Champions League, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Die Achtelfinal-Partien der Champions League sind ausgelostet wurden. SPOX gibt euch einen Überblick, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Bayern trifft auf Liverpool, Borussia Dortmund bekommt es mit Tottenham zu tun und Schalke 04 muss gegen Manchester City ran.

Wo und wann finden die Achtelfinal-Partien statt?

Am 12. und 13., sowie am 19. und 20. Februar finden die Hinspiele des Achtelfinals statt. Die Rückspiele steigen am 5. und 6., sowie am 12. und 13. März.

Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Ab dem Achtelfinale gilt die sogenannte German Rule.

Achtelfinale: Hinspiele

Da drei deutsche Teams das Achtelfinale erreicht haben, darf Sky zuerst ein Spiel auswählen. Die Hinspiele der anderen deutschen Mannschaften werden von DAZN exklusiv übertragen, können aber bei Sky in der Konferenz verfolgt werden.

Achtelfinale: Rückspiele

Bei den Rückspiele ist die Aufteilung wie folgt: Sky überträgt alle Partien mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die Parallelspiele des Tages. Alle Partien zeigt Sky in der Konferenz.

Achtelfinale Hinspiel, Woche 1 Hinspiel, Woche 2 Rückspiel, Woche 1 Rückspiel, Woche 2 Dienstag Pick 1: Sky (DAZN: Parallelspiel) Pick 2: DAZN (Sky: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Mittwoch Pick 3: Sky (DAZN: Parallelspiel) Pick 4: DAZN (Sky: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel) Sky (DAZN: Parallelspiel)

Wie sich die Aufteilung zwischen den beiden Sendern im weiteren Verlauf der Champions-League-Saison verhält, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick