Lizarazu: "Real das schwerste Los"

Donnerstag, 23.03.2017

"Real ist wohl das schwerste Los, das wir erwischen konnten. Dieses Spiel ist das Beste, was ein Viertelfinale überhaupt zu bieten hat. Beide Teams haben absolute Top-Spieler in ihren Reihen", so der Franzose.

Die Entwicklung des Rekordmeisters in der laufenden Saison sieht er durchweg positiv: "Bayern hat sich deutlich gesteigert. In der Hinrunde haben viele nicht ihre beste Leistung abgerufen, nun schöpfen jedoch alle ihr volles Potenzial aus. Bayern ist derzeit wirklich sehr gut in Form."

An den heutigen Spielern schätzt der 47-Jährige vor allem die Mentalität: "Meine Generation hat 2001 die Champions League und viele Titel in der Bundesliga gewonnen. Die neue Generation hat das 2013 wiederholt und vielleicht schaffen sie es dieses Jahr wieder. Sie sind immer hungrig nach Erfolg, was ihre außergewöhnliche Mentalität unterstreicht."

