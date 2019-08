Champions League: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase?

Es ist soweit: Diese Woche wird die Gruppenphase der Champions League ermittelt. Wann und wo die Auslosung stattfindet, welche Teams in den Lostöpfen sind und wie Ihr die Veranstaltung live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wo und wann findet die Auslosung der CL-Gruppenphase statt?

In diesem Jahr wird die Auslosung der CL-Gruppenphase in Monaco stattfinden. Welche der 32 qualifizierten Mannschaften in der ersten Runde aufeinandertreffen werden, entscheidet sich am 29. August ab 18.00 Uhr.

Champions League: Die Auslosung der Gruppenphase live auf DAZN

Die Auslosung der Gruppenphase wird live auf DAZN übertragen. Ab 18.00 Uhr begleiten Euch Kommentator Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel durch den Abend. Ihr könnt den Streamingdienst auf allen Endgeräten mit Internet empfangen - ganz egal ob PC, Smartphone oder Tablet.

Auch Sky wird die Auslosung ausstrahlen. Über Sky Sport News HD könnt Ihr die Sendung im Free-TV verfolgen, auf der Website gibt es einen Livestream und Liveblog.

Zu guter Letzt wird auch die UEFA selbst die Veranstaltung zeigen. Über die offizielle Website könnt Ihr einen Livestream aus Monaco finden.

Champions League 2019/20: Diese deutschen Teams nehmen teil

Dieses Jahr konnten sich vier deutsche Teams für die Königsklasse qualifizieren. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen sind allesamt in den Lostöpfen verteilt.

Die Lostöpfe der CL-Auslosung in der Übersicht

Bisher sind 26 Mannschaften für die Champions League qualifiziert. Vereine aus demselben Verband können in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen, die Meister aus England, Italien, Spanien, Deutschland, Russland und Frankreich befinden sich ebenso in Topf eins wie die Sieger der Champions und Europa League. So setzen sich die vier Töpfe bisher zusammen:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Bereits sicher qualifiziert, jedoch noch keinen Töpfen zugeordnet, sind Olympique Lyon, Lokomotive Moskau und KRC Genk. Erst, wenn die Ergebnisse der Playoffs feststehen, werden diese Teams auf die Töpfe verteilt.

CL-Play-offs: Alle Paarungen

Zwölf Vereine versuchen noch, sich über die Playoffs für die Champions League zu qualifizieren:

APOEL Nikosia - Ajax Amsterdam (Hinspiel: 0:0)

Linzer AKS - Club Brügge (0:1)

CFR Cluj - Slavia Prag (0:1)

Olympiakos Piräus - FK Krasnodar (4:0)

Dinamo Zagreb - Rosenborg Trondheim (2:0)

Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad (2:2)

Die Rekordsieger der Champions League

Die Königsklasse hat eine lange Tradition. Diese Teams saßen zum Saisonende bisher am häufigsten auf dem Thron: