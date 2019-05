FC Liverpool gegen FC Barcelona heute live: Champions League im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Das erste Halbfinal-Rückspiel der Champions League wird heute Abend an der Anfield Road ausgetragen. Dort empfängt der FC Liverpool den FC Barcelona und muss einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. SPOX informiert euch über die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker. Außerdem findet ihr Infos zu den möglichen Start-Formationen beider Teams.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und dem FC Barcelona wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen. Schauplatz des Aufeinandertreffens der Champions-League-Giganten ist das Anfield Stadium in Liverpool, welches insgesamt Platz für 54.074 Zuschauer bietet.

Die Unparteiischen kommen aus drei verschiedenen Ländern (Türkei, Portugal, Deutschland). Als leitenden Schiedsrichter hat die UEFA den Türken Cüneyt Cakir bestimmt. Folgendes Schiedsrichter-Gespann soll das anstehende Halbfinalspiel leiten:

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (TUR)

Linienrichter: Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR)

Vierter Offizieller: Artur Dias (POR)

Video-Assistenten: Sascha Stegemann (GER), Felix Zwayer (GER)

FC Liverpool - FC Barcelona live heute im TV und im LIVESTREAM

Die Begegnung überträgt - wie übrigens auch das zweite Halbfinale sowie das Finale der Champions League - das Streamingportal DAZN. Mit den Vorberichten zum Spiel geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn los, also um 20.45 Uhr. Dabei geht folgendes Personal an den Start:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Wenn ihr euch in Österreich befindet, wird dank DAZN Austria natürlich ebenfalls mit Live-Fußball versorgt.

Um die Live-Übertragung im TV kümmert sich darüber hinaus der Pay-TV-Sender Sky. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport 1 und Sky Sport Austria wird die Partie ebenso via Livestream bei Sky Go übertragen. Auf Sky Go können lediglich Sky-Kunden oder Sky-Ticket-Inhaber zugreifen.

Beim "Dienstag der Champions" auf Sky ist heute unter anderem Stefan Effenberg (Ex-FCB-Profi) sowie Florian Haupt (Welt-Journalist) zu Gast.

Liverpool gegen Barca heute im LIVETICKER

Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, das besagte Champions-League-Spiel live und in voller Länge via SPOX-Liveticker mitzuverfolgen.

SPOX tickert bis zum Endspiel in Madrid das gesamte Spielgeschehen von allen Live-Begegnungen der UEFA Champions League.

Zum Liveticker der Partie FC Liverpool - FC Barcelona geht's hier lang.

FC Liverpool - FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Naby Keita (Adduktorenverletzung) muss Jürgen Klopp außerdem versuchen, den Verletzungsausfall von Roberto Firmino und Mohamed Salah in der LFC-Offensive aufzufangen. Der Ägypter hatte sich im Spiel gegen Newcastle United eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Ernesto Valverde muss das Auswärtsspiel in Liverpool ohne den verletzten Dembele (Oberschenkelverletzung) bestreiten. Ansonsten dürfte der Barca-Kader für das anstehende Gastspiel komplett sein.

Liverpool FC - Mögliche Startelf: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Wijnaldum, Milner - M. Salah, Origi, S. Mane

FC Barcelonae - Mögliche Startelf: ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Champions League, Halbfinale: Rückspiele (Anpfiff und Austragungsorte)

Alle Rückspiele des Champions-League-Halbfinals in der Übersicht: