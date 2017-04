Montag, 17.04.2017

Dabei braucht die Mannschaft allerdings die Hilfe der Fans. Das weiß auch Kapitän Sergio Ramos.

"Morgen ist Euer Herz unser Herz", schrieb der Superstar bei Twitter - und postete ein Video darunter, das einige seiner berühmtesten Tore für die Königlichen zeigte.

Dazu schrieb der Spanier den Standort, an dem sich die Anhänger um 19 Uhr einfinden sollen. Der Plaza de los Sagrados Corazones, der in unmittelbarer Nähe zum Estadio Santiago Bernabeu liegt.

Am vergangenen Mittwoch hatte Cristiano Ronaldo einen 0:1-Rückstand in der bayrischen Landeshauptstadt noch in einen Sieg verwandelt.

