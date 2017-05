CL-Finale in Cardiff: Unter geschlossenem Dach

Freitag, 26.05.2017

Seit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am 11. April hatten die Behörden Bedenken angemeldet, unter anderem wurde die Möglichkeit eines Angriffs mit Drohnen in Betracht gezogen.

Auch für die beiden offiziellen Trainingseinheiten am 2. Juni wird das Dach des walisischen Nationalstadions geschlossen. Somit wird erstmals ein Endspiel der Königsklasse in einer "Halle" ausgetragen. In einem FAW-Statement hieß es, das Dach werde die Atmosphäre noch "verstärken".

