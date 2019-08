UEFA Champions League, Gruppenphase 2019/20 - Spielplan, TV-Übertragung und Livestream: Was zeigt DAZN? Was zeigt Sky?

Auch in der Saison 2019/20 teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der UEFA Champions League auf. Welche Spiele laufen auf DAZN? Welche Partien überträgt Sky? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen und verschafft einen Überblick über die Gruppenphase der UCL.

Champions League 2019/20 im TV und Livestream: So funktioniert die Übertragung

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der UEFA Champions League. In der Gruppenphase zeigt DAZN mehr Spiele, Sky hat eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele im Angebot.

Wie die Verteilung der Einzelspiele aussieht, erfahrt ihr hier.

Champions League, 1. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr F Inter - Slavia Prag DAZN 18.55 Uhr A Brügge - Galatasaray DAZN 18.55 Uhr G Olympique Lyon - Zenit DAZN 18.55 Uhr B Piräus - Tottenham DAZN 21 Uhr E Napoli - Liverpool DAZN 21 Uhr B Bayern - Roter Stern Sky 21 Uhr E Salzburg - Genk DAZN 21 Uhr A PSG - Real DAZN 21 Uhr F Dortmund - Barcelona Sky 21 Uhr C Donezk - Manchester City DAZN 21 Uhr G Benfica - RB Leipzig DAZN 21 Uhr C Dinamo Zagreb - Atalanta DAZN 21 Uhr H Chelsea - Valencia DAZN 21 Uhr D Atletico - Juventus DAZN 21 Uhr H Ajax - Lille DAZN 21 Uhr D Leverkusen - Lok. Moskau DAZN

Am 17./18. September startet die Gruppenphase der UEFA Champions League in die Saison 2019/20: Dann findet der erste Spieltag statt.

Champions League, 2. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr A Real - Brügge DAZN 18.55 Uhr E Genk - Napoli DAZN 18.55 Uhr C Atalanta - Donezk DAZN 18.55 Uhr F Slavia Prag - Dortmund Sky 21 Uhr A Galatasaray - PSG DAZN 21 Uhr E Liverpool - Salzburg DAZN 21 Uhr B Tottenham - Bayern DAZN 21 Uhr F Barcelona - Inter DAZN 21 Uhr B Roter Stern - Piräus DAZN 21 Uhr G Zenit - Benfica DAZN 21 Uhr C City - Dinamo Zagreb DAZN 21 Uhr G RB Leipzig - Lyon DAZN 21 Uhr D Juventus - Leverkusen Sky 21 Uhr H Valencia - Ajax DAZN 21 Uhr D Lok. Moskau - Atletico DAZN 21 Uhr H Lille - Chelsea DAZN

Der 2. Spieltag der Champions League wird am 01. und 02. Oktober ausgetragen.

Champions League, 3. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr C Donezk - Dinamo Zagreb DAZN 18.55 Uhr G Leipzig - Zenit DAZN 18.55 Uhr D Atletico - Leverkusen DAZN 18.55 Uhr H Ajax - Chelsea DAZN 21 Uhr A Brügge - PSG DAZN 21 Uhr E Salzburg - Napoli DAZN 21 Uhr A Galatasaray - Real DAZN 21 Uhr E Genk - Liverpool DAZN 21 Uhr B Tottenham - Roter Stern DAZN 21 Uhr F Inter - BVB Sky 21 Uhr B Piräus - Bayern Sky 21 Uhr F Slavia Prag - Barcelona DAZN 21 Uhr C City - Atalanta DAZN 21 Uhr G Benfica - Lyon DAZN 21 Uhr D Juventus - Lok. Mosmau DAZN 21 Uhr H Lille - Valencia DAZN

Der 3. Spieltag findet am 22. und 23. Oktober statt.

