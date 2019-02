FC Liverpool vs. FC Bayern München: Wer überträgt den FCB live im TV und Livestream?

Am Dienstag, den 19. Februar treffen der FC Liverpool und der FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Duell im TV und Liivestream verfolgen könnt.

Während der FC Bayern am vergangenen Freitag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg heran musste, hatte der FC Liverpool eine neuntägige Pause vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Die Reds nutzten die freie Zeit für ein Kurztrainingslager im spanischen Marbella.

FC Liverpool - FC Bayern München: Wer überträgt im TV und Livestream?

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Königsklasse hat das ZDF nach vielen Jahren abgegeben.

Die Rechte für die Champions League teilen sich der Streamingdienst DAZN und Sky. Dabei gibt es unterschiedliche Übertragungen in Österreich und Deutschland.

Der Pay-TV-Sender Sky hat das Spiel vom FC Liverpool gegen den FC Bayern München sowohl in Deutschland als auch in Österreich live im Programm, da er sich das Duell im Zuge der German Rule exklusiv gesichert hat. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

Nach dem Abpfiff sind alle Highlights der Begegnungen in der Champions League einzeln auf DAZNabrufbar. Das betrifft auch die Spiele, die live auf Sky übertragen wurden. Außerdem gibt es auf DAZN die Möglichkeit, alle Spiele in voller Länge im Re-Live anzuschauen.

Das heißt, alternativ zum Sky-Abo bietet DAZN für 9,99 Euro einen Großteil der Spiele live in voller Länge und die verbleibenden Partien zu einem späteren Zeitpunkt auf Abruf in voller Länge.

Liverpool vs. Bayern: Die Daten zum Achtelfinal-Hinspiel

Die Begegnung zwischen dem Team von Jürgen Klopp und Bayern München beginnt am Dienstag um 21 Uhr im legendären Anfield, welches rund 54.000 Zuschauern Platz bietet. Der italienische Schiedsrichter Gianluca Rocchi wird die Partie leiten.

FC Bayern zu Gast beim FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellung

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firminho, Mane

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle (Boateng), Hummels, Alaba, Martinez (James), Thiago, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Ribery (Coman)

Champions League: Die Übertragung der Achtelfinals

Achtelfinal-Hinspiele:

Datum Heimteam Auswärtsteam Liveticker Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 19.02.2019 Olympique Lyon FC Barcelona SPOX DAZN DAZN 19.02.2019 FC Liverpool FC Bayern München SPOX Sky Sky 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City SPOX DAZN DAZN 20.02.2019 Atletico Madrid Juventus Turin SPOX Sky Sky

Achtelfinal-Rückspiele: