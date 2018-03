FC Liverpool löst gegen Porto nach klarem Hinspiel problemlos das Viertelfinalticket

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Bengaluru 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Premier League Bournemouth -

West Brom (DELAYED) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola

Der FC Liverpool hat wie zu erwarten das Viertelfinale der Champions League erreicht. In einer ruhigen Partie, bei der von Anfang an klar war, dass an der Gesamtkonstellation nichts mehr zu ändern ist, reichte den Reds ein torloses Remis.

Bereits vor der Begegnung waren die Vorzeichen klar. Die Reds würden nach dem 5:0-Auswärtserfolg in Porto in jedem Fall die nächste Runde erreichen. Dementsprechend veränderte Klopp seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Newcastle auf gleich fünf Positionen. Für Van Dijk, Salah, Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold und Robertson rückten Milner, Gomez, Moreno, Lallana und Matip in die Anfangsformation.

Die Portugiesen tauschten im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Sporting in der Liga gleich siebenmal aus und zeigten sich an der Anfield Road viel zu zurückhaltend, als dass man noch irgendetwas am eigenen Schicksal hätte ändern können. Liverpool dominierte die Begegnung von Anfang an und verbuchte zum Seitenwechsel satte 65 Prozent Ballbesitz. Abschlüsse vom Hinspielhelden Sadio Mane waren die gefährlichsten Aktionen in einer fahrigen Partie. Der erste Schuss des Senegalesen touchierte die Latte (18.), während der zweite vom Innenpfosten wieder heraus sprang (31.).

Im zweiten Durchgang nahm das Spiel zunehmends einen Testspielcharakter an. Zweikämpfe wurden seltener und die Räume, die sich boten, größer. Allerdings fehlte dem FC Liverpool die notwendige Entschlossenheit, um das zweite Spiel auch noch siegreich zu beenden.

Die Daten zum Spiel

Noch nie zog ein Team im Europapokal nach einer Niederlage mit mehr als vier Toren Differenz im Hinspiel noch in die nächste Runde ein. Das bisher größte Comeback lieferte Barcelona in der vergangenen CL-Saison, als das 0:4 in Paris im Rückspiel durch ein 6:1 noch gedreht werden konnte.

Mit Iker Casillas rotierte beim FC Porto der Rekordspieler der Königsklasse in der Startelf. An der Anfield Road bestritt er sein 167. CL-Spiel. Damit hat er alleine mehr CL-Spiele bestritten als die gesamte Startelf der Reds (141 CL-Spiele).

Liverpool zieht erstmals seit 2009 und insgesamt zum sechsten Mal ins Viertelfinale der Königsklasse ein, während Porto nur bei drei der zehn Achtelfinalteilnahmen in die nächste Runde einzog.

Der Star des Spiels: Joe Gomez

Der junge Außenverteidiger zeigte ein sehr ordentliches Spiel und konnte nicht nur durch den Höchstwert an abgefangenen Pässen, sondern auch durch seine Zweikampfführung gegen Portos Außenstürmer Majeed Waris überzeugen. Gomez hatte außerdem die mit Abstand meisten Ballaktionen am Feld und war ständig anspielbar.

Der Flop des Spiels: Andre Andre

Der Mittelfeldspieler des FC Porto hing über die gesamte Partie in der Luft. Der Portugiese kam zu spät in die Zweikämpfe und bewegte sich oftmals in die falschen Räume. Andre Andre hatte die zweitschlechteste Zweikampfquote bei den Portugiesen und konnte keinerlei belebende Akzente setzen.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Der Deutsche hatte gleich zu Beginn einige Ermahnungen an die aggressiven Gäste auszusprechen. In mehreren Zweikampfsituationen kamen Spieler des FC Porto zu spät und schlugen in einem ansonsten ruhigen Spiel unverhältnismäßig über die Stränge. Unter dem Strich gab es aber wenig strittige Situationen zu klären.