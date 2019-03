Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski hat sich verschoben

Robert Lewandowski enttäuschte beim 1:3 des FC Bayern München gegen den FC Liverpool einmal mehr in einem Alles-oder-nichts-Spiel in der Champions League. Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem FC Bayern und seinem Stürmer hat sich verschoben.

Was vorweg gesagt werden muss: Robert Lewandowski ist zusammen mit Lionel Messi mit acht Toren immer noch Führender der diesjährigen Champions-League-Torschützenliste und kann somit natürlich immer noch Torschützenkönig werden. Es wäre dann die insgesamt siebte derartige Auszeichnung seiner Karriere. In der dritten, zweiten und ersten polnischen Liga hat Lewandowski das schon geschafft und dreimal auch in der Bundesliga.

Lewandowski, das muss man so sagen, ist eine absolute Tormaschine. Er ist Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft und seit dem vergangenen Wochenende mit 197 Treffern auch der gefährlichste ausländische Torschütze der Bundesligageschichte. Gegen den VfL Wolfsburg schoss er mal fünf Tore in einem Spiel, aber gut, der Gegner war halt der VfL Wolfsburg. Lewandowski ist ein Stürmer, der eine Mannschaft über lange Strecken zu Meistertiteln schießen kann - aber er ist offenbar keiner, der in Alles-oder-nichts-Spielen in der Champions League den Unterschied ausmachen kann. Warum auch immer.

Und dabei begann alles so gut. 24. April 2013: Real Madrid 1, Robert Lewandowski 4. Es war Lewandowskis erstes entscheidend geprägtes K.o.-Spiel in der Champions League und bis heute eigentlich auch sein einziges. Klar, er schoss danach auch noch Tore, aber keine entscheidenden, sondern etwa solche zum 4:0 und 5:0 in einem Achtelfinalhinspiel gegen Besiktas in der vergangenen Saison. Dieser Doppelpack waren auch seine bis heute letzten beiden Tore in K.o.-Spielen der Königsklasse.

Nach CL-Aus gegen Liverpool: Wie geht es mit den FCB-Stars weiter? © getty 1/20 Der FC Bayern scheiterte im Champions-League-Achtelfinale am FC Liverpool. Klar ist: im Sommer braucht es einen Umbruch und den wird es auch geben. Wie steht es um die Perspektiven der Kaderspieler? © getty 2/20 Manuel Neuer (32, Vertrag bis 2021): Verletzungspause, verkorkste WM, kleinere Unsicherheiten wie auch gegen Liverpool. Die Aura der Unbezwingbarkeit hat Neuer verloren – beim FC Bayern ist er als Kapitän aber weiterhin unumstritten. Zunächst. © getty 3/20 Niklas Süle (23, Vertrag bis 2022): Im Januar erklärte Kovac Süle zum unumstrittenen Stammspieler und daran wird sich auch nichts ändern. Er hat seinen Platz im FC-Bayern-Kader langfristig sicher - und wohl auch in der ersten Elf. © getty 4/20 Mats Hummels (30, Vertrag bis 2021): Neben Süle etablierte sich zuletzt Hummels, der dabei jedoch gleichermaßen Licht wie Schatten zeigte. Ob der Neuverpflichtungen im Sommer (Pavard sicher, Hernandez vielleicht) muss er um seinen Platz zittern. © getty 5/20 Jerome Boateng (30, Vertrag bis 2021): Bei Boateng stellt sich die Lage genau wie bei Hummels dar. Er durfte in dieser Saison zeitweise neben Süle spielen, zuletzt saß er aber nur auf der Bank. Einer von Hummels und Boateng muss wohl Platz machen. © getty 6/20 David Alaba (26, Vertrag bis 2021): Seine Sturm-und-Drang-Zeiten sind lange vorbei. Seit Jahren stagniert Alaba. Womöglich orientiert sich der FC Bayern hier im Sommer neu - auch der umworbene Hernandez könnte links hinten verteidigen. © getty 7/20 Joshua Kimmich (24, Vertrag bis 2023): Das CL-Aus erlebte er gesperrt von den Rängen. Chancen auf den Titel wird er aber noch einige bekommen. Kimmich gilt als angehender Kapitän und wird als absoluter Führungsspieler aus dem Umbruch hervorgehen. © getty 8/20 Rafinha (33, Vertrag läuft aus): Nach acht Jahren wird der Brasilianer den FCB im Sommer verlassen. In den wichtigen Spielen wirkte er zuletzt nicht mehr auf der Höhe - er patzte vergangenes Jahr im Halbfinale gegen Real und nun bei Liverpools 1:0 erneut. © getty 9/20 Javi Martinez (30, Vertrag bis 2021): Lange schien es, als würde auch Martinez’ Zeit im Klub bald ablaufen, aber zuletzt mauserte er sich wieder zu einem Stamm- und Schlüsselspieler. Für Abwehrschlachten ist er weiterhin eine brauchbare Zutat. © getty 10/20 Thiago (27, Vertrag bis 2021): Mit James der beste Fußballer des Teams, gegen Liverpool aber blass. Er ist und war nie einer, der eine Mannschaft als aggressiver Leader aufweckt. Zuletzt zeigte ManCity Interesse, der FCB wird ihn aber nicht ziehen lassen. © getty 11/20 Leon Goretzka (24, Vertrag bis 2022): Zuletzt hatte er mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen, was ihn seinen Stammplatz kostete. Goretzka zeigte in dieser Saison bereits, dass er das Potenzial zum wichtigen Baustein der "neuen Mannschaft" hat. © getty 12/20 Corentin Tolisso (24, Vertrag bis 2022): Sollte er fit werden und bleiben, hat er langfristig wohl einen Stammplatz im FCB-Mittelfeld. Weil er den Großteil der Saison verpasste, gilt er als unbelastetes Gesicht für die Zukunft. © getty 13/20 Renato Sanches (21, Vertrag bis 2021): Hat ähnliche Fähigkeiten wie Tolisso, wirkt aber stets zu wild. Nach der Swansea-Leihe bekam er in dieser Saison seine Chance, nutzte sie aber nicht. Womöglich wird er erneut ausgeliehen, womöglich muss er gehen. © getty 14/20 James (27, Vertrag läuft aus): Ob seiner herausragenden Fähigkeiten dürfte es eigentlich keine Frage sein, ob der FCB die für heutige Verhältnisse erstaunlich niedrige Kaufoption von 42 Mio. zieht. Was aber auffällt: in großen Spielen ist er oft klein. © getty 15/20 Kingsley Coman (22, Vertrag bis 2023): Eigentlich der prädestinierte Nachfolger für die alternden Flügelstürmer - wenn da nicht immer wieder die Verletzungen wären. Bleibt Coman fit, ist er absolute Weltklasse. Und darauf hofft man beim FCB. © getty 16/20 Serge Gnabry (23, Vertrag bis 2023): Eine der positiven Überraschungen dieser Saison und ein Mann für die Zukunft. Vor allem in der Rückrunde präsentierte er sich effizient. © getty 17/20 Franck Ribery (35, Vertrag läuft aus): Gegen Liverpool offenbarte Ribery mal wieder, dass es bei ihm nicht mehr für das höchste Niveau reicht. Er selbst würde gerne noch eine Saison dranhängen - die Bosse werden ihm diesen Wunsch aber wohl nicht erfüllen. © getty 18/20 Arjen Robben (34, Vertrag läuft aus): Sein Abschied im Sommer steht fest. Robbens ruhmreiche FCB-Karriere trudelt etwas trostlos ihrem Ende entgegen. Mal sind es die Zähne, mal die Wade - sein bisher letztes Pflichtspiel machte er im November. © getty 19/20 Thomas Müller (29, Vertrag bis 2021): Rummennige bezeichnete ihn als "Parade-Bayer". Zumal wirkt es, als wäre das seine einzige Daseinsberechtigung. Zuletzt zeigte Müller aber aufsteigende Tendenz. Größer werden seine Spielzeiten nach dem Umbruch kaum. © getty 20/20 Robert Lewandowski (30, Vertrag bis 2021): Blieb gegen Liverpool torlos - wie bei den sechs CL-K.o.-Spielen zuvor. Der FC Bayern wird zwar auf ihn bauen - mit Werner aber wohl einen hochkarätigen Konkurrenten verpflichten.

