Ex-Sportdirektor rät: Real Madrid sollte Mauro Icardi oder Harry Kane verpflichten.

Primera División Girona -

Levante Primera División Bilbao -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Real Madrid Primera División Sevilla -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Alaves Primera División Leganes -

Valencia Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Primera División Getafe -

Real Betis Primera División La Coruna -

Malaga Primera División Alaves -

Getafe Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Leganes Primera División Levante -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Girona Primera División Valencia -

Espanyol Primera División Villarreal -

Bilbao

Mit 15 Punkten Rückstand hat Real Madrid nur noch theoretische Chancen, den großen Rivalen FC Barcelona in LaLiga einzuholen. Predrag Mijatovic, einstiger Stürmer von Weltklasseformat und ehemaliger Sportdirektor der Königlichen, sieht vor allem in der Offensive großen Nachholbedarf und rät dem Klub zur Verpflichtung von Inter Mailands Kapitän Mauro Icardi oder Harry Kane von Tottenham Hotspur.

"Ich erwarte, dass Real in der nächsten Saison zurück in die Spur findet, da es im Sommer große Spieler verpflichten wird", erklärte der Serbe, der zwischen 2006 und 2010 für die sportliche Entwicklung in Madrid verantwortlich war gegenüber der italienischen Zeitung Corriere dello Sport.

"Real braucht einen Mittelstürmer", fordert der Serbe und bringt dabei Kane und Icardi ins Spiel: "Sie schießen beide viele Tore. Ich weiß nicht, wen ich holen würde, doch ich weiß, dass Argentinier nie Probleme haben, sich an das Leben und den Fußball in Spanien zu gewöhnen."

Der Argentinier Icardi, der Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert hat, erzielte in der laufenden Spielzeit 22 Treffer in 24 Ligaspielen. "Ich mag ihn, da er jung ist und einen Torriecher hat", lobt Mijatovic.

Kane kommt in 29 Partien in der Premier League auf 24 Treffer. Zusätzlich traf er in seinen sieben Champions-League-Einsätzen siebenmal.