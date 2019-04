Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin: Das Viertelfinale der Champions League im LIVETICKER

Im Viertelfinale der Champions League empfängt Ajax Amsterdam Juventus Turin. Das Hinspiel in der Johan Cruijff Arena könnt ihr hier bei SPOX im LIVETICKER mitlesen.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin könnt ihr euch im Livestream auf DAZN ansehen. Hol dir jetzt den ersten kostenlosen Probemonat und hol dir internationalen Spitzenfußball zu dir nach Hause.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Juve-Coach Allegri sieht mit Ajax einen offensiven Gegner auf seine Mannschaft zukommen und prognostizierte eine andere Art von Spiel als noch im Achtelfinale: "Ajax spielt einen völlig anderen Fußball als Atletico. Sind sind aggressiv, wodurch es ein sehr physisches Spiel werden wird. Wir werden häufig anrennen müssen, um das wichtige Auswärtstor zu schießen", sagte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

vor Beginn: Der Ex-Verein von Cristiano Ronaldo wurde im Achtelfinale von Ajax eliminiert. Heute stehen die Amsterdamer der neuen Liebe des Portugiesen, inklusive ihm selbst, gegenüber. Das letzte Mal, dass der Traditionsverein im Viertelfinale der europäischen Königsklasse stand, war 2003. Dort stand man ebenfalls einer italienischen Mannschaft gegenüber. Mit 2:3 unterlag Ajax Amsterdam damals dem AC Milan.

Vor Beginn: Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Schiedsrichter ist der Spanier Carlos del Cerro Grande, der in dieser Saison schon einmal ein Heimspiel von Ajax leitete. Damals gewannen die Holländer mit 3:0 in der Gruppenphase gegen AEK Athen.

Juventus in Amsterdam: Diese Spieler fehlen

Das brisanteste Fragezeichen steht hinter Cristiano Ronaldo. Durch die Oberschenkelverletzung in der EM-Qualifikation ist nicht klar, ob der Portugiese heute wieder einsatzfähig ist. Allerdings hat der Superstar gestern bereits wieder mit der Mannschaft trainiert und sollte daher wahrscheinlich in der Startformation stehen. Der Einsatz von Chiellini bleibt fraglich. Emre Can fällt dagegen mit einer Knöchelverletzung sicher aus. Der wieder genesene Khedira könnte ihn ersetzten.

Bei Ajax fehlt Noussair Mazraoui mit einer Gelbsperre. Die Auswechslung von Frenkie de Jong im vergangenen Spiel gegen Tilburg war wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Er sollte für heute fit sein.

Ajax gegen Juve: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, David Neres

: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, David Neres Juventus Turin: Szczesny - Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Khedira, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Ajax vs. Juventus im TV und Livestream

Das heutige Spiel gibt es im Free-TV nicht zu sehen. Dafür könnt ihr Ajax gegen Juve ab 20.45 Uhr im Livestream auf DAZN abrufen. Hol dir also jetzt deinen Gratis-Monat, um das Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin in voller Länge zu sehen. Das Spiel wird in folgender Besetzung übertragen:

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Ajax und Turin mit sensationellem Achtelfinale

Mit der heutigen Begegnung treffen zwei Klubs aufeinander, die nach den Hinspiel im Achtelfinale schon so gut wie ausgeschieden waren. Nach der 1:2 Heimniederlgae gegen Real Madrid glaubte fast niemand mehr an das Weiterkommen der Holländer. Doch angeführt von Dusan Tadic vollbrachte Ajax das Wunder und eliminierte den Titelverteidiger mit einem 4:1 Sieg im Santiago Bernabeu.

Bei Turin standen die Vorzeichen ähnlich schlecht. Erst der Hattrick von Ronaldo sorgte in einem unglaublichen Rückspiel gegen Atletico für den Einzug in das Viertelfinale.

Das Achtelfinale von Ajax gegen Real Madrid:

Gesamt Ajax Amsterdam 5 - 3 Real Madrid

Das Achtelfinale von Juventus gegen Atletico: