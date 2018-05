Roma - Liverpool 4:2, Jürgen Klopp: "Die beiden Tore am Ende sind wie Zahnweh"

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Fenerbahce -

Nach der 2:4 Niederlage beim AS Rom im Halbfinale des Champions-League-Rückspiels hat Jürgen Klopp das Glück seiner Mannschaft betont, das Finale dennoch erreicht zu haben. Eusebio Di Francesco gab sich derweil als fairer Verlierer und will die Erkenntnisse mit in die neue Saison nehmen. Die Stimmen zum zweiten CL-Halbfinale.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Das Spiel war wahnsinnig intensiv zum Anschauen. Es war fast unser schlechtestes Spiel in der Champions League und auch eine verdiente Niederlage. Normalerweise sind die drei da vorne richtig involviert, heute aber irgendwann nicht mehr. Die beiden Tore am Ende sind wie Zahnweh, das braucht kein Mensch. Heute mussten wir das erste Mal ein bisschen Glück in Anspruch nehmen, aber das passt schon."

Loris Karius (Torwart FC Liverpool) über ...

... den Einzug ins Finale: "Ich bin in meiner ersten Champions-League-Saison und stehe dann direkt im Finale, besser geht's nicht. Jetzt müssen wir noch ein Spiel gewinnen und können die Krönung schaffen. "

... über die Entwicklung unter Klopp: "Wir alle verstehen Klopps Konzept und ziehen voll mit. Die einzelnen Spieler haben sich enorm entwickelt und wir haben die Defensive stabilisiert. Wir sind im Laufe der Saison gewachsen. Klopp bringt viel Erfahrung mit. Es kauft ihm jeder ab, was er da redet. Jeder will für ihn durchs Feuer gehen. Wir sind nicht zu Unrecht im Finale und wollen uns nicht verstecken."

Andy Robertson (FC Liverpool): "Diese Fans verdienen das Finale und sie werden in Kiew eine großartige Zeit haben, egal wie es ausgeht. Wir haben heute verloren, aber sie haben alles reingeworfen. Wir alle waren brillant in dieser Saison."

James Milner (FC Liverpool): "Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem Ergebnis anfangen soll. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen - ein Ergebnis auch mal runterspielen zum Beispiel. Das erste Gegentor war lächerlich, aber im Großen und Ganzen haben wir gut gespielt. Heute ging es einfach nur darum, irgendwie weiterzukommen. Wir stehen im Finale und haben auf dem Weg dorthin einige sehr gute Teams geschlagen."

Champions-League-Halbfinale, AS Rom - FC Liverpool: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Liverpool hat sich ins Finale der Champions League gezittert. Der zuletzt überragende Mo Salah war diesmal jedoch nicht der herausragende Mann. Die Einzelkritik und die Noten zum Halbfinale. © getty 2/29 Alisson: Beim frühen Gegentor noch machtlos gegen Mane, hielt er dessen Abschluss aus kürzester Distanz mit einem Topreflex (25.). Bei Wijnaldums Tor dann zu zögerlich und mit einer Teilschuld. Später stark gegen Firmino. Note: 3,5. © getty 3/29 Alessandro Florenzi: Zog mehrfach aus der zweiten Reihe ab, blieb dabei jedoch ohne Glück. Leistete sich defensiv naive Ballverluste und rückte beim 1:2 zu langsam raus. Überhartes Foul gegen Mane, bei dem er mit Gelb gut bedient war. Note: 4. © getty 4/29 Kostas Manolas: Stand vor dem frühen Gegentor nicht gut gegen Mane. Hatte kurz darauf Glück, dass sein klares Foul gegen Wijnaldum und sein Schubser gegen Mane nicht gewertet wurden. Stabilisierte sich in der Folge und war stark im Zweikampf. Note: 3. © getty 5/29 Federico Fazio: Im Zweikampf und im Stellungsspiel von Beginn an wacher als sein Nebenmann. Unter anderem stabil bei Salahs Schussversuch in der 38. Minute. Note: 2,5. © getty 6/29 Aleksandar Kolarov: Schaltete sich häufig nach vorne mit ein und hatte viele Ballaktionen, leistete sich jedoch auch viele Ballverluste und ließ im letzten Drittel die Genauigkeit vermissen. Bereitete das 3:2 vor. Note: 3. © getty 7/29 Lorenzo Pellegrini: Wirkte enorm verunsichert. Spielte viele ungenaue Pässe, setzte diesen mit einem verheerenden Freistoß in der 45. Minute und einer missratenen Ballannahme kurz nach der Pause die Krone auf. In der 53. ausgewechselt. Note: 5. © getty 8/29 Daniele De Rossi: Führte sich mit rabiatem Einsteigen gegen Salah ein. Anschließend weiter giftig, dabei aber mehrfach zu spät. Machte in der 69. für Gonalons Platz. Note: 3,5. © getty 9/29 Radja Nainggolan: Spielte einen fatalen Fehlpass vor dem 0:1. Gab die meisten Torschussvorlagen (fünf) und eroberte die meisten Bälle, aber auch weitere Ungenauigkeiten. Erzielte kurz vor Schluss noch einen Doppelpack zum 3:2 und 4:2. Note: 3. © getty 10/29 Patrik Schick: Unglücklicher Auftritt. War in der ersten Halbzeit quasi unsichtbar, gewann nahezu keinen Zweikampf und war nur an einem einzigen Torschuss beteiligt. Note: 5. © getty 11/29 Edin Dzeko: Anfangs wirkungslos. Köpfte den Ball vor dem 1:2 unglücklich zurück. Bewies dann beim 2:2 seine Abschlussqualitäten. War in der Folge gefährlich und nah dran am Doppelpack. Gab mit Abstand die meisten Schüsse ab (neun). Note: 2,5. © getty 12/29 Stephan El Shaarawy: Machte Dampf über links und köpfte vor dem Eigentor von Milner den Ball zur Mitte. Setzte einen abgefälschten Schuss an den Pfosten (35.). Dreiste Schwalbe im Strafraum (39.). Gab den Schuss vor dem 2:2 ab. Note: 2,5. © getty 13/29 Cengiz Ünder: Ersetzte ab der 53. Minute Pellegrini. Hatte in der 60. Minute die große Chance, scheiterte jedoch freistehend an Karius. Auch sonst recht auffälliger Auftritt. Erzwang den Handelfmeter in der 93. Note: 2,5. © getty 14/29 Maxime Gonalons: Kam in der 69. für De Rossi. Gab einen guten Schuss ab und brachte 95 Prozent seiner Pässe an den Mann. Schaffte es aber auch nicht mehr, dass Wunder möglich zu machen. Note: 3. © getty 15/29 Mirko Antonucci: Ab der 75. für El Shaarawy auf dem Platz. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Loris Karius: Fing die zahlreichen Flanken der Roma in der Anfangsphase sicher ab. Beim Slapstick-Gegentor schuldlos. Ließ den Ball beim 2:2 genau vor Dzekos Füße prallen. Bei den letzten Gegentoren wieder chancenlos. Note: 3,5. © getty 17/29 Trent Alexander-Arnold: Legte eine schwache Passquote auf (51 Prozent) und stand vor dem 2:2 völlig falsch. Hatte Glück, dass es nach seinem Handspiel keinen Elfer gab (63.) und zeigte weiter ein schwaches Stellungsspiel. Note: 5,5. © getty 18/29 Dejan Lovren: Schoss Milner vor dessen Eigentor den Ball unglücklich an den Kopf. Klärte zwischenzeitlich einige Bälle stark (mit Abstand meiste klärende Aktionen), stellte sich dann ungeschickt im Zweikampf mit El Shaarawy an (44.). Note: 4 © getty 19/29 Virgil van Dijk: Stabilster Defensivspieler der Reds. Bei Flanken von außen nutzte er seine Größe und köpfte beinahe alle Bälle aus der Gefahrenzone. Note: 3,5. © getty 20/29 Andrew Robertson: Setzte sich mit seinen dynamischen Flankenläufen immer wieder durch. Unter anderem mit einer überragenden Vorlage vor Manes Großchance (25.). Vor Ünders Großchance jedoch schläfrig. Note: 3. © getty 21/29 Georginio Wijnaldum: Spielte seine Dynamik aus und stieß anfangs mehrfach in den Sechzehner. Erzielte das 2:1 mit voller Willenskraft. Tauchte im Anschluss etwas unter und nahm kaum noch am Spiel teil. Note: 3. © getty 22/29 Jordan Henderson: Unauffällige Partie auf der Sechs, weder positive noch negativ im Rampenlicht. Lief viele Wege zu. Sein Spielaufbau war jedoch schwach. Er spielte zwar viele Pässe, brachte jedoch nur Zweidrittel davon zum Mann. Note: 4,5. © getty 23/29 James Milner: Bei seinem Eigentor im Pech, dass ihm Lovren den Ball an den Kopf ballerte. Beinahe noch einmal unglücklich, als er einen El-Shaarawy-Schuss an den Pfosten abfälschte. Offensiv ohne Akzente. Legte die meisten Kilometer zurück. Note: 4. © getty 24/29 Mohamed Salah: War deutlich unauffälliger als im Hinspiel. Gab in der 14. Minute einen Schuss ab, ansonsten blass. Deutete seine starke Technik mehrfach, hatte außer einer starken Vorlage für Firmino aber wenig zu bieten. Note: 4. © getty 25/29 Roberto Firmino: Zeigte mit seinem perfekten Pass vor dem 1:0, was für ein starker Umschaltspieler er ist. Hatte einen großen Einfluss aufs Spiel, bereitete die meisten Torschüsse vor und scheiterte bei einem Schuss an Alisson (69.). Note: 2,5. © getty 26/29 Sadio Mane: Auffälligster Reds-Angreifer. Schloss beim 1:0 stark ab, machte auch bei seiner Chance in der 25. alles richtig und scheiterte nur am stark reagierenden Alisson. Ließ sich häufig zurückfallen und hatte einen großen Aktionsradius. Note: 2,5. © getty 27/29 Ragnar Klavan: Ersetzte ab der 83. Minute Mane. Verschuldete noch einen Handelfmeter. Ohne Bewertung. © getty 28/29 Dominic Solanke: Kam in der 87. für Firmino und holte sich kurz danach Gelb ab. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Nathaniel Clyne: Um Zeit von der Uhr zu nehmen, brachte ihn Klopp in der 93. für Alexander-Arnold. Ohne Bewertung.