Champions League, 4. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr F Barcelona - Slavia Prag DAZN 18.55 Uhr B Bayern - Piräus Sky 18.55 Uhr G Zenit - RB Leipzig Sky 18.55 Uhr D Lok. Moskau - Juventus DAZN 21 Uhr E Liverpool - Genk DAZN 21 Uhr A PSG - Brügge DAZN 21 Uhr E Napoli - Salzburg DAZN 21 Uhr A Real - Galatasaray DAZN 21 Uhr F Dortmund - Inter DAZN 21 Uhr B Roter Stern - Tottenham DAZN 21 Uhr G Lyon - Benfica DAZN 21 Uhr C Dinamo Zagreb - Donezk DAZN 21 Uhr H Chelsea Ajax DAZN 21 Uhr C Atalanta - City DAZN 21 Uhr H Valencia - Lille DAZN 21 Uhr D Leverkusen - Atletio DAZN

Der 4. Spieltag wird am 5. und 6. November ausgetragen.

Champions League, 5. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr A Galatasaray - Brügge DAZN 18.55 Uhr G Zenit - Lyon DAZN 18.55 Uhr D Lok. Moskau - Leverkusen DAZN 18.55 Uhr H Valencia - Chelsea DAZN 21 Uhr A Real - PSG DAZN 21 Uhr E Liverpool - Napoli DAZN 21 Uhr B Tottenham - Piräus DAZN 21 Uhr E Genk - Salzburg DAZN 21 Uhr B Roter Stern - Bayern Sky 21 Uhr F Barcelona - Dortmund Sky 21 Uhr C City - Donezk DAZN 21 Uhr F Slavia Prag - Inter DAZN 21 Uhr C Atalanta - Dinamo Zagreb DAZN 21 Uhr G Leipzig - Benfica DAZN 21 Uhr D Juventus - Atletico DAZN 21 Uhr H Lille - Ajax DAZN

Der 5. Spieltag findet am 26./27. November statt.

Champions League, 6. Spieltag: Sky und DAZN

Dienstag Gruppe Spiel Übertragung Mittwoch Gruppe Spiel Übertragung 18.55 Uhr E Napoli - Genk DAZN 18.55 Uhr C Donezk - Atalanta DAZN 18.55 Uhr E Salzburg - Liverpool DAZN 18.55 Uhr C Dinamo Zagreb - City DAZN 21 Uhr F Dortmund - Slavia Prag DAZN 21 Uhr B Bayern - Tottenham Sky 21 Uhr F Inter - Barcelona DAZN 21 Uhr A PSG - Galatasaray DAZN 21 Uhr G Benfica -Zenit DAZN 21 Uhr A Brügge - Real DAZN 21 Uhr G Lyon - Leipzig Sky 21 Uhr B Piräus - Roter Stern DAZN 21 Uhr H Chelsea - Lille DAZN 21 Uhr D Atletico - Lok. Moskau DAZN 21 Uhr H Ajax - Valencia DAZN 21 Uhr D Leverkusen - Juventus DAZN

Der sechste und letzte Spieltag findet am 10./11. Dezember statt.

Champions League 2019/29, Spielplan: Alle Termine

Das Finale der UEFA Champions League wird am 30. Mai in Istanbul ausgetragen. Das Endspiel findet im Atatürk-Olympiastadion statt. Das sind alle Daten und Termine der anstehenden CL-Saison:

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückkspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions League: Picking-System ab dem Achtelfinale

Bisher steht lediglich für die Gruppenphase fest, welche Partien von welchem Broadcaster übertragen werden. Nach der Gruppenphase werden Sky und DAZN erneut picken. Wer welche Spiele in der K.o.-Phase zeigt, hängt unter anderem davon ab, wie viele deutsche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen.



Champions League auf DAZN - Was ist DAZN?

DAZN, das 2016 ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile als Streaming-Dienst auf dem Sportmarkt etabliert. Neben der UEFA Champions League hat DAZN Liverechte für die UEFA Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem hat DAZN eine Kooperation mit Eurosport getroffen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, alle Freitagsspiele der Bundesliga, die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und Montagsspiele auf DAZN zu sehen.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos und kostet danach lediglich 11,99 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich ein Jahresabo für 119,99 Eeuro zu sichern.