Kein Wunder von Monaco - BVB ist raus

Mittwoch, 19.04.2017

Vor 18.523 Zuschauern im ausverkauften Stade Louis II gingen die Hausherren bereits nach drei Spielminuten durch Kylian Mbappe in Führung. Für den 18-Jährigen war es der 16. Treffer in den letzten 16 Pflichtspielen. Mbappe ist zudem der erste Spieler der CL-Geschichte, der in jedem seiner ersten vier K.o.-Spiele ein Tor erzielte.

Nach 17 Minuten legte Monaco nach, Radamel Falcao köpfte zum 2:0 ein. Für den Kolumbianer war es der 27. Pflichtspieltreffer im 36. Spiel. Es war der 25. Gegentreffer für Dortmund in dieser CL-Saison - so viel kassierte man noch nie.

Kurz nach der Pause verkürzte der BVB durch Marco Reus auf 1:2 (48.). Reus erzielte damit in seinen letzten neun CL-Spielen neun Tore und war an elf Treffern direkt beteiligt.

Die endgültige Entscheidung besorgte der eingewechselte Valere Germain neun Minuten vor dem Ende.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Drei Änderungen bei Monaco im Vergleich zum 2:1 gegen Dijon: Moutinho, Falcao und Lemar spielen für Dirar, Germain (beide Bank) und den gelbgesperrten Fabinho. Falcao absolviert sein 50. Europapokal-Spiel (44 Tore). Trainer Jardim sitzt zum 50. Mal bei einem Europapokal-Spiel auf der Bank.

Auch beim BVB gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 3:1 gegen Frankfurt: Guerreiro, Ginter und Durm spielen für Schmelzer, Bender und Pulisic (alle Bank). Sokratis bestreitet sein 50. Europapokal-Spiel. Für Tuchel ist es das 100. Pflichtspiel als BVB-Trainer. Seine Siegquote liegt bei 63 Prozent - Bestwert aller BVB-Trainer.

3., 1:0, Mbappe: Mendy bekommt auf links zu viel Platz und zieht ab. Bürki faustet den Ball schwach zur Mitte, Mbappe staubt ab und trifft links unten.

10.: Aubameyang legt den Ball aus dem Zentrum hinaus auf den rechten Flügel zu Durm, der direkt in die Mitte flankt. Dort schließt Reus direkt ab, doch Subasic hält den zentralen Schuss.

13.: Mbappe dribbelt über links in den Strafraum und wird von Mendy hinterlaufen. Dessen Ball an den zweiten Pfosten köpft Bernardo Silva in die Arme von Bürki.

14.: Nach einem Foul an Aubameyang bekommt der BVB einen Freistoß aus 18 Metern halbrechter Position. Sahin tritt an und nagelt die Kugel ans Aluminium!

17., 2:0, Falcao: Lemar flankt an der linken Strafraumkante unbedrängt an den Elfmeterpunkt. Ginter ist zu weit von Falcao entfernt, der problemlos ins rechte Eck einköpft.

Ihm gebührt laut Tuchel das letzte Wort vor dem Spiel /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=3.html © getty 4/62 So jung und doch so cool. Der 18-Jährige Kylian Mbappe setzt den Dortmundern böse zu, die nicht sofort ins Spiel kommen. Eine Folge der verzögerten Anfahrt? /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=4.html © getty 5/62 Da kann Bürki sich strecken und springen wie er will. So wie seine Vordermänner ihn im Stich lassen, ist der Torhüter schlichtweg machtlos - trotz durchaus artistisch-wertvollen Einlagen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=5.html © getty 6/62 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und kein Bild beschreibt die erste Hälfte der Borussen besser: Die Dortmunder agieren kopflos, gedanklich zu langsam und sind überfordert von motivierten Monegassen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=6.html © getty 7/62 Mangelnden Einsatz kann man den Dortmundern nicht wirklich vorwerfen, einzig der Erfolg bleibt aus /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=7.html © getty 8/62 Im Dortmund-Block brennt's - Im Dortmund-Tor zappelt der Ball. 3:1 steht es inzwischen und die Europa-Reise der Borussen endet am heutigen Tag /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=8.html © getty 9/62 FC BARCELONA - JUVENTUS 0:0: Auch wenn Barca (schon wieder) ein Wunder braucht, um die nächste Runde zu erreichen: Das Camp Nuo ist und bleibt eben der Ort für ganz besondere Spiele /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=9.html © getty 10/62 Die Fans in Barcelona trauen ihrer Mannschaft auf jedenfall nochmal eine Leistung wie im Rückspiel gegen PSG zu - jetzt müssen Messi und Co. aber auch auf dem Spielfeld abliefern, wenn man noch nach Cardiff möchte /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=10.html © getty 11/62 Die Rot-Blauen tun sich schwer gegen disziplinierte Turiner, die den Kampf gerne annehmen. Sehr zum Leidwesen von Lionel Messi in diesem Fall /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=11.html © getty 12/62 Die Hand Gottes? Sergi Roberto versucht es mit allen Mitteln, aber Juve bleibt souverän /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=12.html © getty 13/62 Wenn's mal spielerisch nicht langt, wird eben die gute, alte Grätsche ausgepackt. Natürlich knapp außerhalb des Strafraumes /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=13.html © getty 14/62 Fußball ist Kopfsache. Mittelfeldmann Sami Khedira zeigt wie's geht. Juve zieht mit viel Köpfchen und Kampfgeist verdient ins Halbfinale ein /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=14.html © getty 15/62 Da hilft auch jeder Trost von Torhüter Buffon wenig. Messi und seine Teamkollegen müssen sich nach dem enttäuschenden Unentschieden irgendwie auf das anstehende Clasico am Wochenende motivieren. Keine leichte Aufgabe für Luis Enrique /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=15.html © getty 16/62 REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN: 4:2 n.V. - Ja is' denn schon wieder soweit? Dieser Fan mit Hut predigt vor dem Spiel nur eins: Auswärtssieg! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=16.html © getty 17/62 Hüte waren anscheinend angesagt bei den Roten in Madrid. Hier noch ein paar besonders prachtvolle Exemplare /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=17.html © getty 18/62 Doch auch ein paar Unbedeckte waren unterwegs. Das gemeinsame Ziel der Pilger: Der Fußballtempel im Hintergrund /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=18.html © getty 19/62 Auch Real-Fans waren - sagen wir mal - "ein paar" schon bei der Ankunft der Königlichen zugegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=19.html © getty 20/62 Diese beiden Anhängerinnen hatten auf ihrem Utensil dann noch mal alle relevanten Fakten zusammengefasst - ein Traum für jeden Buchhalter! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=20.html © getty 21/62 Die erste Überraschung gab es vor dem Spiel: Mats Hummels fit und in der Startelf. Doch nicht nur das... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=21.html © getty 22/62 ...auch der zweite Rekonvaleszent war am Start. Jerome Boateng - von Ancelotti wie Hummels trickreich doch noch aus dem Hut gezaubert! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=22.html © getty 23/62 Los ging's akrobatisch! Marcelo vollführt ein Kunststück, Arjen Robben staunt begeistert /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=23.html © getty 24/62 Auch die Edeltechniker beider Teams gönnten sich und ihren Zungen nichts /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=24.html © getty 25/62 Ronaldo flüstert dem Ball etwas zu. War es ein Geheimnis? Ein Kompliment? Eine Beleidigung? Ein Liebesschwur? Eine Gebrauchsanweisung für den neuen Smart-TV? Wir werden es nie erfahren... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=25.html © getty 26/62 In der Halbzeit kam es im Bayern-Block zu einem Polizeieinsatz. So richtig kann jedoch niemand die Prügel der spanischen Polizei nachvollziehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=26.html © getty 27/62 Unschöne Szenen ... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=27.html © getty 28/62 Die spanischen Einsatzkräfte deuten es an. Da links am Bildrand sollen sich die Übeltäter befinden. Die Vorgehensweise wirkt dennoch sehr harsch /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=28.html © getty 29/62 Fußball gespielt wurde auch noch. Und das kann bekanntlich so schön sein /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=29.html © getty 30/62 Zwei große ihres Fachs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=30.html © getty 31/62 Dann das: Robben fliegt... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=31.html © getty 32/62 ...und weil's so schön ist, noch mal von der anderen Seite... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=32.html © getty 33/62 Die Madrilenen wollen's nicht wahr haben. Thiago schreit Vidal an, weil er eine Karte fordert. Wenn sich das mal nicht rächt.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=33.html © getty 34/62 Lewandowski tritt zum fälligen Strafstoß an... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=34.html © getty 35/62 ...und schickt Navas gekonnt ins falsche Eck /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=35.html © getty 36/62 BÄM! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=36.html © getty 37/62 Der Herr Ronaldo kann leider auch Fußball spielen - und bringt Real per Kopf zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=37.html © getty 38/62 Die Nummer kennt man ja. Die Fans freut's trotzdem /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=38.html © getty 39/62 Ja, was macht Ramos da? Der hatte wohl Bock, noch ein bisschen länger zu spielen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=39.html © getty 40/62 Schön reingeschoben - leider ins falsche Tor... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=40.html © getty 41/62 ...und da rächt es sich tatsächlich: Vidal muss - ungerechtfertigterweise - vom Platz. Bitter... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=41.html © getty 42/62 In der Verlängerung war in Unterzahl dann nichts mehr zu holen. Einmal Ronaldo.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=42.html © getty 43/62 ...noch einmal Ronaldo... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=43.html © getty 44/62 ...und dieser Herr... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=44.html © getty 45/62 ...Asensio sein Name - und Bayern war versenkt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=45.html © getty 46/62 Der königliche Jubel kannte natürlich kaum Grenzen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=46.html © getty 47/62 ...bei Bayern dagegen, soweit man blickte, nur lange Gesichter /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=47.html © getty 48/62 Mats Hummels kam nach eigener Aussage zum FCB, um die Champions League zu gewinnen. Dieses Jahr wird nichts daraus /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=48.html © getty 49/62 Der Meister muss dem Schüler gratulieren /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=49.html © getty 50/62 Einer der stärksten Madrilenen war klar Marcelo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=50.html © getty 51/62 Man of the Match mit drei Toren und nun 100 Champions-League-Treffern: Cristiano Ronaldo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=51.html © getty 52/62 Für diese zwei Legenden war es das letzte Spiel auf der großen Bühne Champions League: Philipp Lahm und Xabi Alonso /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=52.html © getty 53/62 LEICESTER CITY - ATLETICO MADRID 1:1 - In Leicester war man trotz Hinspiel-Niederlage zuversichtlich. Das Märchen sollte weitergehen. "Forever Fearless" titelten leicht pathetisch die Banner der Choreo. Dazwischen wohlgemerkt: ein Fuchs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=53.html © getty 54/62 Diese furchtlosen Füchse sollten es richten... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=54.html © getty 55/62 ...diese Herren hatten etwas dagegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=55.html © getty 56/62 Im Spiel ging's sofort zur Sache. Antoine Griezmann zeigt, warum ihn halb Europa haben will: Wegen seiner Defensivqualitäten /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=56.html © getty 57/62 Wie schnell die Hoffnung dahin sein kann, zeigte den Foxes Saul Niguez. Es braucht nur eins... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=57.html © getty 58/62 ...zwei... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=58.html © getty 59/62 ...drei kurze Augenblicke und schon muss man drei Tore schießen, um noch weiterzukommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=59.html © getty 60/62 Jamie Vardy brachte die Hoffnung noch einmal zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=60.html © getty 61/62 Der ball schlug ordentlich ein. kann man so machen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=61.html © getty 62/62 Am Ende half es nichts - die furchtlosen Füchse am Boden. Aus der Traum /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=62.html