Champions League: Die Ergebnisse der Halbfinal-Spiele

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 24.04.2018 20.45 Uhr FC Liverpool - AS Rom 5:2 25.04.2018 20.45 Uhr FC Bayern München - Real Madrid 1:2 01.05.2018 20.45 Uhr Real Madrid - FC Bayern München 2:2 02.05.2018 20.45 Uhr AS Rom - FC Liverpool 4:2

Eusebio Di Francesco (Trainer AS Rom): "Die Jungs haben etwas Außergewöhnliches geleistet. Ich kann Ihnen versichern, dass es für die Spieler nicht einfach ist zurückzukommen, wenn man durch zwei Geschenke an den Gegner 1:2 hinten liegt. Es war ein fast perfektes Spiel. Wir müssen daraus das Selbstbewusstsein ziehen, dass wir auf diesem Niveau konkurrieren können. Sie hatten 45 herausragende Minuten im Hinspiel, wir hatten 45 großartige Minuten hier. Das Team steht im Finale, das die kleinen Details auf seiner Seite hatte. Damit will ich die Leistung von Liverpool aber nicht schmälern, sie waren außergewöhnlich gut."

Federico Fazio (AS Rom): "Wir müssen ab jetzt Jahr für Jahr da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und nächstes Jahr wieder so weit kommen. Wir müssen positiv denken und den Kopf hochhalten."