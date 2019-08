Champions League 2019/20 auf Sky und DAZN: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Am Donnerstag wurde die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Doch wie funktioniert die Übertragung in Deutschland? SPOX erklärt euch, wie die Rechtelage zwischen Sky und DAZN aussieht.

Auch in der Saison 2019/20 überträgt DAZN zahlreiche Spiele der UEFA Champions League. Holt Euch jetzt den Probemonat und schaut 30 Tage lang umsonst!

Champions League: Die Saison 2019/20 live im TV und Livestream

Wie bereits vergangenes Jahr teilen sich auch in 2019/20 DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Dementsprechend wird keine Partie im Free-TV gezeigt. Die einzige Ausnahme: Steht ein deutsches Team im Finale.

Die Aufteilung zwischen Sky und DAZN wird anhand eines Picking-Systems entschieden, das unten ausführlich erklärt wird. Die wichtigsten Fakten sind:

Das komplette Paket umfasst 138 Spiele pro Champions-League-Saison.

DAZN wird insgesamt 110 Spiele übertragen, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

Sky besitzt die Rechte an 34 Einzelspiele, davon sind 28 Spiele exklusiv.

Sky bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an.

Die Highlights aller Spiele sind sowohl auf Sky als auch auf DAZN verfügbar.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Champions League: Das Picking System

Bei der Verteilung der Spiele gehen Sky und DAZN nach einem eigens entwickelten Picking-System vor. Dieses sieht vor, dass zunächst nur die Gruppenphase gepickt wird. Erst nach dem Ende der Gruppenphase wird entschieden, welche Spiele in der K.O.-Phase von welchem Broadcaster übertragen werden. Dies hängt auch davon ab, wie viele deutsche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen. Im Folgenden erfahrt ihr, wie das Picking für die jeweiligen Runden aussieht.

Champions League live auf DAZN und Sky: Die Gruppenphase

In der Gruppenphase zeigt DAZN an jedem Kalendertag, an dem CL-Spiele stattfinden, sieben Partien live und exklusiv in voller Länge. Sky wird eine Begegnung exklusiv ausstrahlen, dafür bietet der Pay-TV-Sender immer eine Konferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen an. Diese Regeln bestimmen die Pick-Reihenfolge:

DAZN darf am zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltag bei den Dienstagsspielen als erstes wählen.

Sky hat an allen anderen Spieltagen den ersten Pick.

1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Di., 1. Pick Sky DAZN Sky DAZN Sky DAZN Di., 2. Pick DAZN Sky DAZN Sky DAZN Sky Di., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 1. Pick Sky Sky Sky Sky Sky Sky Mi., 2. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN

© getty

Champions League: German Rule im Achtel- und Viertelfinale

Im Achtel- und Viertelfinale wurde die sogenannte German-Rule eingeführt. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Hin- und Rückspielen.

Hinspiele:

Falls nur ein deutsches Team die jeweilige Runde erreicht hat, zeigen beide Sender das Spiel live.

Ab zwei verbleibenden Mannschaften aus Deutschland hat Sky den ersten Pick. DAZN zeigt in diesem Fall die Hinspiele der anderen deutschen Teams exklusiv in voller Länge.

Sollten zwei deutsche Teams direkt aufeinandertreffen, übertragen beide Sender die Begegnung.

Deutsche Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick 1. Pick 3 2. & 3. Pick 1. Pick 4 2., 3., & 4. Pick 1. Pick

Rückspiele:

Sky zeigt alle Spiele deutscher Mannschaften exklusiv.

CL live auf DAZN und Sky: Picking im Achtelfinale

Greift die German Rule nicht, sieht die Verteilung in der ersten Runde der K.O.-Phase wie folgt aus:

Hinspiele: DAZN hat den zweiten und vierten Pick.

Hinspiele: Sky hat den ersten und dritten Pick.

Hinspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele der Sky-Picks.

Hinspiele: Sky zeigt die Parallelspiele des DAZN-Picks.

Rückspiele: Sky hat an jedem Spieltag den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt die Parallelspiele zu den Sky-Picks.

Champions League auf DAZN und Sky: Viertelfinale

Auch im Viertelfinale greift die German Rule. Ist kein deutsches Team mehr im Wettbewerb vertreten, sieht die Picking-Rehenfolge so aus:

Hinspiele: Sky hat den ersten Pick.

Hinspiele: DAZN hat den zweiten Pick.

Hinspiele: Sky zeigt das Parallelspiel des DAZN-Picks.

Hinspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel des Sky-Picks.

Rückspiele: Sky hat an jedem Spieltag den ersten Pick.

Rückspiele: DAZN zeigt das Parallelspiel zum Sky-Pick.

© getty

Champions-League auf Sky und DAZN: Halbfinale und Finale

In den fortgeschrittenen Runden der Königsklasse ist die Rechte-Frage schnell geklärt. Beide Sender übertragen ab dem Halbfinale alle Partien.

CL-Spiele im Liveticker auf SPOX

Auch SPOX bietet wieder eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Champions League an, beispielsweise bleibt Ihr mit unserem Liveticker stets auf dem Laufenden. Guckt einfach regelmäßig in unserem Kalender vorbei, um keine Begegnung zu verpassen.

Rekordsieger der Champions League

Aus deutscher Sicht steht der FC Bayern in der ewigen CL-Rangliste am besten da, mit fünf Finalsiegen stehen die Münchner auf Rang vier. Um an die Spitze zu gelangen, ist es noch ein weiter Weg - Real Madrid hat mehr als doppelt so viele Titel gewonnen.

Rang Verein Titel Finals 1 Real Madrid 13 16 2 AC Mailand 7 11 3 FC Liverpool 6 9 4 FC Bayern München 5 10 4 FC Barcelona 5 8 6 Ajax Amsterdam 4 6 7 Inter Mailand 3 5 7 Manchester United 3 5 9 Juventus Turin 2 9 9 Benfica Lissabon 2 7

Was ist DAZN?

DAZN, ausgesprochen "Da Zone", ist ein Streamingdienst, den es in Deutschland seit 2016 gibt. Die Livestreams werden auf eine Vielzahl von Geräten live und in HD gestreamt. Egal ob auf dem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV - solange Ihr eine funktionierende Internetverbindung habt, könnt Ihr das Programm empfangen.

Das Angebot von DAZN umfasst zahlreiche Sportarten. Fußballfans können seit dieser Saison dank einer Kooperation mit Eurosport alle Freitagsspiele der Bundesliga live sehen, darüber hinaus sind auch die US Open, die Australian Open und Roland Garros verfügbar. Auch Liebhaber des US-Sports: Neben Darts, Boxen und Tennis kann man auf DAZN auch die NBA, NFL, NHL und die MLB verfolgen.

Ihr könnt DAZN einen Monat lang gratis testen, anschließend kostet der Dienst in Deutschland und Österreich monatlich 11,99 Euro - im gleichen Intervall könnt Ihr übrigens kündigen. Beim Jahresabo habt Ihr die Möglichkeit etwas Geld einzusparen, 119,99 Euro ist der Preis für 12 Monate.

Einfach hier klicken und den Probemonat sichern!