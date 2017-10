U21 kassiert erste Niederlage seit 2010

WC Qualification Europe Live Ungarn -

Die deutsche U21 hat erstmals seit sieben Jahren eine Niederlage in der EM-Qualifikation kassiert. Der neu formierte Europameister verlor in Norwegen auf Kunstrasen trotz Führung mit 1:3 (1:1) und geriet auf dem Weg zu EM 2019 in Italien überraschend ins Stolpern.

Cedric Teuchert (31.) vom 1. FC Nürnberg brachte die von zahlreichen Ausfällen gebeutelte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Drammen zunächst in Führung. Morten Thorsby (45./71.) und Ausnahmetalent Martin Ödegaard (56.) von Real Madrid besiegelten im strömenden Regen jedoch die verdiente Niederlage der deutschen Mannschaft, die nach dem 1:0 völlig den Faden verlor.

In der Gruppe 5 liegt Titelverteidiger Deutschland mit weiterhin sechs Punkten hinter Irland (10), das allerdings eine Begegnung mehr absolviert hat. Nur der Gruppensieger löst sicher das EM-Ticket.

Für das DFB-Team endeten mit der Niederlage gleich zwei beeindruckende Serien. Letztmals ein Qualifikationsspiel verloren hatte eine deutsche U21 am 11. August 2010 beim 1:4 in Island. Anschließend war Deutschland in allen 36 Qualifikationsspielen ungeschlagen geblieben, zuletzt hatte es 16 Siege in Folge gegeben.

Auf dem ungewohnten und nassen Untergrund begann das DFB-Team druckvoll und spielfreudig. Mit den EM-Helden Thilo Kehrer (Schalke 04) und Felix Platte (Darmstadt 98) sowie Confed-Cup-Sieger Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) war die Kuntz-Auswahl zunächst überlegen und wurde schnell belohnt: Platte legte im Strafraum mit der Brust auf Teuchert ab, der per Flachschuss ins rechte Eck vollendete. Für den 20-Jährigen war es das zweite Tor im zweiten U21-Einsatz.

Ödegaard wird zum Mann des Spiels

Nach der Führung verlor das DFB-Team allerdings völlig die Ordnung, ließ plötzlich zahlreiche Chancen zu und kassierte kurz vor der Pause den inzwischen gerechten Ausgleich. Mit Beginn der zweiten Hälfte war die deutsche Mannschaft daher um Ruhe bemüht. Ohne die Stammspieler Mahmoud Dahoud, Lukas Klostermann, Nadiem Amiri und Levin Öztunali gelang das allerdings nur zeitweise.

Der überragende Ödegaard hatte schon in der 52. Minute die Führung auf dem Fuß, wenig später machte es der aktuell von Madrid an den SC Heerenveen ausgeliehene 18-Jährige nach einer schönen Kombination besser und traf zur Führung. Schlussmann Alexander Nübel von Schalke 04 lenkte anschließend einen Distanzschuss von Henrik Björdal noch an den Pfosten (66.), ehe erneut Thorsby nach Ödegaard-Zuspiel erfolgreich war.