Lewandowski enttäuscht - und kritisiert Kovacs Taktik

Auch bei den beiden diesjährigen Achtelfinalspielen gegen Liverpool blieb er torlos. "Für die Champions League war das nicht genug", sagte Lewandowski danach. Das bezog sich auf die ganze Mannschaft, es bezog sich aber auch auf ihn selbst. Nur ein einziges Mal schloss er in den 90 Minuten ab, der Schuss war kein Problem für Liverpool-Keeper Alisson Becker. Von allen Startelf-Spielern des FC Bayern war Lewandowski am seltensten am Ball.

Verantwortlich machte Lewandowski dafür die Taktik von Niko Kovac, die er als "zu defensiv" beschrieb und seinen Trainer somit öffentlich kritisierte. "Wir haben zu wenig attackiert", erklärte er. Lewandowski lief vorne auf und ab, er führte viele Zweikämpfe, er ließ sich auch mal ins Mittelfeld fallen, aber es half alles nichts: er blieb immerzu einsamer Einzelkämpfer. "Es war sehr schwer, weil ich oft auf mich alleine gestellt war", sagte Lewandowski. "Wenn du alleine gegen zwei so gute Gegenspieler spielen musst, ist es sehr schwer."

Vor allem an Virgil van Dijk führte für Lewandowski kein Weg vorbei. In der 11. Minute stoppte er ihn fair im Strafraum, Lewandowski forderte vergeblich Elfmeter. Insgesamt gewann Lewandowski nur knapp 29 Prozent seiner Zweikämpfe, was der zweitschlechteste Wert auf Seiten des FC Bayern war. Wieder ein großes Spiel, wieder ein enttäuschender Lewandowski. 30 Jahre ist er mittlerweile alt. Wie geht es weiter mit ihm?

Lewandowski spricht von Karriereende beim FC Bayern

Bis vergangenen Sommer träumte Lewandowski von einem Wechsel zu Real Madrid. Für die Erfüllung dieses Traums engagierte er sogar extra den Berater Pini Zahavi, der als Spezialist für solche Transfers gilt. Aber auch er brachte Lewandowski nicht bei Real unter, weil Real offenbar nicht so sehr von Lewandowski träumte wie Lewandowski von Real. Und weil sich außerdem der FC Bayern weigerte. Es war für den Klub am Transfermarkt schlicht nicht möglich, einen gleichwertigen Ersatz zum einst ablösefrei von Borussia Dortmund geholten Stürmer zu bezahlen.

Mittlerweile scheint Lewandowski realisiert zu haben, dass sein Traum ausgeträumt ist. Stattdessen integrierte er sich zunehmend in den Führungszirkel des FC Bayern. Im Winter machte ihn Kovac zu einem der Vizekapitäne, was Lewandowski ganz cool fand. Im Zuge dessen soll der gerne etwas egomanisch wirkende Lewandowski im Mannschaftskreis aufgetaut sein.

Dafür gab es für ihn im Gegenzug die lange vermisste verbale Rückendeckung der Bosse. Als Ex-Spieler Dietmar Hamann Lewandowski als "Einzelgänger" mit "lustlosem Verhalten" und als "Problem für Bayern München" bezeichnete, verteidigten ihn die Bosse. "Robert hat sich total geändert und ist ein richtiger Bayern-Spieler geworden", sagte Präsident Uli Hoeneß.

Zuletzt erklärte Lewandowski in der Welt gar, dass er sich ein Karriereende beim FC Bayern "sehr gut vorstellen" könne. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, Lewandowski selbst will nach eigener Auskunft noch "fünf bis sieben Jahre auf höchstem Level spielen" und demzufolge gerne verlängern. Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigte neulich baldige Gespräche an.

Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern - FC Liverpool © getty 1/29 Aus die Maus im Achtelfinale: Der FC Liverpool ist eine Nummer zu groß für den FC Bayern. Drei Münchner kassieren beim 1:3 in der Allianz Arena die Note 5, beim Team von Jürgen Klopp überzeugen vor allem zwei Spieler. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Sah beim 0:1 durch Mane schlecht aus, als er seinen Kasten unnötigerweise verließ und sich dann auch noch einfach umkurven ließ. Parierte in der ersten Halbzeit noch einen scharfen Schuss von Robertson. Note: 4,5. © getty 3/29 RAFINHA: Ließ sich vor dem zwischenzeitlichen 0:1 von Mane abkochen. Auch in der Folge mit Problemen gegen den wendigen und pfeilschnellen Senegalesen. Nach vorne fand der Brasilianer kaum statt. Note: 5. © getty 4/29 NIKLAS SÜLE: Der Innenverteidiger löste seine Aufgabe ordentlich. Die drei Gegentore konnte aber auch er nicht verhindern. Note: 3,5. © getty 5/29 MATS HUMMELS: Machte zunächst ein gutes Spiel und gewann bis zum 1:2 durch van Dijk jeden Zweikampf. Beim Kopfballtor des Niederländers eilte er Martinez zur Hilfe, verlor aber ebenfalls das Duell in der Luft und stand auch beim 1:3 zu weit weg. Note: 4. © getty 6/29 DAVID ALABA: Stand gegen Salah stabil. Konzentrierte sich aber hauptsächlich auf seine Defensivaufgaben. Dementsprechend ging nach vorne nicht viel. Note: 3,5. © getty 7/29 JAVI MARTINEZ (bis 72.): Machte das, was er machen sollte: Zweikämpfe gewinnen und Löcher stopfen. Stand - ähnlich wie Hummels - nicht ideal, als van Dijk seinen wuchtigen Körper in den Münchner Nachthimmel drückte. Note: 3,5. © getty 8/29 THIAGO: Ließ seine brillanten Pässe und herausragenden Ideen, die ihn normalerweise auszeichnen, vollkommen vermissen. Initiierte kaum einen Angriff. Note: 4,5. © getty 9/29 JAMES RODRIGUEZ (bis 79.): Ein Spiel, das so gar nicht auf den Kolumbianer zugeschnitten war. Konnte offensiv kaum Akzente setzen, weil er vornehmlich mit Defensivaufgaben betraut wurde. Note: 4. © getty 10/29 SERGE GNABRY: Wenn überhaupt mal etwas nach vorne ging bei den Hausherren, war Gnabry beteiligt. Das geschah an diesem Mittwochabend nicht sonderlich häufig. Hauptverantwortlich dafür, dass Bayern überhaupt ein Tor erzielte. Note: 3. © getty 11/29 FRANCK RIBERY (bis 61.): War durchaus engagiert, lief sich allerdings vor allem im ersten Durchgang immer wieder gegen Alexander-Arnold fest. Kein gutes Spiel des Franzosen. Note: 5. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte gleich zu Beginn eine gute Chance, wurde aber von van Dijk im letzten Moment am Abschluss gehindert. In der Folge hing der Pole in der Luft. Note: 5. © getty 13/29 KINGSLEY COMAN (ab 61.): Kam für den schwachen Ribery, blieb in seinen Bemühungen aber wirkungslos. Note: 4. © getty 14/29 LEON GORETZKA (ab 72.): Ersetzte den ausgelaugten Martinez. Konnte dem Spiel nicht mehr die entscheidende Wende geben. Ohne Bewertung. © getty 15/29 RENATO SANCHES (ab 79.): Ersetzte James und holte sich kurz vor Schluss noch die Gelbe Karte ab. Ohne Bewertung. © getty 16/29 FC LIVERPOOL - ALISSON BECKER: Blieb beim Billard-Gegentor durch den eigenen Mitspieler machtlos. Verlebte ansonsten einen sehr ruhigen Arbeitstag. Musste nur zwei Bälle parieren. Note: 3,5. © getty 17/29 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Weitaus stärker als im Hinspiel. Hielt Ribery dank seiner Schnelligkeit in Schach. Entfachte zudem Druck nach vorne, schlug mit sieben Flanken die meisten seines Teams - jedoch ohne nennenswerten Ertrag. Note: 2. © getty 18/29 JOEL MATIP: Traf zwar aus dem Nichts ins eigene Tor und ließ die Hausherren so auf das Viertelfinale hoffen, blieb davon aber unbeeindruckt und holte sich mit vielen gewonnenen Zweikämpfen gegen Lewandowski das Selbstvertrauen zurück. Note: 3. © getty 19/29 VIRGIL VAN DIJK: Bewies eindrucksvoll, warum er so wichtig für die Klopp-Elf ist. Bereitete das 1:0 mit einem feinen Flugball vor, köpfte das entscheidende 2:1 selbst. Schaltete ganz nebenbei auch noch Lewandowski aus. Note: 1. © getty 20/29 ANDREW ROBERTSON: Solide Defensivleistung des Schotten, der nur beim 1:1 gegen Gnabry zu spät war. Gab in der Schlussphase der ersten Hälfte sogar einen gefährlichen Schuss auf Neuers Tor ab. Verrichtete in der Folge seinen Job unauffällig. Note: 3. © getty 21/29 JORDAN HENDERSON (bis 13.): Stand nach seiner starken Leistung im Hinspiel erneut in der Startelf der Reds, sein Arbeitstag dauerte wegen einer Verletzung aber nur 13 Minuten. Ohne Bewertung. © getty 22/29 JAMES MILNER: Bestach durch vorbildlichen Einsatz und Köpfchen in der Zweikampfführung. Wo der Ball war, war auch der englische Routinier. Schlug darüber hinaus die Ecke zum 2:1 durch van Dijk. Note: 2. © getty 23/29 GEORGINO WIJNALDUM: Wie Milner mit einer extrem hohen Arbeitsrate. War eigentlich überall zu finden und präsentierte sich auch im Spiel mit dem Ball sicher. Brachte knapp 80 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 2. © getty 24/29 SADIO MANE: Ganz feine Vorstellung des früheren Salzburgers, der nicht nur bei seinem Tor zum 1:0 Katz und Maus mit der Münchner Abwehr spielte. Bescherte Rafinha und Co. einen Abend zum Vergessen und setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Note: 1. © getty 25/29 MOHAMED SALAH: Prüfte Neuer bis auf einen zu unplatzierten Schuss in Hälfte zwei kaum. Legte dafür das 3:1 traumhaft per Außenrist vor. Arbeitete zudem emsig mit zurück. Mannschaftsdienlicher Auftritt des Ägypters. Note: 2. © getty 26/29 ROBERTO FIRMINO: Trat bis auf einen wuchtigen Schuss in der 25. Minute, der Neuers Gehäuse nur knapp verfehlte, kaum mit nennenswerten Offensivszenen in Erscheinung. Beeindruckte trotzdem - mit viel Spielverständnis und Spielwitz. Note: 2,5. © getty 27/29 FABINHO (ab 13.): Kam früh für den verletzten Henderson. Lieferte sich danach ein Privatduell mit James, bei dem ihn der Kolumbianer immer wieder alt aussehen ließ. Spielte zudem einige Fehlpässe, die aber unbestraft blieben. Fahrige Vorstellung. Note: 4. © getty 28/29 DIVOCK ORIGI (83.): Kam für den umtriebigen Firmino. Fiel nicht mehr auf. Ohne Bewertung. © getty 29/29 ADAM LALLANA (ab 87.): Ersetzte den erschöpften Milner, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Ohne Bewertung.

