Seit der Saison 2018/19 teilen sich Sky und DAZN die Rechte für die UEFA Champions League. In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Tag ein Spiel, die anderen Partien werden in voller Länge auf DAZN gestreamt. Hier erfahrt ihr, welches Match am Dienstag auf Sky übertragen wird.

Am Dienstag werden insgesamt acht Partien ausgetragen: Zwei Spiele werden bereits um 18.55 Uhr angepfiffen, die anderen sechs Matches um 21 Uhr.

Champions League live: Dieses Spiel zeigt Sky heute im TV

Wie an jedem Spieltag in der Gruppenphase sieht die Verteilung zwischen Sky und DAZN wie folgt aus: Sky überträgt ein Spiel live und exklusiv, DAZN hat die anderen sieben Partien im Programm. Sky bietet zudem eine Konferenz mit allen Matches an.

Am Dienstag hat sich Sky für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke 04 und Galatasaray entschieden. Am Mittwoch überträgt der Pay-TV-Sender FC Bayern gegen AEK Athen.

Neben der Live-Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream im Internet an: Sky Go. Dieser ist nur für Sky-Kunden verfügbar und dementsprechend ebenfalls kostenpflichtig.

Champions League heute live: TV und Livestream

Neben den Schalkern ist am Dienstag aus der Bundesliga noch die TSG Hoffenheim im Einsatz. Außerdem trifft der SSC Neapel auf PSG, Inter auf Barca und Klopps Liverpool gastiert in Belgrad.

Hier gibt es einen Überblick über alle Partien am 4. Spieltag der Champions League sowie der Übertragung im TV und Livestream. Es gilt zu beachten, dass die Übertragungsrechte der einzelnen Partien in Deutschland und Österreich nicht komplett gleich sind.

Datum und Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT Dienstag, 06.11. - 18.55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 18.55 Uhr Roter Stern Belgrad - FC Liverpool DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 21 Uhr Atletico - BVB DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 21 Uhr Inter - FC Barcelona DAZN Sky Dienstag, 06.11. - 21 Uhr Spurs - Eindhoven DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 21 Uhr SSC Neapel - PSG DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 21 Uhr FC Porto - Lok. Moskau DAZN DAZN Dienstag, 06.11. - 21 Uhr FC Schalke 04 - Galatasaray Sky DAZN

Champions League live im TV und Livestream sehen

Sowohl Sky als auch DAZN sind kostenpflichtig. Wer also die Champions League live sehen will, muss sich ein Abonnement zulegen.

Bislang steht lediglich fest, welcher Broadcaster welche Spiele in der Gruppenphase überträgt (hier nachlesen). Ab der K.o.-Phase hängt die Verteilung davon ab, wie viele deutsche Teams die Gruppe überstehen. Denn dann greift die German Rule - was diese genau bedeutet, erfahrt ihr hier. Das sind wichtigsten Infos zur Aufteilung zwischen Sky und DAZN:

Von den 110 Spielen, die live auf DAZN gezeigt werden, gibt es 104 Spiele exklusiv und in voller Länge.

Auf Sky kommen insgesamt 34 Spiele - 28 davon exklusiv in voller Länge.

Ab dem Halbfinale übertragen sowohl Sky als auch DAZN die Spiele: Das Finale wird also bei beiden Anbietern zu sehen sein.

Sky besitzt Konferenz-Rechte: Immer, wenn mindestens zwei Spiele zur gleichen Uhrzeit angestoßen werden, hat Sky eine Konferenz.

Highlights gibt es bei beiden Anbietern zu sehen.

Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN: So geht's

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2016 ins Leben gerufen wurde. Seitdem hat sich DAZN zahlreiche Rechte für Live-Übertragungen gesichert. Neben der Champions League hat DAZN auch die Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

Aber nicht nur Fußball-Fans sind bei DAZN richtig aufgehoben: Neben den US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL überträgt DAZN auch Tennis, Darts und Boxen. Zusätzlich ist DAZN immer auf der Suche nach Highlights, die ebenfalls gestreamt werden.

DAZN kostet dabei nur 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat bei DAZN ist dabei sogar kostenlos.

