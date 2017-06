DFB-Akademie: OLG-Urteil fällt am 27. Juli

Erlebe

Im Streit um den Neubau der DFB-Akademie wird das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am 27. Juli (9.00 Uhr) sein Urteil fällen. Das gab die Vorsitzende Richterin Anette Boerner am Montagnachmittag nach dem Abschluss der Beweisaufnahme und einer rund fünfeinhalbstündigen Sitzung im Sitzungssaal 5 des OLG in Frankfurt/Main bekannt.

Boerner nutzte die Gelegenheit auch, um ein deutliches Wort an die Vertreter der Stadt Frankfurt zu richten. "Die Stadt kritisiert uns heftig. Wir stören uns daran, dass wir uns von ihnen unter Druck gesetzt fühlen. Das verbitten wir uns", sagte Boerner und reagierte damit auf Medienberichte, wonach der Prozess nicht schnell genug vorangehe.

Der Druck existiere vonseiten des DFB, erwiderte Jochen Strack, der als stellvertretender Liegenschaftsamtsleiter die Stadt vertrat.

Das Gericht wird im Grundsatz darüber entscheiden, ob der Renn-Klub die Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad räumen muss. Die Stadt hatte dem Verein gekündigt, um das Grundstück dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu übergeben.

Pferde-Klub verweist auf gültigen Mietvertrag

Dieser hatte eigentlich längst mit den Bauarbeiten für seine rund 140 Millionen teure Akademie beginnen wollen. Der beklagte Pferde-Klub will die Anlage aber nicht räumen und verweist auf einen Mietvertrag mit der Stadt bis 2024. Der Renn-Klub pocht darauf, dass die Auslegung der Kündigungsklausel falsch und rechtswidrig ist.

Um den diesbezüglichen Vorwurf der Sittenwidrigkeit zu prüfen, wurden am Montag weitere vier Zeugen vernommen. Darunter der ehemalige Renn-Klub-Präsident, Manfred Louven.