Der FC Bayern flirtet mit Werner

Im Hintergrund aber baut der Klub eine Drohkulisse namens Timo Werner auf. Klub und Spieler flirten fast so öffentlich miteinander, wie Lewandowski einst mit Real geflirtet hatte. Werner ist deutscher Nationalstürmer. Er würde kommen, um zu spielen. Er ist jung, er ist ein neues Gesicht, das nach den jüngsten Enttäuschungen für einen Umbruch stehen würde. Der FC Bayern schaut sich nach Alternativen zu Lewandowski um.

Ihm selbst scheint diese Entwicklung naturgemäß gar nicht zu gefallen. Vor einem Jahr forderte er noch "neue Top-Spieler" von den Bossen, nun erklärte er angesprochen auf die Notwendigkeit eines neuen Stürmers: "Wir haben auch jetzt schon Möglichkeiten, um mir eine Pause zu geben, mit Thomas Müller und Serge Gnabry. Sie können beide auch in der Spitze spielen." Und überhaupt: "In der vergangenen Saison habe ich mehrfach Pausen bekommen, und im Nachhinein muss ich sagen, dass sie mir gar nicht so gutgetan haben."

Auch Lewandowski scheint zu merken: das Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihm und seinem Arbeitgeber hat sich in den vergangenen Monaten verschoben. Seine erneut blasse Vorstellung in diesem Alles-oder-nichts-Spiel gegen Liverpool rundete diese Entwicklung ab.