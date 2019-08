RB Leipzig - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Gegner, Spielplan

Die Gruppenphase der Königsklasse wurde ausgelost - ebenso wie die Gegner des RB Leipzig. Welche Teams den Sachsen in ihrer zweiten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte begegnen und wann die Gruppenspiele stattfinden, verrät Euch SPOX.

RB Leipzig in der Champions League 2019/20: Gruppe und Auslosung

Der RB Leipzig wurde der vermeintlich einfachen Gruppe G zugelost. Dort warten Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon und Benfica Lissabon.

Diese Teams sind in Gruppe G gelandet:

Team Topf Zenit St. Petersburg Topf 1 Benfica Lissabon Topf 2 Olympique Lyon Topf 3 RB Leipzig Topf 4

RB Leipzig in der Champions League

Aufgrund der jungen Vereinshistorie hat der RB Leipzig vergleichsweise wenig internationale Erfahrung sammeln können. Der erste Auftritt der Bullen auf europäischer Bühne ist erst zwei Jahre her, in einer verhältnismäßig schwachen Gruppe schieden sie aber bereits in der Vorrunde aus der Königsklasse aus.

Als Drittplatzierte ging es für die Leipziger jedoch in der Europa League weiter, wo sie den SSC Neapel und Zenit St. Petersburg aus dem Turnier kegelten, im Viertelfinale war gegen Olympique Marseille dann aber Schluss.

Dieses Abschneiden markierte gleichzeitig das bisher höchste in einem europäischen Wettbewerb. Unter Julian Nagelsmann möchte der RB Leipzig dieses Jahr in der Champions League neu angreifen.

Champions League live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der Champions League liegen in dieser Saison erneut bei DAZN und Sky. Während die genaue Verteilung noch durch ein Picking-System festgelegt werden muss, steht bereits fest, wie viele Spiele beide Plattformen ausstrahlen werden. DAZN zeigt in der kommenden Spielzeit über 100 Partien der Champions League live, exklusiv und in voller Länge - Sky wird 34 Begegnungen im Programm haben.

