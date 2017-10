Quali-Rekord - doch Löw gibt den Mahner

WC Qualification Europe Albanien -

Deutschland in der Einzelkritik: Eine Bewerbung sieht anders aus, Hintermänner! © getty 1/15 Das DFB-Team hat mit 5:1 gegen Aserbaidschan gewonnen und damit auch das zehnte von zehn Qualifikationsspielen für sich entschieden. SPOX nimmt die Leistung der Spieler unter die Lupe. Die Einzelkritik zum Spiel © getty 2/15 Bernd Leno: Führte sich gleich mit einem Fehlpass ein, schlug später einen Ball beinahe zu spät weg und ließ den nächsten Fehlpass folgen. Auch beim Gegentor trotz der geringen Distanz unglücklich, da der Ball ins kurze Eck flog - Note 4,5 © getty 3/15 Joshua Kimmich: Der Spielaufbau lief meist über seine Seite, dabei wie gewohnt sehr ballsicher. Bereitete das 3:1 vor und verließ das Feld erstmals als Kapitän des DFB-Teams - Note 2,5 © getty 4/15 Shkodran Mustafi: Ging kaum Risiko ein, sah defensiv aber einige Male nicht gut aus. Die Abstimmung mit seinen Kollegen passte häufiger nicht. Musste früh mit einer muskulären Verletzung raus und wird wohl eine Weile fehlen - Note 4 © getty 5/15 Niklas Süle: Für ihn gilt Ähnliches wie für Nebenmann Mustafi: Nicht immer souverän und verletzt ausgewechselt. Seine muskulären Probleme strahlen vom Rücken aus, nach 22 Minuten war Schluss - Note 4 © getty 6/15 Emre Can: Mit den meisten Ballaktionen aller Spieler (141) und seinem ersten Treffer für das Nationalteam. Dazu passsicher und mit einigen Balleroberungen. Allerdings mit dem Ballverlust vor der Großchance der Gäste kurz nach dem 1:0 - Note 2,5 © getty 7/15 Julian Brandt: Bestritt die meisten Zweikämpfe bei den Deutschen, agierte jedoch besonders zu Beginn offensiv unglücklich. Nach der Pause zielstrebiger und mit der tollen Flanke auf Wagner vor dem 2:1 - Note 3 © getty 8/15 Thomas Müller: Trat offensiv nur bei der Vorlage zu Wagners Großchance in Erscheinung (31.), auch wenn er gewohnt viele Laufwege machte und sich immer wieder zwischen den Ketten anbot. Defensiv jedoch aufmerksam - Note 3,5 © getty 9/15 Leon Goretzka: Erzielte die Führung technisch gekonnt. Auch anschließend einer der wenigen Deutschen, die offensive Ideen ins Spiel einbrachten. Nach der Pause mit guten Laufwegen und Tor Nummer zwei - Note 1,5 © getty 10/15 Leroy Sane: Agierte defensiv aufmerksam, vergab kurz vor der Pause eine hochkarätige Chance. Nach dem Wechsel stark verbessert. Legte das 4:1 auf und schaffte es dank seines Tempos immer wieder bis zur Grundlinie - Note 2 © getty 11/15 Sandro Wagner: Die Chance in Minute 31 muss er verwerten, markierte dann aber das 2:1 gekonnt und hat jetzt 5 Tore in 5 Länderspielen erzielt. Gab mit 5 die meisten Torschüsse beim DFB-Team und rackerte unermüdlich - Note 2 © getty 12/15 Lars Stindl: Bot sich immer wieder zwischen den Ketten an, konnte sich dort aber kaum durchsetzen und aufdrehen. Scheiterte mit einem schönen Schuss am Pfosten (61.) und gab zwei weitere Torschüsse ab - Note 3 © getty 13/15 Antonio Rüdiger: Kam nach 22 Minuten für den angeschlagenen Süle und sah zwölf Minuten später beim Gegentreffer ganz schwach aus, weil er zu früh zu Boden ging. Auch in der Folge immer wieder mit Unsicherheiten, aber auch mit dem Tor zum 3:1 - Note 4,5 © getty 14/15 Matthias Ginter: Ersetzte nach 36 Minuten den verletzten Mustafi und lieferte wie gewohnt eine grundsolide Partie ab. Ohne Probleme in den direkten Duellen und mit sicherem Passspiel - Note 3 © getty 15/15 Amin Younes: 20 Minuten vor Schluss für Müller eingewechselt und auf Anhieb offensiv umtriebig, aber glücklos in den direkten Duellen - Note 3,5

Über ein Dutzend Spieler dürfte einen Platz im WM-Kader sicher haben, dazu zählt inzwischen auch Goretzka. Der Schalker traf gegen Aserbaidschan doppelt (8. und 66.), zunächst zauberhaft mit der Hacke. Er hat bei den mahnenden Worten seines Chefs genau hingehört. "Für jeden Spieler gilt, dass er sich in Topform bringen muss. Wenn man zwei Wochen vor dem Turnier damit anfängt, dürfte es zu spät sein. Jeder muss Eigenverantwortung zeigen und sein ganzes Leben darauf einrichten, um bei der WM in Topform zu sein", sagte der 22-Jährige.

Gruppen-Auslosung am 1. Dezember

Gegen wen es in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Vorrunde geht, erfahren Goretzka und Co. bei der Auslosung am 1. Dezember im Moskauer Kreml. Nach aktuellem Stand droht eine Hammergruppe mit Spanien, Frankreich oder Italien. Löw gibt sich aber gelassen. Er kann aus einem weit größeren Pool an Kandidaten schöpfen als beim Titelgewinn 2014.

"Wir fangen bei einer guten Basis an", sagte Löw. Gegen Aserbaidschan sah man dies erst in der zweiten Halbzeit, als auch Sandro Wagner (54.) und Emre Can (81.) trafen. Hinzu kam ein Eigentor von Badawi Hüseynow (64.).

Doch auch die Konkurrenz ist stärker geworden, dies betonte Löw zuletzt immer wieder. Trotz aller Euphorie hat der Bundestrainer "Baustellen" ausgemacht, etwa auf den defensiven Außen. Aber noch bleibt bei der Jagd auf den fünften Stern ein wenig Zeit.