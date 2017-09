Bayern müht sich zum Auftaktsieg

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth Premier League Swansea -

Watford Premier League Burnley -

Huddersfield Premier League Southampton -

Man Utd Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

Milan Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante

Der FC Bayern München ist erfolgreich in die Champions-League-Saison 2017/18 gestartet. Gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht siegten die Münchner zuhause mit 3:0 (1:0).

Das Spiel lief früh in Richtung der Bayern, die gut und druckvoll begannen und bei denen James sein Startelfdebüt gab. Mit der frühen Führung und der Roten Karte für Anderlecht schien das Spiel schon entschieden. Das dachten die Bayern offensichtlich auch und nahmen erstmal einen Gang raus.

Vor allem defensiv arbeiteten die Münchner in der Schlussphase der ersten Halbzeit unzureichend, so dass Anderlecht über seine linke Offensivseite in Unterzahl zu aussichtsreichen Angriffen kam und bei einem Pfostenschuss zu Beginn des zweiten Durchgangs Pech hatte. Die Bayern taten sich ihrerseits schwer, das kompakte 4-4-1 der Belgier zu knacken, weil sie das Tempo nicht konsequent hoch hielten.

Nach knapp einer Stunde musste Anderlecht dem hohen Laufaufwand Tribut zollen, ließ immer mehr Lücken und schaffte keine Entlastung mehr. Nach Thiagos Treffer war die Partie gelaufen, die Bayern kamen zu zahlreichen Möglichkeiten und Ancelotti konnte Boateng noch zu seinem Comeback verhelfen. Der Nationalspieler bereitete gleich das 3:0 von Kimmich mit einem herausragenden Pass vor.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Lewandowski (12., FE), 2:0 Thiago (65.), 3:0 Kimmich (90.)

Rot: Kums (12., Anderlecht/Notbremse)

Der FC Bayern gewann seine letzten 14 Auftaktspiele in der Champions League allesamt, das ist Rekord in diesem Wettbewerb! Zuletzt gab es für die Münchner vor 15 Jahren keinen Sieg im ersten Gruppenspiel - 2002/03 setzte es eine 2-3-Heimniederlage gegen Deportivo La Coruna.

41. CL-Tor von Lewandowski im 62. Spiel - nur Messi und van Nistelrooy brauchten weniger Partien, um so viele Treffer zu erzielen.

Der FCB traf im 55. Pflichtspiel in der Allianz Arena in Serie, eine längere Heimserie dieser Art hatten die Bayern zuletzt von 1979 bis 1982 (77 Pflichtspiele).

Der Star des Spiels: Thiago

In einer durchschnittlichen Bayern-Mannschaft auf der Doppelsechs die Schaltstelle. Hatte mit 137 Ballaktionen die meisten auf dem Platz. Sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Zudem auch defensiv sehr fleißig und mit einigen wichtigen Balleroberungen.

Der Flop des Spiels: Sven Kums

Hatte zwar Pech, dass Schiedsrichter Tagliavento sein Foul vor dem 0:1 im Strafraum wähnte. Mit seinem kapitalen Stellungsfehler brachte er sich aber erst in diese Situation. In Unterzahl wurde es für seine Mannschaft dann extrem schwer.

Der Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien)

Lag bei der ersten kniffligen Entscheidung gleich teilweise daneben. Die Rote Karte für Kums war korrekt, weil er eine klare Torchance verhinderte und das Foul nicht im Zweikampf um den Ball stattfand. Allerdings hätte es nur Freistoß geben dürfen, weil das Foul knapp vor dem Strafraum stattfand. Süles Kopfballtreffer wegen Foul nicht anzuerkennen, war zweifelhaft.