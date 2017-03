Werner erleidet Muskelfaserriss

Donnerstag, 23.03.2017

Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Damit fällt Werner auch für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) in Baku gegen Aserbaidschan aus.

Werner, der in der 77. Minute ausgewechselt werden musste, wird seinen Einstand im Team des Weltmeisters dennoch in positiver Erinnerung behalten. "Es war ein tolles erstes Spiel und hat mir großen Spaß gemacht", sagte der 21-Jährige: "Hoffentlich darf ich noch oft wiederkommen."

Der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga (14 Treffer) feierte allerdings ein unauffälliges Debüt. Werner war zwar bemüht und ging weite Wege, ihm fehlte aber die Bindung zum Spiel. Bei seiner Auswechslung musste er sich vom Publikum in Dortmund zudem Pfiffe gefallen lassen.

