Champions League Qualifikation: Wo werden die Playoffs heute live im TV und Livestream übertragen?

In den Playoffs werden heute drei neue Teilnehmer der Champions League erkoren. Welche Mannschaften sich für die Gruppenphase qualifizieren möchten und wo Ihr die Begegnungen im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Champions League Qualifikation: Play-offs live auf DAZN

Die Playoffs der CL-Qualifikation finden auf zwei Plattformen statt: DAZN und Sky teilen sich die Rechte an der Königsklasse. Hier könnt Ihr euch einen Überblick verschaffen:

Dienstag, 27. August Anstoß Übertragung Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern 21:00 Uhr Sky Krasnodar - Olympiakos Piräus 21:00 Uhr DAZN Rosenborg BK - Dinamo Zagreb 21:00 Uhr DAZN

Nicht nur die Playoffs, sondern auch viele weitere Champions-League-Spiele werden in der kommenden Spielzeit auf DAZN ausgestrahlt.

Sky-Abonnenten können die Champions League entweder am TV oder mithilfe von Sky Go auch auf allen mobilen Endgeräten verfolgen.

CL-Playoffs: Alle Hinspiel-Ergebnisse

Während die Vorentscheidung zwischen Olympiakos Athen und dem FK Krasnodar bereits vergangene Woche fiel, bleibt es in den meisten Paarungen spannend. So endeten die Hinspiele:

Heimteam Gastteam Ergebnis CFR Cluj Slavia Prag 0:1 APOEL Nikosia Ajax Amsterdam 0:0 Linzer ASK Club Brügge 0:1 Dinamo Zagreb Rosenborg Trondheim 2:0 Young Boys Bern Roter Stern Belgrad 2:2 Olympiakos Piräus FK Krasnodar 4:0

Champions League: Die Auslosung der Gruppenphase

Am 29. August wird in Monaco die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 ausgelost. Einige Vereine sind schon festen Lostöpfen zugeordnet - die Positionen von Olympique Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau werden nach Ende der Playoffs feststehen. So setzen sich die Lostöpfe aktuell zusammen:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Rekordsieger der Champions League

Mit dem Finalsieg in der vergangenen Saison ist der FC Liverpool in der Rangliste der Rekordsieger am FC Bayern vorbeigezogen. Diese Vereine konnten bislang die meisten Titel in der Königsklasse sammeln: