Vogts: Aserbaidschan? "Wie ein Pokal-Spiel"

Samstag, 25.03.2017

"Das ist wie ein Pokal-Spiel. Da kann auch jede Mannschaft die Sensation schaffen", erzählte der 70-Jährige gegenüber der Bild. Weiter fügte er an: "Die Deutschen müssen Aserbaidschan zu Fehlern zwingen, wenn sie gewinnen wollen."

Allerdings kritisiert der Ex-Nationaltrainer die Mentalität des Binnenstaates: "Sobald ein Gegentor fällt, zweifeln die Spieler sofort an sich, machen Fehler." Fünf bis sechs Spieler könnten laut Vogts auch in der Bundesliga oder Premier League spielen. Aus eigener Erfahrung wisse er aber, dass sie "zu bequem" sind und "zu viel Geld" verdienen.

In der Gruppe C der WM-Qualifikation trifft der Weltmeister am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Baku auf Aserbaidschan.

