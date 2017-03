Ohne Weiser und Pollersbeck nach Stuttgart

Samstag, 25.03.2017

Weiser erlitt beim 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen England in Wiesbaden eine Muskelverletzung und soll in Berlin weiterbehandelt werden. Pollersbeck ist aus privaten Gründen abgereist. Eine Nachnominierung durch DFB-Trainer Stefan Kuntz ist nicht vorgesehen.

Mitchell Weiser im Steckbrief