48., 2:1, Reus: Dembele geht rechts außen an seinen Gegenspielern vorbei und spitzelt die Kugel in die Mitte. Im Rücken der Abwehr steht Reus völlig frei und trifft ins rechte obere Eck.

65.: Bakayoko spielt aus der eigenen Hälfte einen langen Ball in den Strafraum zu Falcao, der das Spielgerät super annimmt. Danach lässt der Kolumbianer Ginter aussteigen und chippt den Ball über Bürki hinweg. Sein Abschluss aus 14 Metern fliegt aber auch knapp über die Querlatte.

81., 3:1, Germain: Piszczek verliert auf der rechten Seite den Ball in der Vorwärtsbewegung an Lemar. Der spielt von der linken Strafraumkante in die Mitte zu Germain, der keine Minute auf dem Feld ist und aus 15 Metern Bürki tunnelt.

Fazit: Dortmund zu Beginn mit großen Problemen in der Defensive und auch verdient in Rückstand. Nach der Pause versuchte der BVB alles, den Offensivaktionen fehlte es jedoch an Durchschlagskraft.

Der Star des Spiels: Kylian Mbappe. An jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt, mit herausragender Technik und tollem Spielverständnis. Dazu unheimlich schnell und somit der perfekte Umschaltspieler für Monaco, der BVB bekam ihn nie in den Griff. Erzielte das schnelle 1:0 und gab drei Torschüsse ab.

Der Flop des Spiels: Erik Durm. Fehlte zuletzt mit muskulären Problemen - und die mangelnde Spielpraxis merkte man ihm sehr an. In der Hybridrolle als rechtes Glied der Fünferkette, das bei Ballbesitz hoch schiebt, diesmal verloren. Passte den Ball in 26 Spielminuten neun Mal zum Gegner und gewann nur jeden vierten Zweikampf. Sah dazu beim 0:1 schlecht aus, als er Mendy nicht attackierte.

Der Schiedsrichter: Damir Skomina. Der Slowene hatte bei ein paar Bewertungen von Zweikämpfen Probleme, leistete sich aber keinen groben Schnitzer dabei. Ansonsten mit angenehm deutlicher Körpersprache.

Das fiel auf:

Der BVB startete mit der bekannten Dreierkette in Ballbesitz, die sich ohne Kugel in eine Fünfer-Abwehrreihe verwandelte. Durm bekleidete wie gewohnt die Rolle als Bindeglied, doch gerade über die Außenbahnen gelang es der Borussia kaum einmal, die Monegassen zu doppeln oder zu isolieren.

Monaco blieb seinem 4-4-2-System treu und zeigte die üblichen Stärken und Schwächen. Gegen die Defensive gelang es Dortmund einige Male, dank breit angelegte Angriffe in den Rücken und zu Abschlusssituationen zu kommen.

Die offensive Wucht der Monegassen konnte der BVB jedoch kaum aufhalten. Auch das früh pressende Monaco wurde meist über die Außen gefährlich, die Gäste hatten beim Verteidigen von Flanken große Probleme. Die Abstimmung bei der Borussia stimmte selten, auch die Übergabe der Gegenspieler haperte, wenn sich die Franzosen in die Halbräume kombinierten.

Tuchel reagierte auf den Zwei-Tore-Rückstand mit der Hereinnahme von Dembele und einer Umstellung auf 4-2-3-1. Monaco ließ sich daraufhin immer weiter fallen und verteidigte diszipliniert. Dortmund suchte in der Folge immer wieder den langen Ball in die Spitze, doch dies blieb ergebnislos.

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Borussia, sich immer mehr in der Hälfte der Hausherren festzusetzen. Der BVB nun präsenter beim Pressing und mit einigen Ballgewinnen, nach denen meist über den rechten Flügel mit Dembele umgeschaltet wurde. Dessen Dribblings rissen Monacos Defensivstruktur immer wieder auf.

Dortmund auch mit besserer Ordnung im eigenen Ballbesitz, da Ballverteiler Weigl als alleiniger Sechser dominanter wurde als noch mit Sahin an seiner Seite. Monacos Offensivbemühungen beschränken sich fast ausschließlich auf Konter gegen die immer weiter aufgerückte Dortmunder Defensive.

Die Moral des BVB stimmte trotz des schnellen Rückstands ein weiteres Mal. Allein, es fehlte der Borussia in den entscheidenden Situationen Präzision, Kaltschnäuzigkeit und das nötige Spielglück.

Monaco - Dortmund: Die Statistik zum Spiel