Champions League: Wann findet das Viertelfinale in der Königsklasse statt?

Die Partien für das Viertelfinale der UEFA Champions League stehen fest. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wer gegeneinander antritt und wann die Begegnungen ausgetragen werden.

Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale: Bereits zwei Tage nach den letzten Achtelfinalspielen fand die Auslosung für die Runde der letzten Acht statt. Während Jürgen Klopp über das Los zufrieden sein dürfte, erwartet die Zuschauer außerdem ein echter Klassiker.

Champions-League-Viertelfinale: Die Partien im Überblick

Im Viertelfinale kommt es mit dem Aufeinandertreffen von Manchester United und dem FC Barcelona zu einem Traditionsduell im internationalen Wettbewerb. In den Jahren 2009 und 2011 begegneten sich die Teams im Finale - jeweils mit dem besseren Ausgang für die Katalanen. Außerdem empfängt der FC Liverpool im Hinspiel den FC Porto.

Nr. Heim (Hinspiel) Auswärts (Hinspiel) 1 Ajax Amsterdam Juventus Turin 2 FC Liverpool FC Porto 3 Tottenham Hotspur Manchester City 4 Manchester United FC Barcelona

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die Viertelfinal-Spiele in der Königsklasse werden im April ausgetragen. Nach den Hinspielen am 9./10. April gehen die Rückspiele eine Woche später am 16./17. April über die Bühne.

Champions League: Wie geht es im Halbfinale weiter?

Der Sieger der Partie Liverpool gegen Porto misst sich im Halbfinale mit dem Gewinner der Begegnung zwischen Manchester United und dem FC Barcelona. Im zweiten Spiel in der Vorschlussrunde duellieren sich die Sieger aus den Partien Amsterdam/Turin und Tottenham/Manchester City.

Champions League: Die Ergebnisse im Achtelfinale

Die letzten drei deutschen Vertreter mussten allesamt im Achtelfinale die Segel streichen. Während Schalke 04 und auch Borussia Dortmund klar scheiterten, unterlag der FC Bayern München nach einem Unentschieden im Hinspiel dem FC Liverpool im Rückspiel vor heimischer Kulisse.

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel AS Rom FC Porto 2:1 (0:0) 1:3 n.V. Manchester United Paris Saint-Germain 0:2 (0:0) 3:1 (2:1) Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 0:3 (0:0) 1:0 (0:0) Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2 (0:0) 4:1 (2:0) Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 1:5 (0:2) FC Liverpool FC Bayern München 0:0 3:1 (1:1) Atletico Madrid Juventus Turin 2:0 (0:0) 0:3 (0:1) FC Schalke 04 Manchester City 2:3 (2:1) 0:7 (0:3)

Champions League: Der Weg ins Finale

Es geht in die heiße Phase: In der nächsten Runde ab dem 9. April sind nur noch acht Teams am Start. Nach den Halbfinalbegegnungen Anfang Mai steigt am 1. Juni in Madrid das große Finale um die begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball.