Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur: Die Champions-League-Highlights im Video

Tottenham hat nach einem dramatischen 3:2-Erfolg gegen Ajax Amsterdam zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Champions-League-Finale erreicht. Hier gibt es die Highlights des Halbfinal-Rückspiels im Video zu sehen.

Wenn ihr auch das Finale der Champions League nicht verpassen wollt, dann startet jetzt euren ersten Probemonat gratis auf DAZN. Hier wird das komplette Spiel am 1. Juni um 21 Uhr im Livestream zu sehen sein.

Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur im Highlight-Video

Das Rückspiel zwischen Ajax und Tottenham gab es in voller Länge auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen. Daher ist dort auch noch das komplette Spiel auf Abruf verfügbar und kann in aller Ruhe im Re-Live angeschaut werden.

Mit dem ersten Gratis-Monat könnt ihr euch außerdem hier die Highlights des Champions-League-Rückspiels zwischen Ajax und Tottenham ansehen. Für noch viel mehr internationalen Fußball aus der Premier League, Serie A, Ligue 1 und der Primera Division kostet das Livestream-Angebot danach 9,99€ im Monat.

Tottenham besiegt Ajax mit 3:2 und steht im Finale

Tottenham Hotspur hat das Europacup-Märchen von Ajax Amsterdam brutal beendet und ist erstmals in das Finale der Champions League eingezogen. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino setzte sich dank eines Hattricks von Lucas Moura im Halbfinal-Rückspiel beim niederländischen Rekordmeister nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch.

Der Brasilianer machte mit seinem Dreierpack (55., 59., 90.+6) das kleine Fußball-Wunder für die Engländer perfekt, denen bei ihrer vierten Teilnahme an der Königsklasse der ganz große Wurf winkt. Kapitän Matthijs de Ligt (5.) und Hakim Ziyech (35.) hatten zuvor Ajax scheinbar uneinholbar in Front gebracht, nachdem die jungen Wilden das Hinspiel in London bereits 1:0 gewonnen hatten.

Am Ende platzte aber für Amsterdam, das zuvor in Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin zwei Hochkaräter ausgeschaltet hatte, der Traum vom Triple.

In der zweiten Hälfte brachte Ajax die Spurs durch eigene Fehler wieder zurück ins Spiel, vor allem das zweite Tor war an Slapstick kaum zu überbieten.

Die komplette Analyse könnt ihr hier auf SPOX nachlesen.

Spurs treffen im Finale auf Liverpool

Für Tottenham geht es im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool, der gestern mit einem denkwürdigen 4:0 den FC Barcelona überrannte. Damit bekommt die Mannschaft von Jürgen Klopp, nach dem verlorenen Finale gegen Real Madrid, jetzt die Chance den ersehnten Titel im zweiten Anlauf zu gewinnen.

Die Halbfinalspiele der Champions League in der Übersicht:

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel FC Liverpool FC Barcelona 0:3 4:0 Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur 1:0 2:3

Das Champions-League-Finale in Madrid

Das Finale der Champions League wird diese Jahr am 1. Juni im Wanda Metropolitanoin in Madrid ausgetragen und beginnt um 21 Uhr. Nachdem Real Madrid den Titel dreimal in Folge gewinnen konnte, ist diesmal keine spanische Mannschaft im Endspiel vertreten.

Die Champions-League-Sieger der letzten zehn Jahre: