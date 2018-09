Schalke vs. Porto, Schiedsrichter: Wer pfeift das Champions-League-Spiel von S04?

Am Dienstag, den 18. September, trifft der FC Schalke 04 am 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison auf den FC Porto. Wer pfeift die Partie? Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Schiedsrichter.

Anstoß in der Schalker Veltins-Arena ist heute um 21 Uhr (hier geht's zum LIVETICKER). Zuletzt starteten die Königsblauen in der Saison 14/15 in der Königsklasse.

Schalke gegen Porto: Jesus Gil Manzano ist der Schiedsrichter

Als Unparteiischer leitet der Spanier Jesus Gil Manzano die Partie. Er ist 34 Jahre alt und pfeift gewöhnlich in der spanischen Primera Division. Sein Debüt in La Liga gab er am 25. August 2012, also vor rund acht Jahren.

Erst in diesem Sommer stieg Gil Manzano in die Eilte-Gruppe der UEFA-Schiedsrichter auf. In der Champions League hat er zuvor nur zwei Spiele geleitet, beide in der Gruppenphase des vergangenen Jahres: Anderlecht - Glasgow (0:3) und Benfica - Basel (0:2). Dazu kommen sieben Einsätze in der Europa League.

Gil Manzano hat dennoch viel Erfahrung: 120 Spiele in La Liga, dazu 22 Spiele im Pokal und 69 in der zweiten spanischen Liga. Auch in der WM-Qualifikation kam er schon zum Einsatz.

Die letzten Champions-League-Spiele von Jesus Gil Manzano