Podolski an Fans: "Supergeile Zeit mit Euch"

Mittwoch, 22.03.2017

"Hut ab, was Ihr, ob in Deutschland oder im Ausland, für DFB-Länderspiele - um hautnah dabei zu sein, um uns zu pushen - auf Euch genommen habt", so Podolski: "Ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben. Danke Fans, danke Deutschland für geile 13 Jahre Nationalelf. Euer Poldi."

Der 31-Jährige führt das DFB-Team gegen die Three Lions als Kapitän aufs Feld. Es ist das 130. Länderspiel für den Stürmer vom türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul. Sein Debüt hatte Podolski am 6. Juni 2004 gegen Ungarn gegeben.

Lukas Podolski im Steckbrief