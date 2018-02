FC Bayern-Gegner Besiktas: Schlüsselspieler, Spielweise und Saisonverlauf

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Besiktas. Der türkische Meister ist für viele eine große Unbekannte. Wer sind eigentlich die Schlüsselspieler bei den Türken? Wie spielen sie? Und wie lief bislang ihre Saison?

Nachdem der FC Bayern die Gruppenphase der Champions League auf dem zweiten Platz hinter Paris Saint-Germain abschloss, war das Bangen vor der Auslosung des Viertelfinals groß. Die möglichen Gegner hatten klangvolle Namen: Barcelona, Manchester, Liverpool.

Als Losfee und Ex-Bayern-Star Xabi Alonso die Kugel öffnete, war die Erleichterung groß. Der Name, der auf dem Zettel stand: Besiktas JK. Damit entging der deutsche Rekordmeister den ganz großen Namen auf europäischer Ebene. Stattdessen trifft er auf einen der ganz großen Namen der Türkei.

"Besiktas hat eine sehr gute Truppe, die Qualität haben wir in der Gruppenphase gesehen", sagte Bayerns Jerome Boateng nach der Auslosung.

Besiktas: Souverän durch die Gruppenphase - Wagner Love als Tosun-Ersatz

In der Tat bestritt Besiktas die Gruppenphase sehr souverän. Gegen RB Leipzig, AS Monaco und den FC Porto blieben die Türken ungeschlagen und zogen als Gruppenprimus mit elf Punkten in die K.o.-Phase ein. Gegen den deutschen Vizemeister RBL gewann die Mannschaft von Trainer Senol Günes beide Spiele.

Erfolgreichster Torschütze ist - oder vielmehr: war - Nationalspieler Cenk Tosun mit vier Toren. Allerdings verließ der Stürmer den Verein im Winter für satte 22 Millionen Euro und wechselte zum FC Everton. Finanzielle Altlasten und dessen steile Entwicklung zwangen die Verantwortlichen dazu, ihren wohl besten Spieler ziehen zu lassen.

Kurz vor Transferschluss wurde mit dem Brasilianer Vagner Love adäquater Ersatz zum Schnäppchenpreis verpflichtet - der letztjährige Torschützenkönig der Süper Lig (23 Tore) war Günes' Wunschlösung, ist er doch ein ähnlicher Spielertyp wie Tosun. Vagner Love kam für drei Millionen Euro von Alanyaspor, dem er mit seinen Treffern zum Klassenerhalt verholfen hatte.

Der Brasilianer ist mit seinen 33 Jahren zwar bereits im Herbst seiner Karriere, mit seiner Beidfüßigkeit und Schnelligkeit aber nach wie vor brandgefährlich. Obendrein ist er sehr beweglich und sucht Eins-gegen-eins-Situationen. Mit zwei Toren in zwei Spielen stellte er dies bei seinem neuen Arbeitgeber bereits unter Beweis. Er scheint mit seiner Spielweise besser ins System zu passen als der wenig überzeugende Strafraum-Stürmer Alvaro Negredo.

Die Verteilung der Champions-League-Tore von Cristiano Ronaldo: Manuel Neuers Albtraum © getty 1/12 Cristiano Ronaldo und die Champions League und die Tore - eine innige Beziehung. Am 14. Februar 2018 erzielte CR7 einen Doppelpack gegen PSG und damit seine Tore 100 und 101 in der Königsklasse. Doch damit nicht genug... © getty 2/12 Dass da nicht einmal Lionel Messi mithalten kann, ist schon eine Ansage. CR7 hat mit 101 Buden den Rekord für die meisten CL-Treffer für ein einzelnes Team - Messi kommt aktuell auf 97. Bei den meisten CL-Toren insgesamt kommt Ronaldo gar auf 116. © getty 3/12 95 Spiele, 101 Tore - das sind die Zahlen von CR7 für Real Madrid in der CL. Damit hat er klubintern Rang eins locker in der Tasche. Es folgen: Raul (130 Spiele, 66 Tore), Benzema (80/41) und Morientes (58/17). © getty 4/12 Gehen wir mal in die Analyse: Wie schoss Ronaldo seine 101 Buden? Zum Beispiel trifft er per Kopf. Das war bislang 13 Mal der Fall. © getty 5/12 Mit seinem starken rechten Fuß erzielte der Portugiese den Großteil seiner Treffer: 71 Stück. Mit links waren's bisher "nur" 17. © getty 6/12 Den Ausgleich gegen PSG markierte Ronaldo per Strafstoß. Vom Punkt gelangen ihm bereits 13 Treffer, per direktem Freistoß waren es zehn. © getty 7/12 Wie hier netzt CR7 vor allem von innerhalb des Strafraums eins: 86 Mal passierte das schon. Außerhalb des Sechzehners kommt Ronaldo auf 15 Tore. © getty 8/12 Ronaldo und Neymar auf dem Weg in die Kabine. Vor der Pause erzielte Ronaldo in der CL bislang 44 Tore, nach dem Seitenwechsel steht der Zähler bei 54. In der Nachspielzeit traf er drei Mal. © getty 9/12 Für Bayern- und BVB-Fans kommt's jetzt dicke: Ronaldo hat nämlich die meisten seiner CL-Treffer gegen den FCB erzielte (9 in 6 Spielen). Gegen die Schwarzgelben netzte er sieben Mal in neun Begegnungen ein. © getty 10/12 In besonders schlechter Erinnerung wird Ronaldo bei Malmö FF sein. Da reichten ihm zwei Partien, um sechs Treffer zu markieren. Auch Schachtjor Donezk hat's in zwei Spielen fünf Mal erwischt. © getty 11/12 Ronaldo und Karim Benzema - zwei Jungs, die sich ziemlich gut verstehen. Der Franzose legte die meisten CL-Tore von Ronaldo auf - elf an der Zahl. Auf den Plätzen: Bale (7) und Marcelo (6). © getty 12/12 Was haben Manuel Neuer und Johan Wiland (Malmö und Kopenhagen) gemeinsam? Beide bekamen am häufigsten von CR7 eingeschenkt - neuen Treffer erzielte er gegen diese beiden Torhüter. Gianluigi Buffon musste gegen Ronaldo sieben Mal hinter sich greifen.

