Champions League 2019/20: Die Lostöpfe in der Übersicht

Die letzten Plätze in der Champions-League-Gruppenphase werden in den kommenden Wochen ausgespielt. Die Lostöpfe stehen allerdings schon fest. Welche Partien in den Playoffs anstehen, wer in welchem Lostopf landet und welche möglichen Gegner auf die deutschen Teams warten, erfahrt Ihr hier.

Champions League 2019/20: Die Playoff-Partien

Am 20./21. sowie am 27./28. August finden die Champions-League-Playoffs statt. Wie schon in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Hier erfahrt Ihr, wo welche Spiele laufen. Das sind die Begegnungen:

Team 1 Team 2 APOEL Nikosia Ajax Amsterdam Young Boys Bern Roter Stern Belgrad Olympiakos Piräus FK Krasnodar Dinamo Zagreb Rosenborg Trondheim Linzer ASK FC Brügge CFR Culj Slavia Prag

Champions League 2019/20: Die Lostöpfe

Unabhängig vom Ausgang der Playoff-Partien stehen die Lostöpfe bereits fest. In Topf eins sind die Sieger der Champions League und der Europa League und die nationalen Meister aus Spanien, Deutschland, England, Italien, Frankreich und Russland gesetzt. Diese Länder liegen in der UEFA-Fünfjahreswertung auf den Plätzen eins bis sechs.

Die Zuordnung in die Lostöpfe zwei bis vier erfolgt ebenfalls nach der UEFA-Fünfjahreswertung, hier ist allerdings noch nicht alles geklärt, da die Ergebnisse der Playoffs noch ausstehen. Die Übersicht der bereits fest zugeordneten Teams:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Außerdem bereits sicher qualifiziert, aber noch keinem Topf zugeordnet sind: Olympique Lyon (Topf 2 oder 3), KRC Genk (3/4) und Lokomotive Moskau (3/4).

FC Bayern München, BVB, Bayer Leverkusen, RB Leipzig: So ist die Situation der deutschen Teams

FC Bayern München : Die Bayern sind als Deutscher Meister in Topf eins gesetzt, könnten allerdings im Worst Case trotzdem auf Real Madrid, Inter Mailand und Galatasaray treffen. Das leichteste Los sollte eine Gruppe mit Benfica, Salzburg und OSC Lille sein.

: Die Bayern sind als Deutscher Meister in Topf eins gesetzt, könnten allerdings im Worst Case trotzdem auf Real Madrid, Inter Mailand und Galatasaray treffen. Das leichteste Los sollte eine Gruppe mit Benfica, Salzburg und OSC Lille sein. Borussia Dortmund : In Topf zwei gesetzt erwartet den BVB auf jeden Fall ein Schwergewicht aus Topf eins. Die Bayern werden es nicht, da Duelle unter Teams aus dem gleichen Land ausgeschlossen sind, es könnte allerdings zu einer Rückkehr von Thomas Tuchel mit seinem Pariser Staresemble kommen.

: In Topf zwei gesetzt erwartet den BVB auf jeden Fall ein Schwergewicht aus Topf eins. Die Bayern werden es nicht, da Duelle unter Teams aus dem gleichen Land ausgeschlossen sind, es könnte allerdings zu einer Rückkehr von Thomas Tuchel mit seinem Pariser Staresemble kommen. Bayer Leverkusen : Auf Bayer warten zwei echte Brocken. Möglich ist eine Gruppenkonstellation mit Real Madrid und dem FC Liverpool, auch alle anderen Konstellationen versprechen große sportliche Herausforderungen.

: Auf Bayer warten zwei echte Brocken. Möglich ist eine Gruppenkonstellation mit Real Madrid und dem FC Liverpool, auch alle anderen Konstellationen versprechen große sportliche Herausforderungen. RB Leipzig: Neben den sportlichen Herausforderungen, die für die Sachsen wohl am höchsten aller deutschen Teams ausfallen dürften, ist auch eine ganz spezielle Konstellation möglich: Erstmals könnte es zu einem Aufeinandertreffen der Schwesterklubs aus Leipzig und Salzburg in der CL kommen.

Champions League 2019/20: Die weiteren Termine in der Übersicht

Wie geht es weiter?