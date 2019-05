Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3: 90.+6! Dreifacher Moura versetzt Ajax-Finalträumen den Todesstoß

Der Champions-League-Wahnsinn geht weiter: Tottenham hat einen 0:1-Rückstand nach dem Hinspiel gegen Ajax Amsterdam in aller letzter Sekunde gedreht und bei den Niederländern mit 3:2 nach 0:2-Rückstand gewonnen. Lucas Moura machte sich mit drei Toren unsterblich und schoss die Spurs ins Champions-League-Finale am 1. Juni. Dort trifft Tottenham auf den FC Liverpool, der am Dienstag ebenfalls durch ein Fußball-Wunder gegen Barcelona ins Endspiel einzog.

Obwohl Ajax kurz vor Spielbeginn umstellen musste - Dolberg ersetzte Neres (Achillessehnenprobleme), weswegen Tadic aus dem Sturmzentrum auf links rotieren musste - starteten die Niederländer fast schon gewohnt dominant und ballsicher ins Spiel.

Tadic vergab nach toller Ballstafette die erste Großchance und scheiterte am glänzend parierenden Lloris (4.), die anschließende Ecke köpfte de Ligt zur frühen Führung ein.

Pochettinos Spurs, bei denen der im Hinspiel schmerzlich vermisste Son nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrte, spiegelten das Ajax-System gegen den Ball im 4-2-3-1 und kamen trotz des frühen Rückstands wesentlich besser ins Spiel als noch vor acht Tagen. Tottenham befreite sich gut aus dem Amsterdamer Pressing und fand immer wieder Wege über die Außen mit Bällen in die Spitze.

Das brachte Son mit seinen guten Laufwegen zwischen den Innenverteidigern de Ligt und Blind mehrfach in aussichtsreiche Abschlusssituationen. Bei einem scheiterte er am Pfosten (6.), bei einem weiteren an Keeper Onana (23.).

Ajax ließ die Spurs ohne größeren Kontrollverlust gewähren, nur um dann erneut nach einem Ballverlust von Trippier gegen van de Beek in der Vorwärtsbewegung eiskalt zuzuschlagen: Tadic bediente Ziyech und der verwandelte herrlich von der Sechzehnerkante ins rechte Eck (35.). Von dem Tiefschlag in einer eigentlich guten Phase erholte sich Tottenham erst nach der Pause, dann aber so richtig.

Ajax ließ sich immer mehr in die Defensive drücken, Pochettino war nach der ersten Halbzeit volles Risiko gegangen, löste eine Sechserposition (Wanyama) auf und brachte Llorente für mehr Strafraumpräsenz und hohe Bälle. Das zeigte Wirkung: Ajax postierte sich tiefer, ließ die Spurs gewähren, die binnen vier Minuten zum Ausgleich durch einen Doppelpack von Moura kamen (55./59.) und am nächsten englischen Fußball-Wunder arbeiteten.

Ajax war bemüht, durch offensives Verteidigen, die Kontrolle zurückzuerlagen, was nur teilweise gelang. Ziyech hatte nach feiner Einzelleistung die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Die Spurs steckten nicht auf und warfen noch einmal alles nach vorne. Vertonghen vergab kurz vor Schluss die Riesenchance auf das 3:2, ehe sich Moura mit seinem dritten Tor endgültig unsterblich machte.

Die Daten des Spiels Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur

Tore: 1:0 de Ligt (5.), 2:0 Ziyech (36.), 2:1 Moura (55.), 2:2 Moura (59.), 3:2 Moura (90.+6)



Für Ajax war das 1:0 von de Ligt das früheste Heimtor in der Champions-League-Historie (vier Minuten, drei Sekunden).

Ajax trifft im 14. Champions-League-Spiel in Serie und baut damit den Vereinsrekord weiter aus. Der alte Bestwert hatte bei acht Spielen in der Königsklasse aus der Saison 1996/97 gelegen.

Lucas Moura wird sein 50. CL-Spiel nie vergessen. Mit einem Hattrick brachte er die Spurs ins Finale! Er traf heute genauso oft wie in all seinen 38 CL-Partien für Ex-Verein PSG.

Ziyech war in 5 der 6 K.o.-Spiele an einem Treffer direkt beteiligt (drei Tore, zwei Assists). In der Gruppenphase hatte er in 5 Einsätzen nur eine Torbeteiligung (Assist beim 1:1 in Lissabon).

Die letzte Mansnchaft, die in der CL einen Zwei-Tore-Rückstand zur Pause noch in einen Sieg drehte, war die Roma im November 2010 zu Hause gegen Bayern München (3:2 nach 0:2).

Kein Spieler erzielte in dieser CL-Saison mehr Tore auswärts als Lucas Moura (4, wie Tadic und Lewandowski).

Für Ajax ist es in der CL die erste Pleite nach einer Führung - zuvor gab es 45 Siege und 10 Remis.

Der Star des Spiels: Lucas Moura (Tottenham Hotspur)

War zunächst etwas blass und kam anders als Son nicht gut ins Spiel. Nach einer halben Stunde dann besser ins Spiel eingebunden und nach der Pause dann voll da. Setzte bei einem guten Angriff der Spurs stark nach und traf zum Anschluss (54.). Bewahrte die Ruhe in einem Getümmel nach der Großchance von Llorente und schob überlegt zum Ausgleich ein (59.). Danach wie aufgedreht, Dreh- und Angelpunkt der Spurs-Offensive und mit dem Todesstoß für die Ajax-Finalträume in der 96. Minute.

Der Flop des Spiels: Lasse Schöne (Ajax Amsterdam)

Hatte immer wieder Probleme im Stellungsspiel und mit dem Tempo von Son, so wie bei dessen Pfostenschuss kurz nach der Ajax-Führung, als Schöne nur die Begleitperson mimte. In Halbzeit zwei erneut indisponiert bei einer Alli-Großchance, die Keeper Onana gerade noch so rauskratzte. Dem nahm er dann nach erneuter Glanztat gegen Llorente den Ball weg und verursachte so den Ausgleich der Spurs. Anschließend war der unglückliche Arbeitstag Schönes beendet und ten Hag brachte Veltman.

Der Schiedsrichter: Felix Brych (Deutschland)

Hatte nicht unbedingt eine klare Linie bei der Beurteilung der Zweikämpfe. Pfiff mal kleinlich, mal sehr großzügig und hatte Glück, dass beide Teams überwiegend sehr fairen Fußball spielten. So entglitt dem Unparteiischen die Partie zu keiner Sekunde.