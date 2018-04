AS Rom vs. FC Liverpool: Alle News zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Kashima -

Die AS Roma geht mit einer Drei-Tore-Hypothek in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. An der Anfield Road konnten die Reds das Hinspiel deutlich mit 5:2 gewinnen.

Ähnlich wie im Viertelfinale gegen Barcelona wartet nun eine Monsteraufgabe auf die Roma. Damals verlor Rom mit 1:4 in Katalonien, gewann aber im heimischen Stadion noch mit 3:0 und sorgte damit für die größte Sensation der aktuellen Champions-League-Saison.

AS Rom vs. FC Liverpool - Austragungsort und Anstoßzeit

Das Rückspiel zwischen dem italienischen Hauptstadtklub und Liverpool findet am Mittwoch, den 02.05.18, statt. Wie alle Heimspiele der Roma wird das Spiel im Stadio Olimpico ausgetragen. Im Stadion können 72.698 Fans das Spiel sehen. Anstoß ist um 20.45 Uhr (MESZ).

© getty

AS Rom vs. Liverpool - Live im TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV Sender Sky hat die exklusiven Rechte für die TV-Übertragung. Außerdem können Sky-Kunden das Spiel im Livestream verfolgen. Für alle, die das Spiel nicht vor dem Bildschirm verfolgen können, bietet SPOX den LIVETICKER zum Spiel an.

TV-Übertragung Im Livestream Sky Sport / Sky Sport HD Sky Go / Sky Ticket

AS Rom - Der Weg bis zum Champions-League-Halbfinale

Spätestens seit dem 3:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Barcelona steht der AS Rom im Rampenlicht der Königsklasse. Dabei hat sich Rom schon in der Gruppenphase gegen Atletico Madrid und Chelsea durchgesetzt. Im Achtelfinale biss sich die Roma gegen Donezk durch.

Wettbewerb Runde Heim Auswärts Ergebnis Champions League Gruppenphase AS Rom Atletico Madrid 0:0 Champions League Gruppenphase Qarabag Agdam AS Rom 1:2 Champions League Gruppenphase FC Chelsea AS Rom 3:3 Champions League Gruppenphase AS Rom FC Chelsea 3:0 Champions League Gruppenphase Atletico Madrid AS Rom 2:0 Champions League Gruppenphase AS Rom Qarabag Agdam 1:0 Champions League Achtelfinale Shachtjor Donezk AS Rom 2:1 Champions League Achtelfinale AS Rom Shachtjor Donezk 0:1 Champions League Viertelfinale FC Barcelona AS Rom 4:1 Champions League Viertelfinale AS Rom FC Barcelona 3:0 Champions League Halbfinale FC Liverpool AS Rom 5:2

FC Liverpool - Der Weg bis zum Champions-League-Halbfinale

Liverpool erwischte eine der leichteren Gruppen in dieser Champions-League-Saison. Im Achtelfinale räumte Liverpool den FC Porto aus dem Weg, ehe es im Viertelfinale zum englischen Duell mit Manchester City kam.

Wettbewerb Runde Heim Auswärts Ergebnis Champions League Qualifikation TSG Hoffenheim FC Liverpool 1:2 Champions League Qualifikation FC Liverpool TSG Hoffenheim 4:2 Champions League Gruppenphase FC Liverpool FC Sevilla 2:2 Champions League Gruppenphase Spartak Moskau FC Liverpool 1:1 Champions League Gruppenphase NK Maribor FC Liverpool 0:7 Champions League Gruppenphase FC Liverpool NK Maribor 3:0 Champions League Gruppenphase FC Sevilla FC Liverpool 3:3 Champions League Gruppenphase FC Liverpool Spartak Moskau 7:0 Champions League Achtelfinale FC Porto FC Liverpool 0:5 Champions League Achtelfinale FC Liverpool FC Porto 0:0 Champions League Viertelfinale FC Liverpool Manchester City 3:0 Champions League Viertelfinale Manchester City FC Liverpool 1:2 Champions League Halbfinale FC Liverpool AS Rom 5:2

AS Rom vs. Liverpool - Die Ausgangslage vor dem Rückspiel

Das Hinspiel gewann Liverpool mit 5:2 an der Anfield Road. Dabei halten zwei Treffer in der Schlussphase die Finalträume der Roma noch am Leben. Im Rückspiel muss Rom mindestens drei Tore erzielen, um ins Finale einzuziehen. Gelingt Liverpool ein Auswärtstor in Rom, müssen die Römer vier Treffer markieren.