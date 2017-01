Nominierungen? Rangnick wirbt für Verteidiger

Sonntag, 29.01.2017

Bisher soll nur Nachwuchsstürmer Timo Werner auf Jogi Löws Radar gewesen sein, doch nun bringt Leipzigs Sportdirektor zwei weitere Namen ins Spiel. Dabei warb er besonders für seine beiden Verteidiger Willi Orban und Marcel Halstenberg.

"Wir tun ja jetzt gerade so, dass Jogi Löw nur wegen Timo Werner Grund hat, hierher zu kommen. Das sehe ich nicht so. Da gibt es schon auch noch andere", erklärte Rangnick.

Besonders in der Verteidigung der Nationalmannschaft sieht Rangnick Bedarf für junge Spieler. "Da braucht man ja auch Spieler, nehm ich mal an. Es ist ja nicht so, dass die dafür nicht infrage kommen", so der 58-Jährige.

