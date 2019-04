Champions League heute live: Tottenham Hotspur gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale der Champions League kommt es heute zum englischen Duell zwischen den Tottenham Hotspur und Manchester City. Alle Infos zur Begegnung, insbesondere wann und wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker gezeigt wird, bekommt ihr hier bei SPOX.

Die Spiele in der Champions League bekommt ihr im Livestream-Angebot von DAZN.

Vier Clubs aus der Premier League sind im Viertelfinale der Champions League noch im Rennen. Nicht verwunderlich also, dass auch ein englisches Duell dabei herausspringt. Der Tabellenzweite Manchester City trifft heute mit Tottenham Hotspur auf den derzeitigen Dritten der Premier League.

Manchester City gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

Die Begegnung im neuen Stadion von Tottenham wird heute live auf Sky übertragen und ist daher im Free-TV nicht zu sehen. Zusammen mit DAZN teilt sich der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für die Champions League. Die zweite Begegnung zwischen Liverpool und Porto ist daher ab 21 Uhr live und als Einzelspiel exklusiv auf DAZN zu sehen. Ebenso könnt ihr euch die Highlights des Spiels zwischen City und den Spurs 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Streaming-Portal anschauen.

City gegen Tottenham: CL heute im Liveticker

Wer weder Sky noch DAZN heute Abend in greifbarer Nähe hat, der kann sich hier bei SPOX durchgehend informieren. Das Spiel in Tottenham wird heute hier im Liveticker ab 21 Uhr verfügbar sein.

Manchester City: Agüero, Mendy und Walker offenbar fit

Pep Guardiola muss voraussichtlich auf keine Stammkräfte gegen Tottenham verzichten. Lediglich Mit Claudio Bravo (Achillessehne) und Oleksandr Zinchenko (Oberschenkel) fallen aus.

Ein Einsatz von Sergio Agüero (Muskulatur), Fabian Delph (unbekannt), Benjamin Mendy (Knie) und Kyle Walker (Oberschenkel) gilt als wahrscheinlich. Dies bestätigte der Trainer auf der Pressekonferenz.

Champions League: Manchester City mit 7:0 ins Viertelfinale

Pep Guardiola kämpft nicht nur um die Verteidigung des englischen Meistertitels, sondern hat auch in der Champions League bereits für ordentlich Aufsehen gesorgt. Im Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 war Manchester City mit dem 7:0 mitverantwortlich für die darauffolgende Entlassung von Trainer Domenico Tedesco.

Die letzten 5 Spiele von Manchester City:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Di 12.03.19 Manchester City 7:0 Schalke 04 Sa 16.03.19 Swansea City 2:3 Manchester City Sa 30.03.19 FC Fulham 0:2 Manchester City Mi 03.04.19 Manchester City 2:0 Cardiff City Sa 06.04.19 Manchester City 1:0 Brighton & Hove Albion

Viertelfinale in der Champions League: BVB-Besieger Tottenham

Auch Tottenham hat in der letzten Runde dafür gesorgt, dass sich kein deutscher Verein mehr im Viertelfinale befindet. Mit einem 3:0-Heimsieg und einem 1:0-Erfolg in Dortmund konnte man sich souverän für das Viertelfinale qualifizieren.

In der Liga sind die Spurs ebenfalls auf Kurs. Nach 32 Spieltagen belegt man derzeit Rang drei in der Premier League. Allerdings beträgt der Rückstand auf die Citizens bereits satte 16 Punkte.

Tottenham gegen Manchester City dreimal in zwei Wochen

Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften wird es in nächste Zeit öfters geben. Nachdem man heute in Tottenham gegeneinander antritt, wird es am nächsten Mittwoch, den 17. April, um 21 Uhr zum Rückspiel in Manchester kommen.

Dort können die Spurs dann auch direkt bleiben, denn schon am 20. April sind sie wieder gegen die Skyblues gefordert. Das erste Spiel in dieser Saison gab es bereits am 29. Oktober 2018. Damals gewann das Team von Pep Guardiola mit 1:0 in London.

Die Viertelfinalspiele der Champions League in der Übersicht:

Tag Datum Heim Uhrzeit Gast Di 09.04.19 Tottenham Hotspur 21 Uhr Manchester City Mi 17.04.19 Manchester City 21 Uhr Tottenham Hotspur Di 09.04.19 FC Liverpool 21 Uhr FC Porto Mi 17.04.19 FC Porto 21 Uhr FC Liverpool Mi 10.04.19 Manchester United 21 Uhr FC Barcelona Di 16.04.19 FC Barcelona 21 Uhr Manchester United Mi 10.04.19 Ajax Amsterdam 21 Uhr Juventus Turin Di 16.04.19 Juventus Turin 21 Uhr Ajax Amsterdam

Uhr