Nagelsmann bald zum FCB?

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Premier League Stoke -

Chelsea Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Swansea -

Watford Premier League Burnley -

Huddersfield Premier League Southampton -

Man Utd Serie A Flamengo -

Avaí Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

Milan Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo

Julian Nagelsmann biedert sich beim FC Bayern München an. Im Gespräch mit Matthias Sammer spricht er ebenso über den Rekordmeister wie über Uli Hoeneß.

"Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle", wird Nagelsmann von Eurosport zitiert. Der TSG-Trainer ist zuversichtlich: "Ich habe viele Jahre in München gelebt, komme aus Landsberg am Lech. Meine Frau und mein Kind ziehen demnächst nach München. Wir bauen dort ein Haus."

Kürzlich siegte der 30-Jährige mit seiner TSG gegen Carlo Ancelottis Bayern mit 2:0. Wenige Tage später stellt er aber fest: "Der FC Bayern würde mich noch ein Stück glücklicher machen." Gleichwohl fügt er natürlich an: " Aber es nicht so, dass mein Lebensglück total vom FC Bayern abhängt."

Matthias Sammer, ehemals Sportdirektor bei Bayern München, sagte: "Kommt Zeit, kommt Rat. Aber wenn alles normal läuft, gehen wir davon aus, dass es irgendwann passiert." Sammer meint: "Ich würde es ihm wünschen, dass er mich als jüngster Meistertrainer ablöst."

Nagelsmann wollte 2015 nach München

Entscheidend für ein zukünftiges Engagement könnte FCB-Präsident Hoeneß werden. "Es freut mich, wenn ein Mann wie Uli Hoeneß, der den FC Bayern groß gemacht, von mir ein bisschen etwas hält", stellt Nagelsmann fest. Bereits im Sommer wollte dieser den jungen Trainer beim FC Bayern wissen.

Nagelsmann lehnte damals ab und blieb in Sinsheim: "Es hat nur 7 Minuten und 30 Sekunden gedauert. Also wirklich ganz, ganz kurz. Uli Hoeneß hat ein paar Dinge gefragt. Anscheinend habe ich ihn recht schnell überzeugt. Dann ist der Gedanke bei Bayern gereift, mich zu holen."

Gerne wäre Nagelsmann damals nach München gekommen, die TSG spielte aber nicht mit: "Schließlich habe ich ja meinen Vertrag hier in Hoffenheim in vollem Bewusstsein unterschrieben, und den werde ich auch erfüllen. Dann kam es eben zu dem Anruf nach München, dass es nicht zu Stande kommt."