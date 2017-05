Medien: China bietet Löw 50 Millionen Euro!

Freitag, 05.05.2017

Das berichtet die AS. Demnach würde Löw für zwei Jahre satte 50 Millionen Euro bekommen. Dem Bericht zufolge hat Löw das seinen Bekannten Mustafa Kurt und Ali Polat in einem Gespräch mitgeteilt. Kurt und Polat leben in Löws Heimat Freiburg.

Der chinesische Verband will seine Nationalmannschaft so schnell wie möglich zu einem Spitzenteam aufbauen.

Nachdem Löw zuvor als Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann fungierte, übernahm er die DFB-Auswahl nach der WM 2006 und führte die deutsche Nationalmannschaft 2014 in Brasilien zum Weltmeister-Titel. Sein Vertrag beim DFB geht bis zum 31. Juli 2020.

Joachim Löw im Steckbrief