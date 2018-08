Fußball heute live: Champions-League-Qualifikation - Wer spielt Wann und Wo?

Die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation startet am heutigen Dienstag, den 7. August. 20 Mannschaften kämpfen in der letzten Qualifikationsrunde vor den Playoffs um die begehrten Plätze der Champions League Gruppenphase. SPOX zeigt alle Informationen zur dritten Runde der Champions League Qualifikation.

Die Gewinner aus diesen Partien spielen in den Playoffs um den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse. Ab dieser Runde werden auch alle Spiele von der UEFA vermarktet. Unterlegene Mannschaften dürfen an der Gruppenphase der UEFA Europa-League 2018/19 teilnehmen.

Fußball heute live: Quali für die Champions League

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Austragungsort 7. August 16.00 Uhr FC Astana Dinamo Zagreb Astana Arena (Kasachstan) 7. August 19.00 Uhr Qarabag Agdam FK BATE Borissow

Tofiq-Bəhramov-Stadion (Baku) 7. August 19.15 Uhr Malmö FF Videoton FC Swedbank Stadion (Schweden) 7. August 19.30 Uhr Slavia Prag Dynamo Liew Eden Arena (Tschechien) 7. August 20.00 Uhr Standard Lüttich Ajax Amsterdam Stade Sclessin (Belgien) 7. August 20.30 Uhr FK Roter Stern Belgrad Spartak Trnava Stadion Roter Stern (Serbien) 7. August 21.00 Uhr Benfica Lissabon Fenerbahçe Istanbul A Luz (Portugal)

CL-Quali heute live: Ergebnisse der Hinspiele der ersten beiden Runden

Die ersten beiden Runden der Qualifikation verliefen ohne nennenswerte Überraschungen. Die Favoriten konnten sich bisher größtenteils durchsetzen. In der kommenden Qualifikationsrunde betreten namhafte Teams wie Ajax Amsterdam, Fenerbahce und Benfica die europäische Bühne.

Champions-League-Qualifikanten aus der Bundesliga

Für die Champions-League-Saison 2018/19 sind keine deutschen Teams in den Qualifikationsrunden vertreten. Der FC Bayern München, die TSG Hoffenheim, der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund stehen bereits sicher in der Gruppenphase der Champions League.

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Die Champions League wird ab der Saison 2018/19 auf DAZN übertragen. Zusammen mit Sky teilt sich der Streamingdienst DAZN für die nächsten drei Jahre die Übertragungsrechte für die Königsklasse.

Champions League: Termine, restlicher Spielplan und Auslosung

Datum Ereignis 07./08. August 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel 14. August 3. Qualifikationsrunde, Rückspiel 06. August Auslosung: Playoff-Spiele 21./22. August Playoffs: Hinspiele 28./29 August Playoffs: Rückspiele