Offensive: Ryan Babel, Quaresma und das Herzstück Anderson Talisca

Unterstützt wird die einzige Spitze in Günes' 4-2-3-1 dabei von dem ehemaligen Hoffenheimer Ryan Babel auf dem linken Flügel. Über dessen Seite werden laut uefa.com 40 Prozent der Angriffe der Schwarzen Adler in der Champions League vorgetragen. Auf der rechten Seite sorgt die Flanken-Maschine Ricardo Quaresma für Wirbel. Der portugiesische Nationalspieler hat in fünf Spielen der Gruppenphase zu 61 Flanken angesetzt - Höchstwert!

Auf der Spielmacher-Position zieht der 24-jährige Anderson Talisca die Fäden. Talisca feierte in der Türkei seinen Durchbruch und hat diese Saison bereits 14 Treffer erzielt. Die Benfica-Leihgabe hofft auf einen Verbleib in Istanbul, Besiktas müsste dafür gemäß der Ausstiegsklausel im Vertrag des Brasilianers aber offenbar 20 Millionen auf den Tisch legen.

Defensive: Pepe, Gary Medel und jede Menge Erfahrung

In der Defensiv-Abteilung der Türken stößt man auf die geballte Erfahrung. Abwehr-Chef ist Pepe. Der langjährige Real-Madrid-Abräumer "hat das Niveau in der Defensive angehoben", sagt der Journalist Fatih Demireli im Gespräch mit SPOX. Neben dem portugiesischen Europameister wird in München aufgrund seiner Schnelligkeit wohl Ex-Inter-Spieler Gary Medel starten.

Ergänzt werden die beiden Haudegen von einem erfahrenen Außenverteidiger-Duo. Gökhan Gönul und der frühere Barca-Profi Adriano sind beide 33 und "in die Jahre gekommen", wie Demireli meint.

Die Altersproblematik setzt sich im defensiven Mittelfeld fort. Atiba Hutchinson, "der die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat, ist schon 35 und kann nicht mehr jedes Spiel auf höchstem Niveau agieren", sagt Demireli. Der ehemalige Hamburger Tolgay Arslan oder Oguzhan Özyakup, seine Nebenmänner, sind allerdings zwei der besten türkischen Spieler auf dieser Position.

29,3 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des Besiktas-Kaders, der von seiner "Erfahrung lebt", wie es Demireli ausdrückt.

Offensiver Spielstil: "Falsches Spielermaterial, um nur zu verteidigen"

Neben der Erfahrung ist die offensive Ausrichtung von Trainer Günes das markanteste Kennzeichen der Türken. "Gut anzusehen" sei der Besiktas-Fußball laut Hamit Altintop. "Um nur tief zu stehen, hat Besiktas das falsche Spielermaterial. Die Offensiv-Abteilung besteht ausschließlich aus Freigeistern, die nicht über 90 Minuten verteidigen wollen. Sie können von der Anlage her nicht das ganze Spiel über defensiv spielen", erklärt Demireli.

Als Schwäche macht er die Rückwärtsbewegung aus. Hierbei macht sich auch wieder das Alter bemerkbar: "Wenn es schnell geht, wackelt Besiktas." Um dieses Problem zu minimieren, könnte Günes Özyakup auf der Zehn aufstellen und Talisca vorerst opfern. Der könnte von der Bank kommen und das Spiel als X-Faktor beleben.

Im Vorfeld der Begegnung gaben sich die Türken realistisch, zurückhaltend und um die Schwere der Aufgabe wissend. Einzig die Führungsriege von Besiktas machte mit forschen Aussagen auf sich aufmerksam. Vizepräsident Ahmet Nur Cebi schätzte sein Team im Brustton der Überzeugung als besser ein als den FC Bayern.

Rückspiel "im lautesten Stadion Europas" - Meistertitel und Pokal machbar

Altintop meint: "Wenn ihnen im Hinspiel ein Auswärtstor gelingt, können sie zuhause das Wunder schaffen." Besiktas' Zuhause ist laut Arslan "das lauteste Stadion Europas" und für die Gäste "eine absolut neue Erfahrung".

Demireli pflichtet dem früheren Bayern-Profi bei: "Man sollte Ohrstöpsel mitnehmen. Besiktas ist echt ein Hexenkessel, da geht's ab. Es wird extrem laut." Einzige Voraussetzung: ein gutes Ergebnis im Hinspiel.

In der heimischen Süper Lig steht Besiktas als amtierender Meister aktuell auf Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Basaksehir beträgt fünf Punkte. Die Schwarzen Adler stellen die beste Defensive und sind seit fünf Spielen ohne Niederlage. Wettbewerbsübergreifend haben sie sogar nur zwei ihrer letzten 23 Spiele verloren.

Im türkischen Pokal ist Besiktas ebenfalls noch vertreten. Am Sonntag nach dem Gastspiel in der Allianz Arena steht das Halbfinale gegen Erzrivale Fenerbahce an. Ein anderer ganz großer Name in der Türkei.