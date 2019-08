FC Bayern München - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Gegner, Spielplan

Nach dem Achtelfinalaus im Vorjahr will der FC Bayern dieses Jahr wieder in der Champions League angreifen. Der Weg ins Finale von Istanbul fängt in Gruppe B an. Hier erfahrt Ihr, auf wen der FCB in der Gruppenphase trifft.

FC Bayern in der Champions League 2019/20: Gruppe und Auslosung

Auf die Bayern wartet direkt zum Start der Champions-League-Saison ein echter Hochkaräter. Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist in Gruppe B gelandet.

Das Team um Torgarant Robert Lewandowski spielt in der Gruppenphase gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad.

Die Gegner der Münchner in der Gruppe B:

Team Topf FC Bayern München Topf 1 Tottenham Hotspur Topf 2 Olympiakos Piräus Topf 3 Roter Stern Belgrad Topf 4

FC Bayern München, Transfers: Hoffnungsträger Coutinho und Perisic

Nach dem Abgang von Franck Ribery und dem Karriereende von Arjen Robben hatten die Bayern Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. Die neuen Hoffnungsträger in München heißen nun Ivan Perisic und Philippe Coutinho.

Perisic wurde von den Münchnern für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen. Auf den Vize-Weltmeister von 2018 besitzt der Rekordmeister außerdem eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Der Kroate spielt seinen Stationen bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg nun bei seinem dritten Team in der Bundesliga und soll vor allem Kingsley Coman entlasten.

Philippe Coutinho gilt als der Münchner Königstransfer der aktuellen Wechselperiode. Der Brasilianer kam auf Leihbasis vom FC Barcelona. Für eine Gebühr von 8,5 Millionen Euro verstärkt der flexibel einsetzbare Offensivspieler den Rekordmeister. Zudem hält der FCB eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro auf die Dienste Coutinhos.

Die neue Nummer 10 der Bayern soll das Spiel noch variabler gestalten, zudem ist der Brasilianer immer wieder für Tore aus der Distanz gut. Seit 2013 traf Coutinho 23 Mal mit Schüssen von außerhalb des Sechzehners, in den europäischen Topligen hat lediglich Lionel Messi mehr solcher Tore erzielt.

Champions League, Übertragung: So seht ihr die Spiele der Königsklasse

Wie schon in der vergangenen Saison teilen sich auch diese Spielzeit Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Beide Anbieter werden ausgewählte Spiele der Königsklasse übertragen. DAZN zeigt dabei mehr als 100 Spiele auf der Plattform, bei Sky könnt Ihr 34 Partien sehen.

Neben der Champions League überträgt DAZN auch den zweiten großen europäischen Vereinswettbewerb. Alle Spiele der Europa League sind live und in voller Länge bei dem Streamingdienst zu sehen.