FC Bayern gegen Benfica heute live: Champions League im TV und Livestream sehen

Am heutigen Dienstagabend spielt der FC Bayern München gegen Benifica Lissabon am 5. Spieltag der Champions League. Wo Ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern hat nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga neun Punkte Rückstand auf den BVB. Gegen Benfica will der FCB in der Champions League nach zuletzt zwei sieglosen Spielen zurück in die Erfolgsspur finden. Im Hinspiel gewannen die Bayern dank einer starken Leistung von Renato Sanches mit 2:0 in Lissabon. Mit einem Punktgewinn wäre der FC Bayern sicher im Achtelfinale.

FC Bayern gegen Benfica: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gruppenspiel zwischen Bayern München und Benfica wird am heutigen Dienstag, 27. November, in der Allianz Arena in München ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

FC Bayern vs. Benfica heute im Livestream, TV und Liveticker verfolgen

Im Free-TV ist das Heimspiel des FCB gegen Benfica heute nicht zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie in Deutschland live und exklusiv. In Österreich hingegen, zeigt Sky AS Rom gegen Real Madrid live und exklusiv. Auf Sky Sport 2 HD startet die Vorberichterstattung um 19.30 Uhr. Ab 20.50 Uhr kann man sich dann zwischen dem Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD und der Konferenz auf Sky Sport 1 HD mit unter anderem TSG Hoffenheim gegen Shakhtar Donezk entscheiden. Für Abonnenten von Sky ist auch ein Livestream auf Sky Go verfügbar.

Der Stramingdienst DAZN liefert euch die Highlights der Partie ab 23 Uhr. DAZN zeigt alle anderen Dienstags-Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv. Wie die Aufteilung der beiden Sender abgestimmt ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bayern gegen Benfica heute im Liveticker verfolgen

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream sehen kann, hat die Möglichkeit, alle Spiele der UEFA Champions League im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

FCB vs. Benfica heute live: Der fünfte Spieltag in der Champions League

Beim Hinspiel am ersten Spieltag der Champions League in Lissabon überzeugte vor allem Renato Sanches. Bei seinem ehemaligen Verein machte er sein bis dahin bestes Spiel im Trikot der Bayern. Sanches traf in der 54. Minute zum 2:0-Endstand. Robert Lewandowski hatte die Bayern zuvor früh in Führung gebracht.

© getty

FC Bayern München gegen Benfica Lissabon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern: Neuer- Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Sanches - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski

Neuer- Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Sanches - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski Aufstellung Benfica Lissabon: Vlachodimos - Grimaldo, Diaz, Conti, Almeida - Pizzi, Fesja, Fernandes - Cervi, Jonas, Silva

FC Bayern München und Benfica Lissabon in Gruppe E

Vier von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse der Bayern und die Tabelle in Gruppe E sehen wie folgt aus:

Benfica Lissabon - FC Bayern 0:2

FC Bayern - Ajax Amsterdam 1:1

AEK Athen - FC Bayern 0:2

FC Bayern - AEK Athen 2:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern 4 7:1 6 10 2 Ajax Amsterdam 4 6:2 4 8 3 Benfica Lissabon 4 4:6 -2 4 4 AEK Athen 4 2:10 -8 0

FC Bayern am 5. Spieltag gegen Benfica: Wer spielt sonst noch?

Mit Bayern München und TSG Hoffenheim sind am Dienstag zwei deutsche Teams im Einsatz. Außerdem spielen noch Juventus, Manchester City, Manchester United und Real Madrid. Hier gibt es den Überblick aller Spiele: