf die Selecao damit bei ihrer Heim-WM im Halbfinale aus dem Turnier.

Die Scham war für die Brasilianer dermaßen groß, dass die Niederlage unter dem Namen "Mineiraco", übersetzt "Schock von Mineirao" bekannt ist. Sogar im allgemeinen Sprachgebrauch wird "sete - um" (7:1) als Metapher für eine vernichtende Niederlage verwendet.

Nun kommt es nach dem Olympiasieg der Brasilianer 2016 im Elfmeterschießen zum zweiten Mal zum Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem höchsten Halbfinalsieg in der Historie einer Weltmeisterschaft.

Wann und wo findet Deutschland gegen Brasilien statt?

Begegnung Deutschland - Brasilien Datum Dienstag, 27.03.2018 Uhrzeit 20:45 Uhr Stadion (Ort) Olympiastadion, Berlin

Deutschland gegen Brasilien im TV und Liveticker

Die Partie zwischen Deutschland und Brasilien wird im ZDF übertragen. Der Sender bietet online auch einen Livestream zum Spiel an.

Reporter: Bela Rethy

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Experte Sebastian Kehl

SPOX bietet zum Spiel natürlich auch einen Liveticker an. Den Link dazu findet ihr hier.

So lief das WM-Halbfinale Deutschland gegen Brasilien

7:1! Jahrhundertspiel in Belo Horizonte © getty 1/21 Da kann man aus Frust schon mal die Landesfahne fressen... das Gesicht zum Spiel an diesem 8. Juli 2014 in Belo Horizonte. Merken Sie es sich © getty 2/21 Dabei ging die Selecao das Spiel mit so viel Euphorie an. Für den verletzten Superstar Neymar sollte der Finaleinzug klar gemacht werden © getty 3/21 Doch schon nach wenigen Minuten ein Schlag mitten in die brasilianische Stimmung. "Und alles schreit: der Müller macht's"... © getty 4/21 Dann ist Miro Klose dran, Brasilien verteidigt mehr so im Raum... © getty 5/21 Klose ist ja ohnehin eine lebende Legende, jetzt aber ist er mit 16 WM-Toren vorbei an Ronaldo und alleiniger Rekordtorjäger © getty 6/21 Kaum ist Miro als Rekordhalter fix, ist Toni Kroos dran und stellt per Doppelpack auf 4:0 © getty 7/21 Kroos kann es nicht fassen. Man achte auf die Gänsehaut bzw. die abstehenden Härchen auf seinen Unterarmen © getty 8/21 Khedira spielt auch mal mit. 5:0! Das Stadion singt: "Einer geht noch, einer geht noch rein" © getty 9/21 Die Brasilianer nach dem ersten (!) Gegentor beim Anstoß. Körpersprache? Meh. © getty 10/21 Anfang zweite Halbzeit: Neuer ist auch da, Anwesenheitshaken gesetzt © getty 11/21 Und dann gehts einfach weiter. Schürrle zum ersten... © getty 12/21 ...und zum zweiten. Gefühlt darf jeder mal © getty 13/21 Nur um es noch mal hinzuschreiben: Schürrles zweiter Treffer ist das SIEBENNULL. Schön ist es zudem: knallhart in den kurzen Knick © getty 14/21 Maicon ist nicht erst seit diesem Moment absolut ratlos... © getty 15/21 ... während es im DFB-Lager natürlich kein Halten mehr gibt © getty 16/21 Für die gedemütigten Brasilianer das Ende der Welt - da hilft auch der Trost des deutschen Kapitäns nichts © getty 17/21 Thiago Silva musst das Desaster gesperrt vom Spielfeldrand verfolgen - und war danach als Tröster gefragt für David Luiz (l.) und Dante © getty 18/21 Den ersehnten Beistand von oben gab's nicht.... © getty 19/21 Schon mal einen so leeren Blick gesehen? © getty 20/21 Trost brauchen auch die brasilianischen Fans. Dem Schland-Anhänger war das 7:1 wohl fast etwas peinlich © getty 21/21 Hier ist noch mal der Kollege vom Anfang. Die Fahne hat er aufgegessen, jetzt ist wohl das Trikot dran. Guten Appetit und gute Besserung

Deutschland - Brasilien 7:1 - Die Pressestimmen zur Sensation 2014

Brasilien: Lance! : "Die größte Schande in der Geschichte. Es wird schwer sein, an jenes 2:1 gegen Uruguay zu erinnern, angesichts dessen, was Deutschland in diesem Halbfinale gemacht hat.

: "Die größte Schande in der Geschichte. Es wird schwer sein, an jenes 2:1 gegen Uruguay zu erinnern, angesichts dessen, was Deutschland in diesem Halbfinale gemacht hat. Großbritannien: Daily Mail : "Brasilien von Deutschland zertrümmert - die demütigendste Niederlage in der WM-Geschichte."

: "Brasilien von Deutschland zertrümmert - die demütigendste Niederlage in der WM-Geschichte." Frankreich: L'Équipe : "Unglaublich. Am Tag des Weltuntergangs, den die Brasilianer gestern ohne Frage bereits zu erleben glaubten, wird man sich noch an dieses Halbfinale erinnern."

: "Unglaublich. Am Tag des Weltuntergangs, den die Brasilianer gestern ohne Frage bereits zu erleben glaubten, wird man sich noch an dieses Halbfinale erinnern." Spanien: El Periódico de Catalunya : "Tragödie, Massaker, Demütigung. Es ist schwer, die richtigen Worte für das Debakel der Brasilianer zu finden."

: "Tragödie, Massaker, Demütigung. Es ist schwer, die richtigen Worte für das Debakel der Brasilianer zu finden." Niederlande: NRC Handelsblad : "'Wo warst du, als der nationale Fußball zusammenbrach?' werden Brasilianer einander noch in Dutzenden von Jahren fragen."

: "'Wo warst du, als der nationale Fußball zusammenbrach?' werden Brasilianer einander noch in Dutzenden von Jahren fragen." Italien: La Stampa : "Es war kein Spiel mehr. Bei 7:1 war es ein Massaker, das Deutschland eiskalt in einer halben Stunde vollzogen hat."

: "Es war kein Spiel mehr. Bei 7:1 war es ein Massaker, das Deutschland eiskalt in einer halben Stunde vollzogen hat." Portugal: A Bola: "Adeus auf Brasilianisch: Nach diesem Halbfinale wird der Fußball nie mehr so sein, wie er war."

Diese deutschen Spieler könnten bei der WM die nächste Sensation schaffen

23 aus 60: Jogis Qual der Wahl © getty 1/61 37 Spieler kamen in der Quali zum Einsatz, 42 zählten zu den diversen Kadern, 23 werden das finale WM-Aufgebot bilden. Um Löw die Auswahl zu "erleichtern", schlagen wir ihm 60 Kandidaten vor © getty 2/61 TORHÜTER: Manuel Neuer (FC Bayern) - 74 Länderspiele/0 Tore - Erklärung: Für jeden Mannschaftsteil haben wir die Spieler gerankt: Zuerst kommen die Favoriten auf einen Kaderplatz, dann die heißesten Alternativen, schließlich Geheimtipps und Außenseiter © getty 3/61 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - 17/0 © getty 4/61 Bernd Leno (Bayer Leverkusen) - 6/0 © getty 5/61 Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) - 1/0 © getty 6/61 Timo Horn (1. FC Köln) - 0 Länderspiele © getty 7/61 Ralf Fährmann (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 8/61 ABWEHR: Mats Hummels (FC Bayern) - 60/5 © getty 9/61 Jerome Boateng (FC Bayern) - 68/1 © getty 10/61 Joshua Kimmich (FC Bayern) - 23/3 © getty 11/61 Jonas Hector (1. FC Köln) - 35/3 © getty 12/61 Benedikt Höwedes (Juventus Turin) - 44/2 © getty 13/61 Antonio Rüdiger (FC Chelsea) - 20/0 © getty 14/61 Niklas Süle (FC Bayern) - 7/0 © getty 15/61 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) - 16/0 © getty 16/61 Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) - 4/0 © getty 17/61 Shkodran Mustafi (FC Arsenal) - 20/2 © getty 18/61 Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 19/61 Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 20/61 Willi Orban (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 21/61 Mitchell Weiser (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 22/61 Jeremy Toljan (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 23/61 Thilo Kehrer (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 24/61 Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 25/61 Lukas Klostermann (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 26/61 Toni Kroos (Real Madrid) - 79/12 © getty 27/61 Thomas Müller (FC Bayern) - 89/37 © getty 28/61 Mesut Özil (FC Arsenal) - 86/22 © getty 29/61 Sami Khedira (Juventus Turin) - 71/7 © getty 30/61 Leon Goretzka (FC Schalke 04) - 12/6 © getty 31/61 Sebastian Rudy (FC Bayern) - 22/1 © getty 32/61 Julian Draxler (Paris Saint-Germain) - 38/6 © getty 33/61 Emre Can (FC Liverpool) - 18/1 © getty 34/61 Leroy Sane (Manchester City) - 8/0 © getty 35/61 Ilkay Gündogan (Manchester City) - 20/4 © getty 36/61 Mario Götze (Borussia Dortmund) - 62/17 © getty 37/61 Marco Reus (Borussia Dortmund) - 29/9 © getty 38/61 Julian Weigl (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 39/61 Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) - 9/3 © getty 40/61 Julian Brandt (Bayer Leverkusen) - 12/1 © getty 41/61 Diego Demme (RB Leipzig) - 1/0 © getty 42/61 Lars Bender (Bayer Leverkusen) - 19/4 © getty 43/61 Kerem Demirbay (1899 Hoffenheim) - 2/1 © getty 44/61 Max Meyer (FC Schalke 04) - 4/1 © getty 45/61 Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) - 0 Länderspiele © getty 46/61 Amin Younes (Ajax Amsterdam) - 4/2 © getty 47/61 Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) - 11/1 © getty 48/61 Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) - 2/3 © getty 49/61 Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) - 12/0 © getty 50/61 Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 51/61 Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim) - 0 Länderspiele © getty 52/61 Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 53/61 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 0 Länderspiele © getty 54/61 Timo Werner (RB Leipzig) - 8/6 © getty 55/61 Sandro Wagner (1899 Hoffenheim) - 5/5 © getty 56/61 Mario Gomez (VfL Wolfsburg) - 71/31 © getty 57/61 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 58/61 Andre Schürrle (Borussia Dortmund) - 57/22 © getty 59/61 Kevin Volland (Bayer Leverkusen) - 10/1 © getty 60/61 Davie Selke (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 61/61 Max Kruse (Werder Bremen) - 14/4

Die Gruppengegner der beiden Teams bei der WM 2018

Bei der WM könnte es möglicherweise bereits im Achtelfinale schon wieder zum Duell zwischen Deutschland und Brasilien kommen. Sobald eines der beiden Teams ihre Gruppe gewinnt und die andere Mannschaft den zweiten Platz belegt, kommt es zu einem Aufeinandertreffen.

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien